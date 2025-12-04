España

El delicado estado de salud del padre de Meghan Markle, ingresado en la UCI: "Recen por él"

Thomas Markle, el suegro del príncipe Harry, fue sometido a una operación de urgencia tras sentirse indispuesto

Meghan Markle y su padre,
Meghan Markle y su padre, Thomas Markle, en una imagen de archivo

Los duques de Sussex han vuelto a situarse en el centro de los focos. Aunque, esta vez, por cuestiones que poco tienen que ver con su dinamitada relación con los Windsor. El príncipe Harry y Meghan Markle debido a que la familia Markle se encuentra atravesando un delicado momento a nivel personal tras conocerse que el padre de la actriz se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital en Filipinas, según el Daily Mail.

El hombre, de 81 años, fue sometido a una operación quirúrgica de urgencia después de experimentar un fuerte malestar que obligó a su traslado inmediato al centro médico. Según ha trascendido, la situación es crítica y su evolución en las próximas horas será determinante. Thomas Markle Jr., hijo del paciente y hermanastro de la duquesa de Sussex, se encuentra acompañándolo desde el primer momento.

En declaraciones recogidas por el Daily Mail, Thomar Jr. ha descrito un escenario complejo y de pronóstico reservado. Visiblemente afectado, el hermano de Meghan ha confirmado la gravedad del cuadro: “Su vida corre peligro. Recen por él”. Estas palabras, pronunciadas desde el hospital, reflejan la inquietud que rodea a la familia y el ambiente de incertidumbre que se vive mientras los médicos evalúan los siguientes pasos a seguir.

El diagnóstico del padre de Meghan Markle

En su testimonio, Thomas Jr. también ha detallado el procedimiento al que su padre fue sometido y ha advertido que podría no ser el único. Según ha explicado al citado medio, los especialistas consideran que será necesaria una nueva intervención quirúrgica si el estado del paciente lo permite: “Tienen que extraerle un coágulo de sangre”, ha asegurado. Este detalle añade aún más tensión a un proceso médico ya de por sí delicado, marcado tanto por la edad avanzada de Thomas como por sus antecedentes de salud.

A las voces de preocupación se suma la de Samantha Markle, otra de los hijos del patriarca y hermana mayor de la duquesa. Desde hace años, Samantha ha mantenido una postura crítica respecto a la relación de Meghan con su padre y ha atribuido parte del deterioro físico de Thomas a los conflictos familiares que han saltado a la esfera pública. En esta ocasión, sin embargo, la hija del paciente se mostró profundamente afectada y pidió respeto y apoyo para su familia en un momento tan difícil. Visiblemente consternada, ha declarado: “Rezo para que sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esto”.

El historial médico del padre de Meghan Markle es extenso y preocupante, lo que incrementa el riesgo de cualquier complicación. A lo largo de la última década, Thomas ha enfrentado diversos problemas cardiovasculares, incluyendo dos infartos —uno de ellos registrado justo en la víspera de la boda de su hija con el príncipe Harry— y un derrame cerebral que ya puso su vida en peligro en otra ocasión. Su salud, frágil desde entonces, se ha visto sometida a presiones adicionales derivadas de la intensa exposición mediática en torno a la familia real británica.

Thomas Markle ha sido protagonista de numerosos titulares tras ofrecer repetidas entrevistas en las que comentaba su relación con la duquesa de Sussex y el príncipe Harry. Estas intervenciones, consideradas inapropiadas por la pareja, terminaron por fracturar completamente el vínculo entre padre e hija. Él mismo lamentó en varias oportunidades la distancia que se abrió entre ambos y expresó su deseo de reconciliación, que no llegó a materializarse. Como consecuencia de esa ruptura, Thomas no ha llegado a conocer personalmente a sus nietos, Archie y Lilibet, decisión tomada por Meghan tras lo que consideró una traición por parte de su progenitor.

