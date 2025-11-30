Mundo

Referéndum en Suiza: la población rechazó el servicio militar obligatorio para mujeres y un nuevo impuesto sobre herencias

La mayoría de los cantones suizos votó en contra de la iniciativa que buscaba exigir a las mujeres cumplir con el servicio nacional, manteniendo la actual obligatoriedad solo para los hombres en el país

Una persona pasa junto a
Una persona pasa junto a carteles electorales sobre una consulta en la que los suizos decidirán si las mujeres, como los hombres, deben hacer un servicio militar en el Ejército, equipos de protección civil o en otros formatos, en Ginebra, Suiza, el 26 de noviembre, 2025. (Martial Trezzini/Keystone via AP)

Los votantes suizos rechazaron de manera contundente este una propuesta para exigir que las mujeres realicen el servicio nacional en el ejército, en equipos de protección civil o de otras formas, como ya deben hacerlo todos los hombres.

Los resultados oficiales, con el conteo aún en curso en algunas áreas tras un referendo, mostraron que más de la mitad de los cantones de Suiza, o estados, rechazaron la “iniciativa de servicio ciudadano” por amplios márgenes. Eso significó que fue derrotada, ya que las propuestas necesitan una mayoría tanto de votantes como de cantones para ser aprobadas.

Los votantes también rechazaron en gran medida una propuesta separada para imponer un nuevo impuesto nacional sobre donaciones individuales o herencias de más de 50 millones de francos (62 millones de dólares), con los ingresos destinados a combatir el impacto del cambio climático y ayudar a Suiza a cumplir sus ambiciones de tener emisiones netas de gases de efecto invernadero cero para 2050.

Los partidarios del plan de servicio nacional esperaban que esto impulsara la cohesión social al agregar empleos en áreas como prevención ambiental, seguridad alimentaria y cuidado de personas mayores.

Reclutas del ejército suizo a
Reclutas del ejército suizo a bordo de un tanque Leopard 2 durante un ejercico militar en Bure, Suiza, el 5 de mayo de 2023. REUTERS/Denis Balibouse

Pero los legisladores se opusieron, principalmente por razones de costo y por la preocupación de que podría afectar la economía al sacar a muchos jóvenes de la fuerza laboral.

La propuesta de servicio nacional surgió en un momento en que otros países europeos están encontrando formas de reforzar sus fuerzas armadas ante las crecientes preocupaciones sobre la amenaza potencial de Rusia más allá de la guerra en Ucrania.

Los jóvenes en Suiza ya están obligados a realizar el servicio militar o unirse a equipos de protección civil. Los objetores de conciencia pueden realizar otros tipos de servicio, y aquellos que optan por no participar en absoluto deben pagar una cuota de exención. Cada año, alrededor de 35.000 hombres participan en el servicio obligatorio.

La iniciativa fallida habría requerido que todos los ciudadanos suizos realicen el servicio nacional —las mujeres actualmente pueden hacerlo de manera voluntaria— y aplicaría el concepto de seguridad nacional a áreas más allá del servicio militar o la protección civil.

Soldados de la Compañía de
Soldados de la Compañía de Infantería 104/1 del ejército suizo y la Guardia de Honor marchan frente al edificio del Parlamento suizo antes de la visita de Estado del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa en la Plaza Federal de Berna, el 29 de octubre de 2025. REUTERS/Denis Balibouse

Sus defensores señalaron “deslizamientos de tierra en las montañas, inundaciones en las llanuras, ciberataques, riesgos de escasez de energía o guerra en Europa” y dijeron que su plan significaría que todos asuman la responsabilidad de “una Suiza más fuerte que pueda enfrentar las crisis”.

El gobierno respondió que el ejército y la defensa civil ya cuentan con suficiente personal y no se debería reclutar a más personas de las necesarias.

Aunque el servicio militar obligatorio para las mujeres podría verse como “un paso hacia la igualdad de género”, agregó el gobierno, la idea “impondrá una carga adicional a muchas mujeres, que ya asumen gran parte del trabajo no remunerado de criar y cuidar a los hijos y familiares, así como las tareas del hogar”.

El gobierno también se opuso a la propuesta de un nuevo impuesto sobre grandes donaciones o herencias, argumentando que la aprobación podría incitar a algunos de los más ricos de Suiza —se estima que 2.500 personas— a mudarse a otro lugar. Las sumas superiores a 50 millones de francos (62 millones de dólares) podrían haber sido gravadas con una tasa del 50%.

Suiza celebra referendos nacionales cuatro veces al año, dando a los votantes una participación directa en la formulación de políticas.

(con información de AP)

