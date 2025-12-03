Pandoro, la variante del panettone con la que puedes sorprender a tus invitados estas navidades

Con la llegada del invierno, el panettone empieza a ganar protagonismo, siendo uno de los clásicos navideños. Este dulce italiano es uno de los más emblemáticos de las fiestas, pero a su vez puede resultar un poco repetitivo verlo cada año.
Si eres una de esas personas a las que les gusta sorprender a sus invitados, el pandoro es una gran opción para ti. El proceso para elaboraro es largo y exigente, pero permite disfrutar de un resultado esponjoso y lleno de sabor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total (incluyendo fermentaciones y horneado): 16-20 horas
- Preparación activa: 2 horas
- Fermentaciones: 12-15 horas
- Horneado: 1 hora
Ingredientes
- 60 g de harina de fuerza (W 350), para la biga
- 30 g de agua
- 3 g de levadura fresca de panadería, para la biga
- 150 g de harina de fuerza (W 350)
- 45 g de azúcar
- 110 g de huevos (2 medianos)
- 5 g de levadura fresca de panadería
- 30 g de miel
- Ralladura de 1 limón
- Ralladura de 1 naranja
- 230 g de harina de fuerza (W 350), para la segunda masa
- 125 g de azúcar
- 50 g de agua
- 110 g de huevos (2 medianos)
- 30 g de yemas de huevo (aprox. 2)
- 150 g de mantequilla pomada
- 5 g de sal fina
- Mantequilla y harina extra para el molde
- Azúcar glas al gusto
Cómo hacer pandoro, paso a paso
- Preparar la biga: Mezcla la levadura fresca en el agua y añade la harina. Remueve hasta integrar. Cubre con film y deja fermentar 8 horas a temperatura ambiente.
- Elaborar la primera masa: Coloca la biga fermentada en un bol. Incorpora la harina, azúcar, levadura y huevos batidos ligeramente. Amasa hasta obtener una textura elástica y homogénea. Deja levar cubierta hasta que duplique su volumen.
- Aromatizar la miel: Mezcla la miel con la la vainilla, la ralladura de limón y naranja. Reserva.
- Segunda masa: Añade a la primera masa la harina, azúcar y agua. Incorpora huevos y yemas, y trabaja la masa hasta que esté ligada. Incorpora la miel aromática y la sal. Amasa. Añade la mantequilla pomada poco a poco, asegurando que cada adición se integre antes de la siguiente. Obtendrás una masa muy suave, lisa y sin grumos.
- Haz una bola, colócala en un bol engrasado, cubre con film y deja que suba hasta doblar su volumen en un lugar cálido.
- Formar el pandoro: Engrasa y enharina bien un molde especial de pandoro de un kilo. Desgasifica la masa suavemente, forma una bola y colócala suavemente en el molde con la parte lisa hacia abajo.
- Deja fermentar cubierta con film hasta que la masa llegue al borde del molde (puede tardar varias horas).
- Precalienta el horno a 170ºC. Hornea el pandoro 10 minutos, baja a 160ºC y continúa 50 minutos más.
- Deja enfriar fuera del molde durante una hora, luego coloca sobre rejilla y enfría por completo.
- En el momento de servir, espolvorea generosamente con azúcar glas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 420 kcal
- Grasas totales: 18 g
- Grasas saturadas: 10 g
- Hidratos de carbono: 58 g
- Proteína: 8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pandoro se conserva en un lugar fresco y seco, bien cerrado, durante 4 a 5 días. Para mantener la máxima esponjosidad, se recomienda envolverlo en film o guardarlo en un recipiente hermético. Si se desea, puede congelarse porciones envueltas individualmente durante dos meses.