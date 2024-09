Rafa Nadal habla del nacimiento de su hijo en ‘El Hormiguero’: “Me ha cambiado para mal porque no gano casi ningún partido”

Rafa Nadal en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

El Hormiguero ha regresado a la televisión después de un breve parón por la temporada estival. El espacio presentado por Pablo Motos ha estrenado su nueva edición con la visita de Rafael Nadal, quien se ha convertido en el primer invitado de este nuevo tramo del programa. El tenista balear se ha sentado en el plato de Antena 3 para hablar de su paso por los Juegos Olímpicos de París, de los últimos años de su carrera deportiva y de su faceta como padre.

A lo largo de su trayectoria profesional, el deportista ha ganado más de 100 torneos, entre ellos 22 Grand Slams, cinco Copa Davis y dos medallas de oro olímpicas, una en las competiciones celebradas en Pekín en 2008 y la otra en la que se llevó a cabo en Río de Janeiro en 2016. Pese a que ya son varios los años que la pareja de Xisca Perelló lleva entregándose a su público en cada competición, lo cierto es que aún siente “vergüenza”. “Una cosa es cuando estás jugando, pero cuando te sientes el centro de atención no he perdido el punto de timidez que tenía de pequeño. Me siento fuera de mi hábitat natural, pero intento responder, aunque muchas veces no sepa qué hacer”, ha desvelado al presentador.

Además, el invitado ha dejado claro en su paso por el espacio de las hormigas que, pese a lo que muchos pueden creer, él no es un supersticioso. “La verdad es que la gente puede creer que tengo muchas supersticiones por lo que me ven a hacer en la pista, donde sí que tengo unas rutinas muy marcadas, pero ahí se quedan. Fuera sí, tengo muchas supersticiones”, ha afirmado.

Rafa Nadal junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Juegos Olímpicos de París

El de Requena ha vuelto a traer al presente el momento en el que el tenista renunció a disputar el US Open porque no se veía al cien por cien con la idea de conocer qué supuso para él tomar esa decisión. “A día de hoy es más simple que antes. Evidentemente, estoy en una época completamente distinta de la que estaba hace tres, cuatro o cinco años. He venido de un proceso largo, de muchos problemas físicos, incluida una operación importante de cadera. Yo me había marcado esta temporada como objetivo hasta las Olimpiadas y una vez terminadas era un tema de analizar cómo me sentía. Lo veía todo muy apretado, 5 sets, pista dura… Era una decisión que tenía tomada”, ha explicado.

Otro de los temas que ha puesto sobre la mesa el presentador de El Hormiguero ha sido el hecho de que el de Manacor haya portado la antorcha en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París. “Estoy muy agradecido a París por haberme dejado vivir ese momento, haberme regalado algo que yo creo que es para el resto de mi vida. Y aparte, en el momento y en el lugar que fue. Disfruté el momento y lo aprecié porque es algo único que no vuelve”, se ha sincerado el invitado, agregando que la antorcha “pesa un poco, pero es muy llevadera”.

Rafa Nadal estrena la nueva temporada de 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Su faceta como padre

El tenista balear ha hablado de su paternidad y la forma en la que esta le ha cambiado la vida. “A nivel deportivo me ha cambiado drásticamente. Yo se lo digo siempre a mi hijo, que ya empieza hacer alguna cosa: ‘Papá, una patata’, porque desde que ha llegado este mundo no he ganado casi ningún partido”, ha comenzado a decir, haciendo gala de su característico humor. “En eso sí que me ha cambiado para mal, deportivamente hablando. Pero en la vida, en la mayoría de las cosas, me ha cambiado para bien, porque al final he perdido, he estado lesionado, pero pase lo que pase, volver a casa y verle me cambia el humor”, ha afirmado, dejando entrever que su pequeño es una de las mayores alegrías de su día a día.

De acuerdo con sus declaraciones, Rafa Nadal no tiene en mente retirarse del tenis, al menos no en un futuro próximo, pese a la decisión que tomó en los Juegos Olímpicos de pasar más tiempo con su familia. “He pasado por muchos problemas físicos toda mi carrera, pero especialmente estos últimos dos años. Al final llega un momento en el que yo no puedo convivir diariamente pensando en la retirada. Yo lo que he hecho durante todo este tiempo es darme un margen, darme la opción de disfrutar otra vez, de jugar al tenis después de un año y medio fuera de las pistas. Y es lo que estoy haciendo, intentar disfrutar del día a día, intentar hacer las cosas lo mejor posible cada día”.

Rafa Nadal, primer invitado de la nueva temporada de 'El Hormiguero' (Atresmedia)

“Ahora mismo, se han terminado para mí los objetivos que tenía marcados para este año. No he conseguido lo que me hubiera gustado conseguir. Esperaba estar más sano de lo que he estado. Volver a lesionarme a principio de año fue un parón importante y después, cuando volví, me costó. Con lo cual, ahora mismo se han terminado los objetivos más relevantes de la temporada para mí y estoy disfrutando de otras cosas. Por supuesto, entrenando cada día, pero disfrutando de otras cosas de la vida”, ha manifestado, acerca de su deseo de continuar su carrera deportiva.