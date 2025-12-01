España

Sara, española viviendo en Suiza: “Tengo un salario de 5.000 euros al mes sin tener estudios”

La joven compagina dos trabajos y lleva una vida restringida en una Suiza donde la vida es muy cara

Guardar
Sara, "gano 5.000 francos/mes en
Sara, "gano 5.000 francos/mes en SUIZA sin estudios" (Montaje Infobae - Freepik / Foto de perfil Facebook Sara Martínez)

Cada vez son más los jóvenes españoles que buscan oportunidades fuera del territorio nacional. Encuentran en otros países europeos mejores salarios, condiciones laborales más estables y la posibilidad real de independizarse, algo que en España muchos consideran casi imposible.

Entre estos jóvenes se encuentra Sara Martínez, protagonista de una entrevista en el canal de YouTube Me voy al Mundo, dedicado a contar testimonios de españoles que viven en el extranjero.

En la conversación, Sara relata su experiencia de traslado, adaptación y permanencia en Suiza, uno de los destinos más deseados por quienes buscan un futuro económico más prometedor.

A Suiza en busca de un futuro

Sara, de 22 años, tomó la decisión de mudarse a la Confederación Helvética con tan solo 20, motivada por el deseo de alcanzar mejores oportunidades y una estabilidad económica que en el país no lograba encontrar. Aunque en España ya había trabajado, sentía que el esfuerzo no se veía reflejado en el salario y que independizarse era una meta muy difícil de lograr.

Con la tranquilidad de saber que España siempre sería una opción a la que podría regresar, investigó cuál era el país más cercano donde pudiera ganar un sueldo suficiente para ahorrar. Así descubrió que Suiza era una de las mejores opciones.

A través de internet consiguió un trabajo como au pair (cuidadora de niños), una vía común para obtener el llamado “permiso L”, necesario para estancias de más de 90 días en territorio suizo. Este permiso le permitió residir un año en el país mientras trabajaba. Sara explica que lo verdaderamente complicado en Suiza no es encontrar empleo, sino vivienda, y que ambos requisitos son fundamentales para poder establecerse legalmente. Advierte también que es imprescindible hablar inglés o alemán para acceder a la mayoría de los puestos.

En cuanto al salario, reconoce que ha tenido suerte con los trabajos actuales y que, aunque el ritmo de vida es exigente y a veces agotador, sus ingresos son considerablemente altos. “Llevo dos meses haciendo esto y limpios gano casi 5.000 francos” (aproximadamente 5.300 euros), comenta, una cifra que le permite ahorrar alrededor de 25.000 francos suizos (casi 27.000 euros) al año. Sin embargo, recalca que para alcanzar ese nivel de ahorro es necesario llevar un estilo de vida muy controlado y prescindir de gastos innecesarios.

Actualmente, trabaja en un bar de shishas y en un supermercado. Comenta que en su entorno laboral muchos clientes no hablan alemán y proceden de países como Kosovo o Turquía, lo que dificulta aún más aprender el idioma local, el cual además es un dialecto suizo–alemán. En su día a día, el inglés y el italiano terminan siendo las lenguas más utilizadas.

España mejora a Suiza en calidad de vida

El motivo que la llevó a elegir Suiza no fue solo su fama de país rico, sino también su cercanía con España. A apenas dos horas de avión, puede viajar unas cinco veces al año para visitar a su familia y mantener el contacto con sus seres queridos, algo que considera fundamental para su bienestar.

Sara asegura que no volvería a trabajar en España por 1.000 o 1.500 euros, porque considera que uno trabaja para vivir y no al revés. “Quiero ver los frutos de lo que consigo trabajando”, afirma. Aun así, no desprecia a su país y admite que, en calidad de vida, España supera a Suiza. “En Suiza la gente se obsesiona con el dinero y está sola”, reflexiona.

Se mudó a Suiza y quedó impactada por el precio que cobran si se pierden las llaves de casa

En un acto de sinceridad, señala que, siendo mujer, resulta fácil encontrar trabajo en la restauración. Recomienda buscar empleo hablando directamente con los jefes, porque mediante currículum la competencia es enorme y lo habitual es que haya candidatos mucho más preparados. Su experiencia, concluye, demuestra que emigrar es duro, pero también una oportunidad real para construir un futuro que en España, de momento, muchos jóvenes no encuentran.

Temas Relacionados

SuizaJóvenesEmigrantesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga, sobre las relaciones de pareja: “Estas son seis señales de que es mejor separarse”

La psicóloga y creadora de contenido ha compartido un reciente vídeo en su cuenta de TikTok, donde en menos de 60 segundos explica algunos de los indicios que podrían indicar que la relación está yendo mal

Silvia Severino, psicóloga, sobre las

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 1 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

Las audiencias de noviembre: Antena 3 consigue su mayor distancia en 30 años sobre Telecinco, que encadena cinco meses de unidígito

Mientras la cadena de Atresmedia suma su 16º liderazgo mensual consecutivo, La 1 se afianza en la segunda posición tras cerrar su mejor noviembre desde 2011

Las audiencias de noviembre: Antena

Isabel Viña, médica, explica la manera correcta de tomar creatina: “Se reduce el efecto de la retención de líquidos y ahorras dinero”

La creatina puede producir cambios visibles en pocos días. Algunos ejemplos son el aumento de peso y apariencia de mayor volumen muscular, aunque estos efectos iniciales suelen ser debidos a la retención de líquidos

Isabel Viña, médica, explica la

Cómo saber si tu perro es realmente feliz: “Los más educados muchas veces son los más cohibidos y depresivos”

La efusividad al recibir a sus dueños y la capacidad de dormir profundamente son factores que ayudan a determinar si este animal experimenta tranquilidad y alegría

Cómo saber si tu perro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es Galerna (S-71): el

Así es Galerna (S-71): el submarino sale hacia el Mediterráneo y refuerza la participación de España en la operación OTAN ‘Sea Guardian’

TVE decide prescindir de su parrilla de ‘Aquí hay trabajo’, su único programa de empleo que ha presentado 750.000 ofertas en sus 25 años en antena

Cuánto gana María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura: es una de los 10 presidentes autonómicos que se han subido el sueldo

La familia Franco devuelve al Ayuntamiento de Santiago de Compostela dos estatuas medievales del Pórtico de la Gloria expoliadas durante la dictadura

El hijo de Ábalos señala que Cerdán le ofreció a su padre “un cheque en blanco” en nombre de Sánchez para que no hablase: el PSOE replica tildándolo de “falsedades”

ECONOMÍA

Luis Planas asegura que el

Luis Planas asegura que el 42% de la producción porcina “se encuentra a salvo” en las exportaciones: “El sector no puede poner en el peligro el resto del país”

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 1 diciembre

Telefónica plantea prejubilaciones a partir de los 55 años con entre el 34% y el 68% del salario y deja la puerta abierta a despidos forzosos en el ERE

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 1 diciembre

El Supremo ‘desahucia’ a unos inquilinos por no pagar el IBI ni la basura, a pesar de que el importe no aparecía en el contrato

DEPORTES

El exjugador del FC Barcelona

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1