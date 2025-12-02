España

Montse Cespedosa, asesora financiera: “Ocho bancos han subido los tipos de interés de sus hipotecas”

En su canal de TikTok, la especialista en negociación hipotecaria aconseja a sus seguidores cómo afrontar los trámites burocráticos en materia inmobiliaria, así como aborda la actualidad al respecto

La especialista en negociación de hipotecas aconseja en su canal de TikTok cómo enfrentarse a los trámites burocráticos que conciernen a los bancos y las inmobiliarias. / Freepick

A principios de noviembre, Montse Cespedosa apremiaba en sus redes sociales a todo aquel que tuviera pendiente la firma de una hipoteca a finalizar los trámites “lo antes posible”. El motivo, según explicó la asesora financiera, es que los bancos estaban empezando a demorar las ofertas por viviendas. Este escenario, pronosticaba a su parecer un “frenazo” en 2026 si se mantenía la tendencia. Unos días después, Cespedosa afirmaba en su canal de TikTok del “fin del boom inmobiliario”, así como de un escenario cada vez más complejo para quienes quieran firman una hipoteca.

Frente a esta panorama, la especialista en negociación de hipotecas, avanzaba en sus pronósticos y asegura en sus últimos vídeos que ocho entidades bancarias han incrementado los tipos de interés para hipotecas. En las últimas semanas, el Banco Santander, el BBVA, Bankinter, Coín, Caja Siete, el Banco Sabadell, Unicaja e ING habrían incrementado sus intereses en esta materia.

Cespedosa ha señalado en su canal de TikTok que este aumento no está vinculado a la consecución de objetivos internos de las entidades, sino que responde a dos motivos principales que, sin embargo, no ha detallado en su intervención. No obstante, sí que ha instado a sus seguidores a comentar la situación con sus respectivos gestores.

La experta ha subrayado la relevancia de que quienes estén en proceso de tramitar una hipoteca compartan esta información con un especialista, ya que puede resultar determinante para lograr una negociación más ventajosa. En palabras de Cespedosa, el Euribor de noviembre, es decir, los tipos de interés de este mes que ahora termina, “cierra al 2,21%”. Este ascenso “confirma la cuarta subida consecutiva”, explica la experta.

Por otro lado, Cespedosa ha expuesto que el Servicio de Impuestos Internos, o Interest Rate Swap (IRS), “lo tenemos en el 3,084%”, datos que, según recoge en su canal de TikTok, reflejan la tendencia al alza de los indicadores de referencia hipotecaria en España.

Recomendaciones para quienes buscan una hipoteca

Ante el escenario que presenta la experta en uno de sus últimos vídeos de TikTok, Cespedosa ha recomendado a los usuarios que acudan a su banco o a su bróker hipotecario para confirmar las condiciones de su préstamo lo antes posible. Además, ha insistido en la importancia de que la entidad financiera “las graben en tu expediente”, lo que puede aportar seguridad jurídica en el proceso. También ha matizado durante en publicación de la red social que, aunque las entidades ya conocen la situación, hay cierta escasez de ofertas hipotecarias a tipo fijo por debajo del 1,80%. El motivo, explica la experta, es que “no hay cupos al 1,80% a tipo fijo”.

Las hipotecas sobre vivienda marcan récord en 15 años para un mes de julio.

Por último, la asesora ha animado a quienes buscan firmar una hipoteca en las mejores condiciones del mercado a que se informen adecuadamente antes de tomar una decisión: si se les ajusta mejor el tipo variable o fijo, así como cuáles son los plazos e intereses. “Si quieres hacer la operación financiera más importante de tu vida con total seguridad y ahorrándote miles de euros, escribe la palabra consultoría y te envío más información”, ha concluido Cespedosa en su publicación en TikTok.

