Pandoro, la variante del panettone con la que puedes sorprender a tus invitados estas navidades

A pesar de ser un proceso largo, esta receta italiana es ideal por su versatilidad y sabor

Pandoro. (Freepik)
Pandoro. (Freepik)

Con la llegada del invierno, el panettone empieza a ganar protagonismo, siendo uno de los clásicos navideños. Este dulce italiano es uno de los más emblemáticos de las fiestas, pero a su vez puede resultar un poco repetitivo verlo cada año.

Si eres una de esas personas a las que les gusta sorprender a sus invitados, el pandoro es una gran opción para ti. El proceso para elaboraro es largo y exigente, pero permite disfrutar de un resultado esponjoso y lleno de sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total (incluyendo fermentaciones y horneado): 16-20 horas
  • Preparación activa: 2 horas
  • Fermentaciones: 12-15 horas
  • Horneado: 1 hora

Ingredientes

  1. 60 g de harina de fuerza (W 350), para la biga
  2. 30 g de agua
  3. 3 g de levadura fresca de panadería, para la biga
  4. 150 g de harina de fuerza (W 350)
  5. 45 g de azúcar
  6. 110 g de huevos (2 medianos)
  7. 5 g de levadura fresca de panadería
  8. 30 g de miel
  9. Ralladura de 1 limón
  10. Ralladura de 1 naranja
  11. 230 g de harina de fuerza (W 350), para la segunda masa
  12. 125 g de azúcar
  13. 50 g de agua
  14. 110 g de huevos (2 medianos)
  15. 30 g de yemas de huevo (aprox. 2)
  16. 150 g de mantequilla pomada
  17. 5 g de sal fina
  18. Mantequilla y harina extra para el molde
  19. Azúcar glas al gusto

Cómo hacer pandoro, paso a paso

  1. Preparar la biga: Mezcla la levadura fresca en el agua y añade la harina. Remueve hasta integrar. Cubre con film y deja fermentar 8 horas a temperatura ambiente.
  2. Elaborar la primera masa: Coloca la biga fermentada en un bol. Incorpora la harina, azúcar, levadura y huevos batidos ligeramente. Amasa hasta obtener una textura elástica y homogénea. Deja levar cubierta hasta que duplique su volumen.
  3. Aromatizar la miel: Mezcla la miel con la la vainilla, la ralladura de limón y naranja. Reserva.
  4. Segunda masa: Añade a la primera masa la harina, azúcar y agua. Incorpora huevos y yemas, y trabaja la masa hasta que esté ligada. Incorpora la miel aromática y la sal. Amasa. Añade la mantequilla pomada poco a poco, asegurando que cada adición se integre antes de la siguiente. Obtendrás una masa muy suave, lisa y sin grumos.
  5. Haz una bola, colócala en un bol engrasado, cubre con film y deja que suba hasta doblar su volumen en un lugar cálido.
  6. Formar el pandoro: Engrasa y enharina bien un molde especial de pandoro de un kilo. Desgasifica la masa suavemente, forma una bola y colócala suavemente en el molde con la parte lisa hacia abajo.
  7. Deja fermentar cubierta con film hasta que la masa llegue al borde del molde (puede tardar varias horas).
  8. Precalienta el horno a 170ºC. Hornea el pandoro 10 minutos, baja a 160ºC y continúa 50 minutos más. 
  9. Deja enfriar fuera del molde durante una hora, luego coloca sobre rejilla y enfría por completo.
  10. En el momento de servir, espolvorea generosamente con azúcar glas.
Toni Vera y Felipe De Santa Cruz, ganadores del Premio al Mejor Panettone de España 2024.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 420 kcal
  • Grasas totales: 18 g
  • Grasas saturadas: 10 g
  • Hidratos de carbono: 58 g
  • Proteína: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pandoro se conserva en un lugar fresco y seco, bien cerrado, durante 4 a 5 días. Para mantener la máxima esponjosidad, se recomienda envolverlo en film o guardarlo en un recipiente hermético. Si se desea, puede congelarse porciones envueltas individualmente durante dos meses.

