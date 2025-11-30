España

Silvia Severino, psicóloga, hace una reflexión sobre las redes sociales: “Internet no necesita saber dónde estamos o qué hacemos en tiempo real, vive y luego publica”

La experta advierte de los peligros asociados a esta conducta en su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico)

Guardar
Fragmento de TikTok en el
Fragmento de TikTok en el que Silvia Severino explica las consecuencias de las redes sociales. (@silviaseverinopsico)

Con la llegada de los móviles, internet y las redes sociales, la hiperconectividad es un concepto que se ha instalado en nuestras vidas. En cuestión de segundos, podemos saber el tiempo que hace, enviar un mensaje a nuestra familia o publicar una foto. Sobre este último punto, la psicóloga Silvia Severino ha compartido una reflexión en su cuenta de TikTok (@silviaseverinopsico).

“Internet no necesita saber dónde estamos o qué hacemos en tiempo real, vive y luego publica”, explica la especialista. A partir de esta idea, Severino pone el foco en la importancia de establecer límites entre la vida privada y la exposición digital.

Considera que la costumbre de compartir cada actividad al instante puede afectar tanto a la privacidad como a la capacidad de disfrutar plenamente de lo que está ocurriendo. Según su enfoque, publicar en tiempo real genera, en muchos casos, una presión añadida por mostrar, narrar o justificar lo que se está viviendo, lo que termina restando naturalidad al momento.

La psicóloga invita a replantear la manera en que usamos las redes sociales y a reservar ciertos instantes para uno mismo antes de convertirlos en contenido. Vivir primero y compartir después evita que la necesidad de aprobación digital interfiera en las experiencias cotidianas.

Además, destaca que algunos momentos adquieren un valor especial cuando se guardan en silencio y se disfrutan sin la mirada constante de una audiencia. Esta actitud permite conectar con el presente de manera más consciente.

La presión de la inmediatez y su impacto emocional

La reflexión de Silvia Severino se enmarca en un fenómeno cada vez más estudiado: la necesidad de inmediatez que las redes sociales han instaurado en nuestra rutina. Publicar al instante no solo se ha convertido en una costumbre, sino también en una forma de validar la propia experiencia.

Muchas personas sienten que, si no comparten algo en el momento exacto en el que ocurre, ese instante pierde relevancia. Esta presión por documentar la vida en tiempo real puede generar un estado de alerta constante y dificultar la desconexión mental.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

A nivel psicológico, la inmediatez está vinculada a la gratificación instantánea. Las notificaciones, comentarios y “me gusta” activan mecanismos de recompensa que refuerzan el hábito de publicar compulsivamente. Sin embargo, este ciclo puede derivar en ansiedad, sobre todo cuando la respuesta de la gente no coincide con las expectativas generadas.

La dependencia emocional del reconocimiento digital crea una sensación de vulnerabilidad. Lo que debería ser un recuerdo personal se convierte en un contenido expuesto a juicio, lo que desvirtúa la propia experiencia.

Otro aspecto relevante es la manera en que la inmediatez modifica nuestra percepción del tiempo. Al priorizar la captura y difusión del momento, se reduce la atención plena y se fragmenta la vivencia.

En lugar de disfrutar de una conversación, un paisaje o un encuentro, la mente se desplaza hacia la mejor foto, el ángulo ideal o el texto perfecto para acompañarla. Esta desconexión afecta a la calidad de las relaciones y al bienestar emocional.

Temas Relacionados

Redes socialesPsicologíaTikTokTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Policía Nacional explica cómo dejar de recibir llamadas de publicidad: “Existen dos herramientas que te ayudan a proteger tu privacidad”

Por ley, cualquier compañía que quiera enviar publicidad personalizada está obligada a consultar esta base de datos antes de lanzar una campaña comercial

La Policía Nacional explica cómo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

Susanna Capdevila, experta en derecho familiar, sobre la idea de llevarse a los hijos a un lugar sin consentimiento ni comunicación: “Podría constituir un delito”

Es relativamente frecuente que uno de los progenitores decida trasladar al hijo en común a otro lugar sin el consentimiento del otro. Es fundamental contar con un abogado para hacer un asesoramiento legal

Susanna Capdevila, experta en derecho

Miguel Padilla, doctor: “No se trata de que te guste o no, hacer ejercicio es más que un hobby”

El doctor subraya que el ejercicio no requiere rutinas extremas ni largas horas en el gimnasio, pero sí constancia

Miguel Padilla, doctor: “No se

Esta es la forma en la que hay que hervir los huevos para que queden perfectos, según una chef

Una de las cocineras más reconocidas de Cataluña que se ha convertido en una figura habitual en los medios de comunicación gracias a su trabajo de divulgación gastronómica

Esta es la forma en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide dejar de

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento familiar no basta para suprimir la obligación alimentaria

Un hombre consigue que la Justicia le retire la pensión a su exmujer tras probar que convive con su nueva pareja

Qué implica que Albacete declare ‘persona non grata’ a Pedro Sánchez: una moción simbólica elevada a arma política

“Según me voy hartando, más radical me voy haciendo”: los asistentes a la movilización del PP elevan el tono contra Pedro Sánchez

Condenadas a multas que alcanzan los 900 euros cuatro auxiliares de una residencia de ancianos de Cantabria por vejar a dos personas dependientes

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El presidente de Suzuki pronostica qué pasará con las automovilísticas con híbridos de gasolina: “En 2032 o 2033 se van a inflar a vender coches”

Juanma Lorente, abogado, explica la diferencia entre finiquito e indemnización: “Te lo tienen que pagar sí o sí”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La lucha del PP para defender el honor del zumo de naranja natural 100% exprimido ante la “infinidad de campañas de desinformación”

DEPORTES

Ilia Topuria retrasa su próximo

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán