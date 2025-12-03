Natalia Lara, consultora financiera: “Nadie te dice esto cuando firmas una hipoteca”

La experta en hipotecas divulga a través de su canal de TikTok sobre la subida de los intereses. / Freepick

¿Alquilar o comprar? El eterno debate que se agota tan pronto como se esfuman las posibilidades de poseer una vivienda, aquel derecho constitucional que, en ocasiones, se sustenta sobre papel mojado. No son pocos los perfiles en redes sociales que se han lanzado a explotar este tema hasta agotar los consejos que prestan, gratuitamente, a sus seguidores. Hipotecas, inversiones, préstamos bancarios… en torno a adquirir una vivienda.

Un ejemplo de estos perfiles es Natalia Lara. La consultora financiera es su propia jefa, tal y como cuenta en su página web, y dedica su canal de TikTok a explicar las finanzas a sus seguidores como si se estuviera “tomando un café”. Desde el estudio de las criptomonedas a su compraventa en el mercado, sus vídeos en la red social no se limitan a ello: abordan la cotidianidad del pago de peajes en carretera, la inversión versus el ahorro e, incluso, las hipotecas.

En uno de sus últimos vídeos, Lara encadena una sucesión de cálculos para atraer la atención de su público habitual: “Tu piso, 200.000 euros; hipoteca a treinta años; interés, 3% fijo”. Pero no acaba aquí. La consultora continúa con sus matemáticas hasta llegar a la conclusión que, de una mensualidad de 853 euros durante los treinta años establecidos, se acaban pagando 303.5000 euros. Es decir, 103.500 euros de sobre coste del precio original de la vivienda. “Nadie te dice esto cuando firmas una hipoteca”, afirma nada más comenzar la grabación.

El costo oculto de los intereses hipotecarios

La experta plantea en su vídeo de TiKTok que muchos compradores desconocen el encarecimiento final que conlleva una hipoteca a plazo largo. Empleando un ejemplo práctico, Lara ilustra que adquirir una vivienda de 200.000 euros con un préstamo hipotecario fijo al 3% durante treinta años supone pagar, mensualmente, 843 euros. Una cifra que implica que los intereses suman 103.500 euros a la cantidad inicial, elevando el costo de la vivienda en más del 50% de su verdadero valor.

“La mayoría solo calcula la mensualidad, pero no el coste total pagado al final”, enfatiza Natalia Lara. A continuación, la asesora financiera invita a reflexionar sobre el impacto real de los intereses a largo plazo y cómo una decisión tomada al inicio puede repercutir durante décadas sin siquiera darse cuenta.

No obstante, Lara propone una solución. Reducciones mínimas en la tasa de interés, lo cual puede traducirse en importantes ahorros. “Si bajas del 3% al 2,5%, estarías ahorrando 27.000 euros en treinta años”, matiza la experta. O sea, un 0,5% de diferencia son 27.000 euros”, explica más detenidamente. Dicha cifra, tal y como expone la experta, suele ser subestimada por los clientes de un banco cuando firman los contratos.

El consejo: renegociar y ahorrar

En su mensaje en TikTok, Natalia Lara insiste a no esperar y tomar la acción de inmediato a quienes ya poseen una hipoteca. “¿Cuándo renegociaste tu hipoteca por última vez? Llama a tu banco hoy, porque a veces diez minutos equivalen a miles de euros”, aconseja la experta en su vídeo.

Lara sostiene que estudiar la posibilidad de renegociar las condiciones, aunque solo sea para rebajar medio punto el interés, puede representar un ahorro decisivo a largo plazo. Por ello, anima a los usuarios a utilizar el poder de la información y la gestión bancaria en su propio beneficio. Y, si es necesario, recurrir a asesores especializados.