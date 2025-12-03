España

Rafael Rodríguez, psiquiatra sobre el coeficiente intelectual: “La misma persona puede dar dos resultados diferentes”

El coeficiente intelectual no define la inteligencia real porque las pruebas pueden ocultar grandes diferencias internas

Un coeficiente superior a 130
Un coeficiente superior a 130 indica altas capacidades. (Imagen Composición Infobae)

Durante años, el coeficiente intelectual (CI) ha sido considerado un indicador casi absoluto de la inteligencia. Tradicionalmente, se habla de que un CI superior a 130 indica “altas capacidades” o superdotación. Sin embargo, según el psiquiatra Rafael Rodríguez, esta visión es reduccionista y poco fiable.

“El 130 solo es un corte estadístico y es útil para listas, expedientes y gestiones burocráticas, pero nunca va a decidir quién tiene un cerebro excepcional y quién se queda fuera”, ha afirma Rodríguez en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El psiquiatra ha defendido que el CI no es un número fijo. “La misma persona puede dar dos resultados diferentes, porque un día puede ser un 128 y otro día un 134”. Factores como el descanso, la ansiedad, el estado de ánimo o el ambiente durante la prueba pueden influir de forma determinante en el resultado final. “Así que convertir ese número en sí eres o no eres, es poco serio”, ha subrayado.

Además, ha recordado que el CI es una media que puede ocultar grandes diferencias internas: “Puedes tener un razonamiento verbal o lógico muy desarrollado y luego una memoria de trabajo limitada. Esa media te aplana y ¿qué va a salir? Pues que estás dentro de la normalidad”.

En la inteligencia de las
En la inteligencia de las personas entran más factores que los que se miden en las pruebas. (Freepik)

Más allá del número, talentos específicos y factores que afectan al CI

Rodríguez ha insistido en que las altas capacidades no se limitan a un valor en una prueba. Talentos específicos en áreas como matemáticas, arte o música pueden no reflejarse en la puntuación global del CI, “aunque en el papel no ponga que tienes un 130”.

También ha advertido sobre factores que pueden reducir el rendimiento en estas pruebas: “Hay cosas que pueden hundir tu CI: el TDH, el TEA, la ansiedad, el bullying, incluso la pobreza y el trauma. No es que no tengas potencial, es que tu cerebro está apagando incendios mientras otra persona te estará cronometrando las respuestas”.

Otro aspecto clave es que las pruebas de CI convencionales no suelen captar la creatividad ni el pensamiento divergente. El especialista ha apuntado que “también habría que medir qué persona puede ver patrones, conectar ideas lejanas, resolver problemas que nadie sabe por dónde coger. La creatividad y el pensamiento divergente está muy relacionado con las altas capacidades, y hay que medirlos aparte”.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

España: líder en CI europeo y top 10 mundial

Por otra parte, un análisis de Trading Platforms sitúa a España como el país europeo con el mayor CI promedio, con 102,3 puntos, y en el octavo puesto mundial. Sin embargo, el liderazgo se matiza al examinar los resultados de las pruebas PISA de la OCDE, donde los estudiantes españoles muestran un desempeño por debajo de la media.

Pero para Rodríguez, las altas capacidades no se limitan solo al resultado de las pruebas: “Las altas capacidades solo son otra forma de procesar el mundo. Puede haber más velocidad en algunas áreas, también más sensibilidad y sobrecarga. Ese perfil puede estar en una persona que nunca daría un 130 en las pruebas de inteligencia”.

