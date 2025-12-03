El IBEX 35 sube un 0,68% y roza máximos históricos impulsado por Inditex

El IBEX 35 ha subido este miércoles un 0,68% hasta rozar el nivel de los 16.600 puntos y situarse cerca de los máximos históricos de noviembre. La impulsora de esta remontada ha sido Inditex que, tras presentar resultados, se ha disparado en bolsa hasta casi el 9%.
El selectivo español ha ganado en la jornada 112,6 puntos, hasta alcanzar los 16.585 puntos, con lo que queda a 30 puntos del máximo histórico alcanzado el 12 de noviembre al apuntarse 16.615 puntos. En el año acumula una subida del 43,04%.
(((Noticia en ampliación)))
