España

El IBEX 35 sube un 0,68% y roza máximos históricos impulsado por Inditex

El selectivo español cierra la sesión en los 16.585 puntos tras la remontada del 9% de la multinacional gallega de distribución de moda

Palacio de la Bolsa de
Palacio de la Bolsa de Madrid con los tableros electrónicos al fondo.

El IBEX 35 ha subido este miércoles un 0,68% hasta rozar el nivel de los 16.600 puntos y situarse cerca de los máximos históricos de noviembre. La impulsora de esta remontada ha sido Inditex que, tras presentar resultados, se ha disparado en bolsa hasta casi el 9%.

El selectivo español ha ganado en la jornada 112,6 puntos, hasta alcanzar los 16.585 puntos, con lo que queda a 30 puntos del máximo histórico alcanzado el 12 de noviembre al apuntarse 16.615 puntos. En el año acumula una subida del 43,04%.

(((Noticia en ampliación)))

