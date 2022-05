La divertida respuesta de Rafael Nadal cuando le preguntaron si él o Real Madrid tiene más chances de ganar en París

Nadal eligió al Real Madrid con más chances de ganar en París que él mismo en Roland Garros

El nombre de Rafael Nadal es reconocido en todo el mundo. Pero además del valor que tiene en su país natal, en el que para muchos es el mejor atleta de la historia en España, hay una ciudad que lleva su marca. En París, la ciudad sede de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada en el circuito de tenis, adoptó a la figura del tenista gracias a las 13 conquistas que consiguió el mallorquín en la capital de Francia.

Este viernes, Nadal logró una nueva victoria y ya son más de 300 en su historial en los cuatro grandes torneos ATP. Fue un triunfo contundente, en tres sets, frente al oriundo de los Países Bajos Botic Van de Zandschulp por 6-3 6-2 6-4. Ahora, su próximo rival en los octavos de final será el canadiense Félix Auger-Aliasime, preclasificado número 9 en el certamen masculino.

Una vez que terminó el duelo ante el neerlandés, que se jugó en la Suzanne Lenglen ante la atenta mirada de Zinedine Zidane, el mallorquín se dirigió a los estudios de ESPN en París para hablar tras la victoria. Además de analizar cómo ve su actualidad, recibió una pregunta de Mariano Zabaleta, ex tenista argentino y hoy comentarista de la cadena, que lo sorprendió.

“Yo te quería preguntar, así cortita, ¿campeón el Real Madrid mañana o campeón Roland Garros Rafa Nadal?”, dijo el tandilense. ¿Qué respondió Nadal? “Lo tiene más fácil el Madrid, la verdad”, contestó el ganador de 21 torneos de Grand Slam, lo que generó una risa generalizada de todos los presentes, entre ellos la de otra raqueta de España como Feliciano López.

“Solo le falta un partido, no. No puedo no ser egoísta, pero aún así, vamos a vivir lo que sea. Mañana vamos a disfrutar la final de la Copa de Europa, de la Champions. Dos de los mejores equipos del mundo. La manera que el Real llegó a esta final ha sido de las cosas más emocionantes, deportivamente hablando, que hemos vivido en los últimos tiempos. Que gane el Madrid mañana”, agregó Rafa en relación a lo que será el encuentro final de la temporada en el fútbol de Europa que se podrá ver en Latinoamérica por ESPN y Star+.

Nadal busca su título número 14 en Roland Garros (REUTERS/Dylan Martinez)

El mejor tenista en la historia de España es un confeso fanático de la Casa Blanca, además se ser socio honorario de la institución. Este sábado, el ex número 1 del mundo estará presente en el Stade de France para ver a su equipo buscar ganar su Champions League número 14.

Una vez que terminó el partido, Nadal analizó su victoria ante Van de Zandschulp. “Me he divertido jugando al tenis, qué es lo más importante. He conseguido jugar a un ritmo alto, haciendo daño con mi drive. Ha sido un paso adelante. Mañana iré a entrenar con sensaciones positivas y a confirmar este avance para poder encarar el partido con garantías”, dijo sobre el enfrentamiento que tendrá ante Auger-Aliasime del próximo domingo.

En relación a quién será su rival en el cruce de octavos de final, Rafa se refirió a lo que será enfrentarse al pupilo de tu tío. “No voy a hablar con Toni antes del partido. Es muy sencillo. Es mi tío, no creo que quiera que pierda, pero es un profesional, está con otro jugador, no sé si estará en el box o no, me da lo mismo, no es un problema. Sé los sentimientos que tenemos, que quiere lo mejor para mí, pero que está con otro jugador”, dijo Nadal.

Hay que destacar que Toni Nadal anunció que dejará de forma temporal de entrenar a Auger-Aliassime, ya que en el contrato así estaba especificado si se cruzaba con su sobrino.

Rafa agregó que el canadiense le parece “un chico correcto, sencillo y que es buena persona”, por lo que le deseó suerte en su carrera. Además, el preclasificado en el puesto 5 para el torneo dijo que deberá “jugar a un alto nivel para tener posibilidades de avanzar” y que el duelo contra la raqueta de Canadá “va a ser un buen test”.

