Sara, española viviendo en Suiza: “Tengo un salario de 5.000 euros al mes sin tener estudios”

Cada vez son más los jóvenes españoles que buscan oportunidades fuera del territorio nacional. Encuentran en otros países europeos mejores salarios, condiciones laborales más estables y la posibilidad real de independizarse, algo que en España muchos consideran casi imposible.

Entre estos jóvenes se encuentra Sara Martínez, protagonista de una entrevista en el canal de YouTube Me voy al Mundo, dedicado a contar testimonios de españoles que viven en el extranjero.

En la conversación, Sara relata su experiencia de traslado, adaptación y permanencia en Suiza, uno de los destinos más deseados por quienes buscan un futuro económico más prometedor.

A Suiza en busca de un futuro

Sara, de 22 años, tomó la decisión de mudarse a la Confederación Helvética con tan solo 20, motivada por el deseo de alcanzar mejores oportunidades y una estabilidad económica que en el país no lograba encontrar. Aunque en España ya había trabajado, sentía que el esfuerzo no se veía reflejado en el salario y que independizarse era una meta muy difícil de lograr.

Con la tranquilidad de saber que España siempre sería una opción a la que podría regresar, investigó cuál era el país más cercano donde pudiera ganar un sueldo suficiente para ahorrar. Así descubrió que Suiza era una de las mejores opciones.

A través de internet consiguió un trabajo como au pair (cuidadora de niños), una vía común para obtener el llamado “permiso L”, necesario para estancias de más de 90 días en territorio suizo. Este permiso le permitió residir un año en el país mientras trabajaba. Sara explica que lo verdaderamente complicado en Suiza no es encontrar empleo, sino vivienda, y que ambos requisitos son fundamentales para poder establecerse legalmente. Advierte también que es imprescindible hablar inglés o alemán para acceder a la mayoría de los puestos.

En cuanto al salario, reconoce que ha tenido suerte con los trabajos actuales y que, aunque el ritmo de vida es exigente y a veces agotador, sus ingresos son considerablemente altos. “Llevo dos meses haciendo esto y limpios gano casi 5.000 francos” (aproximadamente 5.300 euros), comenta, una cifra que le permite ahorrar alrededor de 25.000 francos suizos (casi 27.000 euros) al año. Sin embargo, recalca que para alcanzar ese nivel de ahorro es necesario llevar un estilo de vida muy controlado y prescindir de gastos innecesarios.

Actualmente, trabaja en un bar de shishas y en un supermercado. Comenta que en su entorno laboral muchos clientes no hablan alemán y proceden de países como Kosovo o Turquía, lo que dificulta aún más aprender el idioma local, el cual además es un dialecto suizo–alemán. En su día a día, el inglés y el italiano terminan siendo las lenguas más utilizadas.

España mejora a Suiza en calidad de vida

El motivo que la llevó a elegir Suiza no fue solo su fama de país rico, sino también su cercanía con España. A apenas dos horas de avión, puede viajar unas cinco veces al año para visitar a su familia y mantener el contacto con sus seres queridos, algo que considera fundamental para su bienestar.

Sara asegura que no volvería a trabajar en España por 1.000 o 1.500 euros, porque considera que uno trabaja para vivir y no al revés. “Quiero ver los frutos de lo que consigo trabajando”, afirma. Aun así, no desprecia a su país y admite que, en calidad de vida, España supera a Suiza. “En Suiza la gente se obsesiona con el dinero y está sola”, reflexiona.

En un acto de sinceridad, señala que, siendo mujer, resulta fácil encontrar trabajo en la restauración. Recomienda buscar empleo hablando directamente con los jefes, porque mediante currículum la competencia es enorme y lo habitual es que haya candidatos mucho más preparados. Su experiencia, concluye, demuestra que emigrar es duro, pero también una oportunidad real para construir un futuro que en España, de momento, muchos jóvenes no encuentran.