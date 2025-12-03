España

Junts mantiene su cierre a pesar de los guiños de Sánchez: “Son los socialistas los que han bloqueado con la legislatura”

El partido de Carles Puigdemont mantiene que la lista de acuerdos es “muy larga” y critica que el Ejecutivo solo actúe “cuando se siente acorralado”

La portavoz de Junts en
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en el Congreso de los Diputados, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid. (Fernando Sánchez/Europa Press)

“No cambia nuestra posición. Estamos en el mismo sitio”. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que su formación se mantendrá en el bloqueo a la legislatura a pesar de los últimos gestos de Sánchez para reestablecer el diálogo con el partido de Puigdemont.

En una rueda de prensa este miércoles, la portavoz ha indicado que “algunos” de los acuerdos que se aprobaron ayer en el Consejo de Ministros mediante decreto ley han demostrado, “no que el Gobierno no podía aprobarlos, sino que no quería aprobarlos” hasta que se han visto “acorralados”. Esos acuerdos, entienden desde Junts, “tendrían que haberse aprobado hace tiempo”.

El paquete que se aprobó ayer incluyó la flexibilización para dotar de más recursos a los ayuntamientos o la digitalización de las facturas de las empresas. Sánchez, más allá de estos puntos, se comprometió a sacar adelante la semana que viene “materializará” la creación de una partida para ayudar a los propietarios en Cataluña ante el riesgo de impagos por parte de jóvenes y familias vulnerables.

También en materia de vivienda, Sánchez aseguró que trataría de sacar adelante la ley antiokupación en el Congreso para desalojar ‘okupas’ en 48 horas, otra de las exigencias de Junts que genera un consenso en la derecha pero enfado en los socios de Gobierno. “No resto importancia a las críticas de Junts”, dijo Sánchez en su última comparecencia en televisión, quien manifestó que, “aunque el diálogo está roto”, el Gobierno “tiene muy claro que debemos cumplir con esos compromisos”.

Si las palabras de Sánchez invitaban a pensar que los diálogos podrían estar reactivándose, desde Junts niegan un acercamiento y reivindican esta postura. En su opinión, esta estrategia ”es la única manera de obtener cosas”. “No somos los únicos que denunciamos que el Gobierno no cumple, pero somos los únicos que, ante estos incumplimientos, hemos demostrado que tienen repercusiones”, ha defendido.

“Desde el inicio de esta legislatura, hemos dicho que los votos de Junts estaban al servicio de Cataluña y de los catalanes solamente. Ni el PSOE ni Sumar ni el Gobierno podían contar con nuestros votos a cambio de nada”, ha afirmado la portavoz, que ha añadido que, después de semanas en este cierre, “Sánchez ha reconocido públicamente estos incumplimientos”. Por lo tanto, ha explicado, ”no hay negociación y no va a haber más conversaciones”.

Un plazo de un mes para “cumplir con todo”

Por cuánto tiempo seguirá el bloqueo es todavía una incógnita. Nogueras se limita a decir que el cierre “seguirá” y desde un principio mantuvo que la ruptura “era irreversible”. No obstante, al término de la rueda de prensa, Nogueras ha querido dejar abierta una ventana para el Gobierno.

“Que nuestro problema sea que de aquí a un mes tengamos que convocarles otra vez para explicar que el Gobierno ha cumplido con todo lo acordado”. Que se ha aplicado 100% la ley de amnistía, que el catalán es lengua oficial en Europa, que hay una ley contra la multirreincidencia y que se han traspasado las competencias migratorias", ha afirmado.

