Trump y Melania tiran la casa por la ventana con la decoración navideña: 75 coronas, 51 árboles y más de 200 metros de guirnaldas

Melania Trump en la Casa Blanca (CASA BLANCA).

La temporada navideña ha vuelto a instalarse en la Casa Blanca y, con ella, la primera gran puesta en escena festiva del nuevo mandato presidencial de Donald Trump. Melania Trump, recuperado su papel de anfitriona tras su regreso a Washington, ha revelado este lunes una decoración que combina tradición, patriotismo y algunos guiños personales. Este año, la conmemoración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia, que se celebrará en julio de 2026, se ha convertido en uno de los ejes centrales del proyecto decorativo.

Bajo el lema 'El hogar está donde reside el corazón’, según ha informado EFE, la residencia presidencial ha sido transformada con 75 coronas, 51 árboles, más de 200 metros de guirnaldas y alrededor de 2.000 tiras de luces, una puesta en escena que busca transmitir calidez y unidad en un año de transición política. La Oficina de la primera dama detalló que la selección de motivos responde al deseo de “resaltar los valores que han acompañado a la nación desde su nacimiento”.

Uno de los elementos más destacados es la presencia de más de 2.800 estrellas doradas, elegidas por Melania Trump para rendir homenaje a los militares estadounidenses y a sus familias. A ellas se suman unas 10.000 mariposas que aluden a Fostering the Future, la iniciativa de la esposa de Trump enfocada en jóvenes que han pasado por el sistema de acogida. Este conjunto de adornos se extiende por el Salón Rojo, convertido en un recordatorio visual de la juventud como motor del futuro.

No falta tampoco la tradicional casita de jengibre, elaborada este año con 54 kilos de esta masa dulce. La construcción reproduce el pórtico sur de la Casa Blanca e incluso permite asomarse, en su versión comestible, a la Sala Oval Amarilla, situada en la zona privada de la residencia. El conjunto se exhibe en el vestíbulo principal, donde también se ha colocado una parte del belén oficial —el resto continúa en proceso de restauración—.

La decoración se articula alrededor de tres grandes espacios temáticos. El Salón Este se convierte en el escenario principal de la conmemoración del aniversario fundacional de Estados Unidos. Predominan los tonos azul, rojo y blanco, así como símbolos nacionales en colaboración con America250, entidad encargada de coordinar los actos del 250º aniversario. Allí se respira claramente el espíritu patriótico que Melania Trump ha querido destacar en esta edición navideña.

En el Salón Verde, la primera dama ha apostado por la idea de la diversión familiar. Se han instalado dos rompecabezas de más de 6.000 piezas cada uno, con retratos de George Washington y del propio Donald Trump, acompañados de elementos lúdicos como dominós y otros pasatiempos. El espacio busca ilustrar la convivencia generacional y el vínculo entre los presidentes, pasado y presente.

Por su parte, el Salón Rojo se centra en la iniciativa Be Best (Se mejor) y, específicamente, en su rama dedicada a la juventud. Las miles de mariposas que cuelgan en el árbol principal simbolizan transformación, esperanza y nuevas oportunidades. Muchos de los adornos llevan escrita, a mano por voluntarios, la frase “Be Best”, reforzando el carácter personal del proyecto.

Un árbol monumental como protagonista

El gran protagonista, como cada año, es el árbol principal que presidirá las celebraciones navideñas. Melania Trump recibió el ejemplar hace unos días en una ceremonia tradicional. Se trata de un abeto Concolor de más de seis metros de altura, procedente de una granja familiar de Míchigan, que se instalará en la Sala Azul. Su encendido oficial está previsto para este jueves, con presencia de la prensa y del propio presidente.

Este árbol ha sido adornado con las 2.800 estrellas doradas que Melania ha distribuido por toda la residencia, convirtiéndose en una de las piezas más simbólicas de estas fiestas. Procedente de Korson’s Tree Farms, en Sidney (Michigan), supera los cinco metros y medio y se alza como el elemento central de la decoración.