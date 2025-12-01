TVE decide prescindir de su parrilla de ‘Aquí hay trabajo’, su único programa de empleo que ha presentado 750.000 ofertas en sus 25 años en antena

Los presentadores de 'Aquí hay trabajo', de RTVE

RTVE ha decidido prescindir de su parrilla del espacio Aquí hay trabajo, el único programa que tiene en antena para fomentar el empleo y aclarar todo tipo de dudas laborales. La cadena pública ya ha comunicado a sus trabajadores que el último día de emisión será el próximo 19 de diciembre. En sus 25 años de historia el programa ha difundido más de 750.000 ofertas de empleo tanto públicas como en el sector privado y ha resuelto alrededor de 20.000 consultas, consolidándose como uno de los grandes servicios públicos de TVE. De hecho, este mes de septiembre cumplió 25 años.

A partir de enero, tras el regreso de las vacaciones navideñas, “el servicio público de ‘Aquí hay trabajo’ se actualiza y se convierte en una web de empleo que aportará ofertas y otros recursos relacionados con la formación”, señala RTVE en un comunicado hecho público este lunes. Trabajadores consultados por este diario señalan que esta web, que se vende como nueva, ya formaba parte de los servicios que ofrecía el programa, “luego solo se mantiene la web y se elimina el programa, un espacio que creemos cumplía una importante función. No entendemos esta decisión”, explican. Los trabajadores no serán despedidos, sino recolocados en otros espacios de la parrilla de La 1 y de La 2.

“El nuevo portal contará con un diseño más sencillo y accesible, pensado para que todas las personas que buscan empleo tengan acceso a nuevas oportunidades laborales. Además de las ofertas de trabajo contrastadas por los profesionales con empresas, se mantendrán las ofertas de empleo público y oposiciones, así como la formación para desempleados”, explica RTVE. El programa se emitía todas las mañanas de 9.30 a 10 horas de lunes a viernes. “Solo en el mes de octubre ofrecimos 33.000 ofertas. ¿No tiene cabida en toda la parrilla de la cadena pública media hora dedicado al empleo, becas, dudas laborales... repetimos, no lo entendemos", reiteran los trabajadores antes señalados.

El presidente del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, José Pablo López (Gustavo Valiente - Europa Press)

El espacio está dirigido y presentado por Antolín Romero y María José Molina. En esta nueva temporlada el programa había abordado cuestiones tan relevantes como el nuevo registro horario que prepara el Ministerio de Trabajo, estaba visitando empresas que impulsan medidas para conciliar vida personal y profesional, y analizaba cuestiones de tanta actualidad tanto la ampliación del permiso por nacimiento como el nuevo permiso para el cuidado de los más pequeños. Una de las grandes novedades ha sido el lanzamiento de una nueva web de empleo, con ofertas revisadas expresamente por el equipo del programa y un nuevo buscador de trabajo. El objetivo es garantizar oportunidades 100% libres de fraudes y falsas promesas, un problema cada vez más frecuente en internet.

Ayudas y becas

Esta web es lo único que seguirá, donde estará activa la información sobre todo tipo de ayudas y becas para apoyar a los que buscan nuevas oportunidades. “El objetivo es el de siempre: estar cerca del ciudadano y darle herramientas y apoyo en su búsqueda de trabajo. La nueva web de Aquí hay trabajo será además un gran escaparate que centralizará toda la información de RTVE relacionada con el empleo: análisis, entrevistas y reportajes. Reunirá las noticias que cada día se generan en radio, televisión y en el entorno digital sobre emprendedores, medidas laborales, novedades del mercado de trabajo e historias de éxito en primera persona”, explican desde la corporación presidida por José Pablo López.

El objetivo es que la gran parte de la mañana de La 2 la ocupe ahora un nuevo magacine que incluirá contenidos de cultura, estilo de vida, salud, bienestar. “Ya nos han dicho que, explícitamente, no habrá nada que tenga que ver con el trabajo, nada”, asegura un trabajador.