España

Natalia Lara, consultora financiera: “Nadie te dice esto cuando firmas una hipoteca”

A través de su canal de TikTok, Lara aconseja a sus seguidores cómo lidiar con rebajas hipotecarias, las cuales pueden beneficiar enormemente con una rebaja del 0,5%

Guardar
La experta en hipotecas divulga
La experta en hipotecas divulga a través de su canal de TikTok sobre la subida de los intereses. / Freepick

¿Alquilar o comprar? El eterno debate que se agota tan pronto como se esfuman las posibilidades de poseer una vivienda, aquel derecho constitucional que, en ocasiones, se sustenta sobre papel mojado. No son pocos los perfiles en redes sociales que se han lanzado a explotar este tema hasta agotar los consejos que prestan, gratuitamente, a sus seguidores. Hipotecas, inversiones, préstamos bancarios… en torno a adquirir una vivienda.

Un ejemplo de estos perfiles es Natalia Lara. La consultora financiera es su propia jefa, tal y como cuenta en su página web, y dedica su canal de TikTok a explicar las finanzas a sus seguidores como si se estuviera “tomando un café”. Desde el estudio de las criptomonedas a su compraventa en el mercado, sus vídeos en la red social no se limitan a ello: abordan la cotidianidad del pago de peajes en carretera, la inversión versus el ahorro e, incluso, las hipotecas.

En uno de sus últimos vídeos, Lara encadena una sucesión de cálculos para atraer la atención de su público habitual: “Tu piso, 200.000 euros; hipoteca a treinta años; interés, 3% fijo”. Pero no acaba aquí. La consultora continúa con sus matemáticas hasta llegar a la conclusión que, de una mensualidad de 853 euros durante los treinta años establecidos, se acaban pagando 303.5000 euros. Es decir, 103.500 euros de sobre coste del precio original de la vivienda. “Nadie te dice esto cuando firmas una hipoteca”, afirma nada más comenzar la grabación.

El costo oculto de los intereses hipotecarios

La experta plantea en su vídeo de TiKTok que muchos compradores desconocen el encarecimiento final que conlleva una hipoteca a plazo largo. Empleando un ejemplo práctico, Lara ilustra que adquirir una vivienda de 200.000 euros con un préstamo hipotecario fijo al 3% durante treinta años supone pagar, mensualmente, 843 euros. Una cifra que implica que los intereses suman 103.500 euros a la cantidad inicial, elevando el costo de la vivienda en más del 50% de su verdadero valor.

“La mayoría solo calcula la mensualidad, pero no el coste total pagado al final”, enfatiza Natalia Lara. A continuación, la asesora financiera invita a reflexionar sobre el impacto real de los intereses a largo plazo y cómo una decisión tomada al inicio puede repercutir durante décadas sin siquiera darse cuenta.

No obstante, Lara propone una solución. Reducciones mínimas en la tasa de interés, lo cual puede traducirse en importantes ahorros. “Si bajas del 3% al 2,5%, estarías ahorrando 27.000 euros en treinta años”, matiza la experta. O sea, un 0,5% de diferencia son 27.000 euros”, explica más detenidamente. Dicha cifra, tal y como expone la experta, suele ser subestimada por los clientes de un banco cuando firman los contratos.

El consejo: renegociar y ahorrar

En su mensaje en TikTok, Natalia Lara insiste a no esperar y tomar la acción de inmediato a quienes ya poseen una hipoteca. “¿Cuándo renegociaste tu hipoteca por última vez? Llama a tu banco hoy, porque a veces diez minutos equivalen a miles de euros”, aconseja la experta en su vídeo.

Las hipotecas sobre vivienda marcan récord en 15 años para un mes de julio.

Lara sostiene que estudiar la posibilidad de renegociar las condiciones, aunque solo sea para rebajar medio punto el interés, puede representar un ahorro decisivo a largo plazo. Por ello, anima a los usuarios a utilizar el poder de la información y la gestión bancaria en su propio beneficio. Y, si es necesario, recurrir a asesores especializados.

Temas Relacionados

HipotecasHipotecas EspañaFinanzas y NegociosTikTokTikTok EspañaTasa de InteresesBancosBancos EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Así puedes decorar tu chimenea en Navidad y convertirla en el centro de tu salón durante todo el año

Convertir la chimenea en el eje visual del salón es sencillo adaptando la repisa, los marcos y los accesorios según la temporada, creando espacios que transmiten calidez e identidad propia

Así puedes decorar tu chimenea

Amara Aladel, médica: “Tu rodilla no está vieja, está inflamada y débil, pero puedes hacer esto para mejorarlo”

La doctora, especializada en Medicina Familiar y Comunitaria, responde a las dudas más comunes sobre artrosis de rodilla y presenta ejercicios, consejos y recomendaciones respaldadas por la ciencia para quienes buscan opciones no quirúrgicas que ayuden a reducir el dolor y recuperar movimiento

Amara Aladel, médica: “Tu rodilla

Así es ‘The Base’, el grupo terrorista neonazi internacional que recluta a través de internet y combina adoctrinamiento con entrenamiento paramilitar

La operación de la policía en Castellón reveló cómo la organización neonazi The Base utiliza una estructura jerarquizada y el adoctrinamiento en línea para consolidar células violentas, combinando la instrucción paramilitar con la circulación de armas en territorio español

Así es ‘The Base’, el

Ainhoa Vila, psicóloga: “Esta es la técnica psicológica para dejar de esperar mensajes que nunca llegan”

En su canal de TikTok, Vila propone alternativas ante situaciones amorosas que considera capaces de poder resolverse

Ainhoa Vila, psicóloga: “Esta es

Estos son los seis restaurantes catalanes que recomienda la Guía Michelin y que destacan por su calidad-precio

Cuatro en la provincia de Barcelona y uno en la de Girona, la oferta gastronómica a un precio asequible sigue siendo un reclamo tanto para chefs como clientela

Estos son los seis restaurantes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La reunión de alto nivel

La reunión de alto nivel entre España y Marruecos busca reforzar las “excelentes relaciones” con la estabilidad regional y el Sáhara en el foco

¿Sumar o Junts? Los guiños de Pedro Sánchez a los catalanes amenazan la mayoría del Gobierno

Entrevista a Joan Baldoví: “El discurso de Pérez Llorca es el mismo que el de Mazón, entregan toda su alma a la extrema derecha”

Preguntamos a jóvenes en la calle si están dispuestos a ir a una guerra por España: “No veo la necesidad de ir a jugarse la vida”

Joan Baldoví: “Si se demuestra que ha habido financiación ilegal del PSOE, ‘game over’, la legislatura se ha terminado”

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 3 de diciembre

Relato a la contra: la OCDE atribuye el boom económico de España al aumento de la productividad, mientras la patronal sostiene que está cayendo

CaixaBank y otros nueve bancos europeos lanzarán una criptomoneda ligada al euro que comenzará a funcionar en 2026

Resultados del Super Once del 2 diciembre

“El mercado no tiene tracción alcista”: el gas barato anticipa que enero podría tener una de las facturas de luz más bajas desde 2020

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona se levanta tras un tropiezo inicial y consigue sellar la victoria ante el Atlético de Madrid

España brilla ante Alemania para conquistar su segunda Nations League femenina

Así te hemos contado la victoria de España ante Alemania en la Nations League femenina

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid