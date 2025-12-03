Joseba Elguezabal, el confidente de Pogacar, se marcha del UAE Team para fichar por el Athletic Club

Joseba Elguezabal portando una bici (X / @AthleticXtra)

El Athletic Club ha incorporado a sus filas a Joseba Elguezabal, masajista vizcaíno de Gatika y el confidente absoluto de Tadej Pogacar desde 2019. Abandona así el UAE Team Emirates para incorporarse a la entidad rojiblanca. Estará presente en esta última concentración de diciembre del UAE, poniendo punto y final a su etapa en el ciclismo profesional y comenzando una nueva vida en el fútbol.

Elguezabal se ha desvinculado del equipo UAE tras seis años allí y el pasado lunes se incorporó a sus nuevas funciones en Lezama, tal y como recoge El Correo. En Bilbao trabajará junto a otros seis fisioterapeutas para reforzar la estructura. Tras este movimento hay un protagonista, Íñigo San Millán.

El director de Alto Rendimiento del club rojiblanco y principal impulsor de la operación conoce muy bien al masajista, ya que lo fichó para el UAE Team Emirates cuando llegó allí como director de Rendimiento. Su estrecha relación ha facilitado que aterrice en Bilbao.

Confidente de Pogacar

Desde su llegada a la escuadra emiratí, Elguezabal ha participado en todos los grandes triunfos de Pogacar. En su palmarés destacan: 4 Tours, 1 Giro, 5 Giros de Lombardía, 3 Lieja-Bastoña-Lieja y Strade Bianche, 2 Tirreno-Adriático, Tour de Flandes y Flecha Valona y una París-Niza, Dauphinè y Amstel Gold Race. Aunque no ha podido estar presente en los dos títulos mundiales del esloveno, ya que trabaja con la Federación de su país.

El propio Elguezabal ha reconocido en varias ocasiones que tenían una relación que trascendía más allá del rendimiento deportivo. Joseba era esa persona que le entendía como nadie, ya que también ha tenido que ejercer de psicólogo ocasional. Mucho más allá de los masajes, era el que calmaba al líder, creando un entorno adecuado para que Pogacar pudiera exprimir su máximo potencial sobre la bici.

Elguezabal celebrando junto a Pogacar (Instagram / @josebakapo)

Su historia arrancó en 2019, cuando coincidieron en el UAE en su primera concentración. Desde entonces se han vuelto inseparables, una vez el esloveno irrumpió en La Vuelta a la que llegaba como un desconocido. A partir de ahí se convirtió en su masajista personal, y tal ha sido la relación que el caballo del vasco se llama Poggy, en honor al ciclista.

Del ciclismo al fútbol

En la temporada 2013-14 ya trabajó en la cantera del Athletic Club en la categoría alevín. En aquel grupo de jugadores se encontraba el que hoy es uno de los referentes del primer equipo y de la selección española, Nico Williams.

Sin embargo, su trayectoria destaca más en el ciclismo, un deporte que practicó en categoría amateur en el equipo Sociedad Valentín Uriona. Tras ese breve paso por Lezama, retomó las bicicletas gracias a un encuentro casual con un mecánico que le comentó que el equipo Seguros Bilbao buscaba un masajista.

A partir de ahí, se apuntó a una academia para obtener el título pertinente, y tras pasar por ese equipo aficionado fichó por Caja Rural. Con el tiempo, fue su amistad con el ciclista colombiano Sergio Henao la que le permitió dar el salto al UAE, donde comenzó su relación de amistad y confianza con Pogacar.

Por eso su marcha no es algo menor. El Athletic se hace con una pieza única, que conoce a la perfección cómo se construye a una superestrella como Pogacar desde el aspecto mental y físico. Una persona que sabe convivir en la élite, gestionar la presión y lidiar con los problemas, cualidades muy importantes para una plantilla de primer nivel.