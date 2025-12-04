España

La sanidad madrileña expedienta a un trabajador del Hospital Ramón y Cajal por denunciar la muerte de 9 compañeros en 15 años

El empleado publicó un artículo en los medios donde pedía investigar las condiciones laborales del servicio de cocina

Fachada del Hospital Ramón y Cajal. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

La dirección de recursos humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ha abierto un expediente disciplinario grave a uno de los trabajadores del servicio de cocina del Hospital Universitario Ramón y Cajal por sus declaraciones en el medio de comunicación El Salto. Alfonso Celemín, delegado sindical de la organización minoritaria Red de Trabajadores (RT) denunció en la publicación el fallecimiento de 9 pinches de cocina en activo y 5 infartos que habían sufrido los compañeros del servicio de cocina en los últimos 15 años.

Celemín alertaba en abril de 2025 de que estos casos suponían una elevada tasa de mortalidad anual (0,38%), que suele estar entre el 0,2 y el 0,3% y pedía una “investigación inmediata” sobre las condiciones laborales de la cocina y los riesgos psicosociales asociados a la profesión, que podían estar perjudicando la salud de los trabajadores. Ahora, Celemín se enfrenta a una inhabilitación de hasta 2 años.

El sindicato considera el expediente como “el primer intento en la sanidad pública madrileña de sancionar una denuncia sindical publicada en prensa”. Para RT, el objetivo del Sermas es "sancionar la crítica, intimidar a la plantilla y desactivar a un delegado que ha cumplido con su obligación legal de denunciar riesgos laborales”. “Si se sanciona a un delegado por hablar, mañana se impondrá el silencio. Y en un hospital público, el silencio nunca es una opción segura”, afirman en un comunicado.

El Sermas no tiene registro de las muertes

Comida de hospital. (Canva)

En su artículo, Celemín mencionaba la falta estructural de personal, la sobrecarga prolongada, las rotaciones arbitrarias y la preocupación sostenida por el deterioro de la salud en la cocina. Es una situación que llevaban denunciando meses en el hospital, según cuenta el delegado sindical a Infobae España. “Comentábamos siempre que había una plantilla muy reducida, que además está muy envejecida, y es la única que no ha sido ampliada a lo largo de los años, sino todo lo contrario”, explica.

La gota que colmó el vaso fue la implantación de un sistema de rotaciones entre los pinches de planta (que llevan la comida a las habitaciones), los pinches de cocina y los trabajadores de cinta, que emplatan y organizan las bandejas. Para RT, era un intento más de agotar la plantilla y reducir el número de trabajadores.

En su denuncia ante los medios, Celemín resaltaba las condiciones de salud de sus compañeros y denunciaba la muerte de 9 compañeros en los últimos 15 años. Pero la dirección del hospital no tiene registrados estos datos. RT subraya que “la información no figura en los registros porque el propio hospital se negó a investigarla”, pese a los escritos formales presentados por el sindicato.

La publicación en El Salto le ha valido a Celemín la apertura de un expediente disciplinario por falta grave, que podría suponer la inhabilitación de hasta dos años de su puesto de trabajo. En el escrito, al que ha tenido acceso Infobae España, el Sermas le atribuye una posible falta disciplinaria según el artículo 72.3. c) de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, consistente en “el incumplimiento de sus funciones o de las normas reguladoras del funcionamiento de los servicios cuando no constituya falta muy grave”.

Infobae España ha contactado con la Consejería de Sanidad al respecto del caso, pero a la hora de publicación no ha obtenido respuesta.

