España

Telecinco vuelve a intentarlo con ‘¡Allá tú!’ sin Jesús Vázquez: este es el presentador que le sustituirá

La cadena ya ha anunciado el regreso del formato con un rostro de Atresmedia que llevaba años alejado de Mediaset

Guardar
Jesús Vázquez en '¡Allá tú!'
Jesús Vázquez en '¡Allá tú!' (Mediaset)

Telecinco ha anunciado que ¡Allá tú! volverá a formar parte de su parrilla. Para ello no será Jesús Vázquez quien retome el formato, sino que lo sustituirá Juanra Bonet, lo que supone el regreso del presentador a Mediaset España. El concurso de negociación protagonizado por cajas de dinero siempre ha tenido a Vázquez como rostro principal desde su estreno en 2004.

Telecinco ya ha iniciado con la producción de los nuevos episodios del formato, que mantendrá la producción de Gestmusic. Por su parte, Bonet llevaba una buena racha de trabajo en Atresmedia con programas como El círculo de los famosos, Traitors España, Juego de Pelotas o su participación en Tu Cara Me Suena.

¡Boom! supuso su mayor presencia en Antena 3, ya que se mantuvo casi diez años al frente del concurso diario de preguntas. Supone su regreso a Mediaset, ya que el catalán se dio a conocer en Caiga Quien Caiga entre 2005 y 2008, donde pudo adoptar tanto el rol de reportero como el de presentador.

Hablamos con Jesús de su papel como presentador en 'Bailando con las estrellas', el concurso de RTVE que lanza su segunda temporada.

Jesús Vázquez podría salir de Mediaset

Por otro lado, al mismo tiempo que uno entra, otro se va, puesto que Jesús Vázquez contó a El Televisero que en 2025 se acababa su contrato con la cadena y podría salir del grupo de manera definitiva. “No me jubilo. De hecho, hay vida ahí afuera. Hay vida y hay cosas. Hay que ver qué hacemos, pero después de Bailando con las estrellas, soy libre", declaró el gallego al citado medio.

“A partir de enero empezaré a pensarme bien lo que quiero y lo que no quiero hacer”, declaró después de haber pasado 23 años trabajando para la cadena. Es más, durante las últimas galas del programa de baile de Telecinco, el gallego ya había ido mostrando algunos signos de desgaste.

El programa de las cajas siempre ha estado vinculado a Vázquez durante sus distintas etapas en Telecinco y Cuatro. Sin embargo, durante el verano de 2005 lo sustituyó Arturo Valls y en 2006 hizo lo propio Silvia Jato. Fueron sustituciones temporales, pero en este caso Juanra Bonet tomará las riendas del formato por completo.

Jesús Vázquez, en 'Allá tú'.
Jesús Vázquez, en 'Allá tú'. (Mediaset España)

El nuevo estilo de ‘¡Allá tú!’

De esta manera, el estilo se adaptará completamente a la conducción del nuevo presentador, ya que tiene un humor, un ritmo y una manera de llevar sus programas completamente diferentes a la de Vázquez. Su perfil también es muy cercano y ha conseguido cosechar varios éxitos en su paso por Atresmedia. Su llegada forma parte de la reestructuración de la cadena junto a otras decisiones como la cancelación de Gran Hermano o Agárrate al sillón. También se sumará a otras novedades marcadas por la nostalgia como la de El precio justo.

El concurso ya resucitó este verano, pero no por una renovación, sino que en su anterior retirada se habían quedado hasta ocho entregas sin emitir que al fin lograron ver la luz. En 2024 el espacio fue poco a poco consolidándose, pese a estar en la difícil franja del access, pero Telecinco prefirió sustituirlo por resúmenes de Supervivientes 2024.

Temas Relacionados

TelecincoJesús VázquezMediasetJuanra BonetTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Juan Cervantes, adiestrador canino: “Deja de cansar a tu perro sacándole a correr”

El experto explica el mejor ejercicio para agotar a tu mascota

Juan Cervantes, adiestrador canino: “Deja

Cómo hacer chips de patata al horno muy crujientes, la receta más fácil para un aperitivo ligero

Aunque estas patatas se preparan prácticamente sin aceite, estarán llenas de sabor gracias a las especias como el pimentón dulce o la pimienta

Cómo hacer chips de patata

El Gobierno rompe con la CEOE: seguirá negociando con los sindicatos la ampliación de permisos por duelo mientras la patronal rechaza asumir costes

En un comunicado, las empresas aseguran que el Ejecutivo pretende trasladar a las empresas “el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre cuidados que corresponde asumir a la Administración”

El Gobierno rompe con la

Qué fue lo que más le preguntaron los españoles a Alexa en 2025: desde Lionel Messi hasta Bad Bunny

La canción APT de ROSÉ y Bruno Mars fue la más solicitada por los usuarios en el dispositivo de Amazon

Qué fue lo que más

Más allá de ‘Love Actually’: cinco películas de Navidad menos conocidas para disfrutar en diciembre

Si buscas nuevos títulos para sumar a tu ‘watchlist’ navideña, esta es tu lista

Más allá de ‘Love Actually’:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE insiste en el

El PSOE insiste en el entendimiento con Junts y acuerda, junto al PP, acelerar la tramitación de la Ley de multirreincidencia

La Audiencia Provincial frena en seco al juez Peinado: anula la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en la causa de Begoña Gómez

Dos empleados de un desguace se proponen arrancar una Citroën C15 que lleva 10 años parada: “¿Entendéis por qué es una furgoneta especial?”

Sánchez cierra su reunión con Marruecos rodeada de secretismo: anuncia 14 compromisos y su “satisfacción” con la resolución de la ONU sobre el Sáhara

Ábalos recurre a la prisión provisional: “No hay indicios ni riesgo de fuga”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

El Gobierno rompe con la CEOE: seguirá negociando con los sindicatos la ampliación de permisos por duelo mientras la patronal rechaza asumir costes

Precio del aceite de oliva en España este 4 de diciembre

Una interina gana a la Xunta: el TSXG obliga a pagarle el salario que le correspondía por hacer funciones de una categoría laboral superior a la que estaba contratada

La nueva hoja de ruta de Bruselas para mejorar el empleo en la UE: más derechos, salarios dignos y mayor protección laboral

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Athletic Club en San Mamés

El Real Madrid desarma al Athletic y muestra su mejor cara para conseguir los ansiados tres puntos en San Mamés

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el Athletic Club y el Real Madrid

Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga