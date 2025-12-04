Telecinco vuelve a intentarlo con ‘¡Allá tú!’ sin Jesús Vázquez: este es el presentador que le sustituirá

Jesús Vázquez en '¡Allá tú!' (Mediaset)

Telecinco ha anunciado que ¡Allá tú! volverá a formar parte de su parrilla. Para ello no será Jesús Vázquez quien retome el formato, sino que lo sustituirá Juanra Bonet, lo que supone el regreso del presentador a Mediaset España. El concurso de negociación protagonizado por cajas de dinero siempre ha tenido a Vázquez como rostro principal desde su estreno en 2004.

Telecinco ya ha iniciado con la producción de los nuevos episodios del formato, que mantendrá la producción de Gestmusic. Por su parte, Bonet llevaba una buena racha de trabajo en Atresmedia con programas como El círculo de los famosos, Traitors España, Juego de Pelotas o su participación en Tu Cara Me Suena.

¡Boom! supuso su mayor presencia en Antena 3, ya que se mantuvo casi diez años al frente del concurso diario de preguntas. Supone su regreso a Mediaset, ya que el catalán se dio a conocer en Caiga Quien Caiga entre 2005 y 2008, donde pudo adoptar tanto el rol de reportero como el de presentador.

Jesús Vázquez podría salir de Mediaset

Por otro lado, al mismo tiempo que uno entra, otro se va, puesto que Jesús Vázquez contó a El Televisero que en 2025 se acababa su contrato con la cadena y podría salir del grupo de manera definitiva. “No me jubilo. De hecho, hay vida ahí afuera. Hay vida y hay cosas. Hay que ver qué hacemos, pero después de Bailando con las estrellas, soy libre", declaró el gallego al citado medio.

“A partir de enero empezaré a pensarme bien lo que quiero y lo que no quiero hacer”, declaró después de haber pasado 23 años trabajando para la cadena. Es más, durante las últimas galas del programa de baile de Telecinco, el gallego ya había ido mostrando algunos signos de desgaste.

El programa de las cajas siempre ha estado vinculado a Vázquez durante sus distintas etapas en Telecinco y Cuatro. Sin embargo, durante el verano de 2005 lo sustituyó Arturo Valls y en 2006 hizo lo propio Silvia Jato. Fueron sustituciones temporales, pero en este caso Juanra Bonet tomará las riendas del formato por completo.

El nuevo estilo de ‘¡Allá tú!’

De esta manera, el estilo se adaptará completamente a la conducción del nuevo presentador, ya que tiene un humor, un ritmo y una manera de llevar sus programas completamente diferentes a la de Vázquez. Su perfil también es muy cercano y ha conseguido cosechar varios éxitos en su paso por Atresmedia. Su llegada forma parte de la reestructuración de la cadena junto a otras decisiones como la cancelación de Gran Hermano o Agárrate al sillón. También se sumará a otras novedades marcadas por la nostalgia como la de El precio justo.

El concurso ya resucitó este verano, pero no por una renovación, sino que en su anterior retirada se habían quedado hasta ocho entregas sin emitir que al fin lograron ver la luz. En 2024 el espacio fue poco a poco consolidándose, pese a estar en la difícil franja del access, pero Telecinco prefirió sustituirlo por resúmenes de Supervivientes 2024.