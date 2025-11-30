Silvia Severino, psicóloga, hace una reflexión sobre las redes sociales: “Internet no necesita saber dónde estamos o qué hacemos en tiempo real, vive y luego publica”

Fragmento de TikTok en el que Silvia Severino explica las consecuencias de las redes sociales. (@silviaseverinopsico)

Con la llegada de los móviles, internet y las redes sociales, la hiperconectividad es un concepto que se ha instalado en nuestras vidas. En cuestión de segundos, podemos saber el tiempo que hace, enviar un mensaje a nuestra familia o publicar una foto. Sobre este último punto, la psicóloga Silvia Severino ha compartido una reflexión en su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico).

“Internet no necesita saber dónde estamos o qué hacemos en tiempo real, vive y luego publica”, explica la especialista. A partir de esta idea, Severino pone el foco en la importancia de establecer límites entre la vida privada y la exposición digital.

Considera que la costumbre de compartir cada actividad al instante puede afectar tanto a la privacidad como a la capacidad de disfrutar plenamente de lo que está ocurriendo. Según su enfoque, publicar en tiempo real genera, en muchos casos, una presión añadida por mostrar, narrar o justificar lo que se está viviendo, lo que termina restando naturalidad al momento.

La psicóloga invita a replantear la manera en que usamos las redes sociales y a reservar ciertos instantes para uno mismo antes de convertirlos en contenido. Vivir primero y compartir después evita que la necesidad de aprobación digital interfiera en las experiencias cotidianas.

Además, destaca que algunos momentos adquieren un valor especial cuando se guardan en silencio y se disfrutan sin la mirada constante de una audiencia. Esta actitud permite conectar con el presente de manera más consciente.

La presión de la inmediatez y su impacto emocional

La reflexión de Silvia Severino se enmarca en un fenómeno cada vez más estudiado: la necesidad de inmediatez que las redes sociales han instaurado en nuestra rutina. Publicar al instante no solo se ha convertido en una costumbre, sino también en una forma de validar la propia experiencia.

Muchas personas sienten que, si no comparten algo en el momento exacto en el que ocurre, ese instante pierde relevancia. Esta presión por documentar la vida en tiempo real puede generar un estado de alerta constante y dificultar la desconexión mental.

A nivel psicológico, la inmediatez está vinculada a la gratificación instantánea. Las notificaciones, comentarios y “me gusta” activan mecanismos de recompensa que refuerzan el hábito de publicar compulsivamente. Sin embargo, este ciclo puede derivar en ansiedad, sobre todo cuando la respuesta de la gente no coincide con las expectativas generadas.

La dependencia emocional del reconocimiento digital crea una sensación de vulnerabilidad. Lo que debería ser un recuerdo personal se convierte en un contenido expuesto a juicio, lo que desvirtúa la propia experiencia.

Otro aspecto relevante es la manera en que la inmediatez modifica nuestra percepción del tiempo. Al priorizar la captura y difusión del momento, se reduce la atención plena y se fragmenta la vivencia.

En lugar de disfrutar de una conversación, un paisaje o un encuentro, la mente se desplaza hacia la mejor foto, el ángulo ideal o el texto perfecto para acompañarla. Esta desconexión afecta a la calidad de las relaciones y al bienestar emocional.