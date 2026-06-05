Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: pleno de actores con Santi Rodríguez, Dafne Fernández, Rubén Ochandiano y Melani Olivares

Santi Rodríguez y Dafne Fernández en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra renueva desde este viernes 5 y hasta el martes 9 de junio a sus invitados con Dafne Fernández, Rubén Ochandiano y Melani Olivares, que se sumarán a las pruebas previas al rosco en unas semanas marcada por la sentencia que obligará a Atresmedia a dejar de utilizar la prueba final más reconocible del concurso.

Durante tres próximas entregas de Pasapalabra, los famosos se repartirán entre los equipos azul y naranja para ayudar a acumular segundos antes del rosco, dentro de una mecánica que el formato de Antena 3 cambia cada tres programas. La nueva tanda está protagonizada sobre todo por actores de primer nivel.

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El concurso presentado por Roberto Leal mantiene así su sistema habitual de relevos breves. La función de los invitados consiste en intervenir en varias rondas de apoyo a los concursantes y su rendimiento influye de forma directa en el tiempo disponible antes de optar al bote de Pasapalabra.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Dafne Fernández en ‘Pasapalabra’

Dafne Fernández, nacida en Madrid el 31 de marzo de 1985, es actriz y bailarina. Empezó en la danza con tres años y a los ocho ingresó en el Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, una formación que mantuvo hasta la mayoría de edad y que después resultó decisiva en trabajos como el musical Fama.

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Sus primeros pasos como actriz llegaron también en la infancia. En 1996 se incorporó a la serie Canguros y a la película Malena es un nombre de tango, antes de consolidarse en televisión con títulos como Un paso adelante, Hospital Central, Los Serrano, Tierra de Lobos, El Chiringuito de Pepe, 4 estrellas y, más recientemente, Perdiendo el juicio.

Dafne Fernández, en una imagen de archivo (Europa Press)

En cine ha participado en películas como La caja 507, Entrelobos, Viral, Solo para dos, Perfectos desconocidos y Descarrilados. A esa trayectoria suma teatro y su paso por MasterChef Celebrity en 2018. En el plano personal, primero estuvo con el tenista Fernando Verdasco, relación que terminó en 2005, y después con el actor Carlos Bardem. En 2017 se casó con Mario Chavarría y la pareja ha tenido dos hijos: Jon, nacido en 2018, y Álex, en 2020.

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Quién es Rubén Ochandiano

Rubén Ochandiano, actor madrileño que ya ha pasado varias veces por Pasapalabra, ha desarrollado su carrera en televisión, cine y teatro, y también ha participado en formatos de entretenimiento. Se formó en interpretación, canto y danza contemporánea, y completó sus estudios de actuación con Juan Carlos Corazza.

Rubén Ochandiano, en 'MasterChef Celebrity 9'. (RTVE)

Entre sus trabajos en ficción figuran Periodistas, Médico de familia y Al salir de clase, donde interpretó a Marcos Jiménez entre 1999 y 2000. Más tarde se incorporó a ficciones de alcance nacional como Los hombres de Paco y Toledo, cruce de caminos, además de aparecer en Los misterios de Laura. También ha probado en el mundo de los realities con MasterChef Celebrity y Traitors.

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Melani Olivares en ‘Pasapalabra’

Melani Olivares, nacida en Badalona el 18 de febrero de 1973, se formó en la escuela de Cristina Rota y debutó como presentadora en 1993 con Leña al mono que es de goma. Su carrera se ha concentrado sobre todo en televisión, donde apareció primero en Este es mi barrio. Después ha formado parte de series como Más que amigos, Ambiciones, Policías, en el corazón de la calle, Aída, La embajada, Amar es para siempre y Camilo Superstar. En cine, su filmografía incluye Noche de reyes, 8 citas, Dos a la carta, Crisis o Donde caben dos.

La actriz Melanie Olivares posa en el Festival de Málaga en 2021. (Javier Ramírez/Europa Press)

La actriz también ha tenido presencia en cortometrajes y en programas de la televisión española, además de concursar en MasterChef Celebrity 5. En cuanto a su vida personal, el texto señala que en 2007 adoptó a una niña etíope llamada Martina. Después mantuvo una relación con Javier Rojas, con quien tuvo a su hija Manuela, y en 2016 contrajo matrimonio con Gorka González, padre de su hijo Lucho.

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Quién es Santi Rodríguez

Santi Rodríguez, nacido en Málaga en 1965, fue el mítico frutero de Siete Vidas. Aunque su familia se mudó a Jaén durante su infancia, mantiene un fuerte vínculo con sus raíces malagueñas. Inició estudios de Derecho en la Universidad de Granada, pero pronto orientó su vida profesional hacia la interpretación, debutando en 1984.

Santi Rodríguez en imagen de archivo (Europa Press)

Su popularidad creció con su participación en programas como El Club de la Comedia y La noche... con Fuentes y cía, consolidándose como uno de los rostros más familiares de la televisión española. demás de su éxito en televisión, Rodríguez ha desarrollado una extensa carrera teatral, participando en montajes como Infarto, inspirada en su experiencia personal tras superar un infarto en 2017, que ya relató en una de sus participaciones en Pasapalabra.

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Desde 2009 organiza el Festival Santi y sus Amigos para apoyar a la Asociación Síndrome de Down de Jaén y desde 2007 es embajador de la provincia. También es socio de honor del club de fútbol sala Jaén Paraíso Interior, equipo al que apoya activamente y cuya camiseta lucía en la serie Gym Tony, asistiendo con frecuencia a sus partidos en el Olivo Arena.