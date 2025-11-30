España

Cuidado si coges el coche este lunes por la mañana en Madrid: estos serán los cortes en la A-5 tras adelantarse la excavación del túnel

Finaliza la primera fase del soterramiento de la autovía 5 y, con ello, la circulación pasará de discurrir por la calzada norte a la calzada sur hasta noviembre de 2026

Guardar
Finalizan las obras del tramo
Finalizan las obras del tramo 1 del soterramiento del túnel de la autovía 5 en dirección a Madrid. / Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido adelantar un mes el calendario previsto para la excavación del túnel que soterrará la A-5 en la calzada norte, correspondiente al sentido de salida de la ciudad. Según ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a partir del próximo lunes, todo el tráfico de la zona será desviado a la calzada sur, en sentido entrada a Madrid, con el objetivo de avanzar en los trabajos de excavación del túnel en el tramo norte.

La vicealcaldesa y portavoz, Inma Sanz, ha detallado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal que con este cambio concluye la primera fase de los desvíos asociados a la construcción del subterráneo de la A-5 en la calzada sur, que desde el mes de febrero había obligado a que el tráfico discurriese por la calzada norte. Ahora, con el inicio de la segunda fase, todo el tráfico rodado en sentido entrada a la capital, desde la avenida de Portugal hasta la avenida Padre Piquer, circulará por cuatro carriles: dos para cada sentido, lo que permitirá liberar completamente la calzada norte. El desvío entrará en vigor a las 6:00 horas del lunes.

El nuevo trazado facilitará la circulación al reducir el número de curvas, aunque se mantendrán los baipases en los enlaces de la carretera de Boadilla, Yébenes, Batán y Parque de Atracciones. Estos puntos requerirán desvíos de mayor duración para proceder a la demolición de las estructuras existentes. El esquema de circulación establecido se mantendrá hasta noviembre de 2026, fecha prevista para la apertura del túnel al tráfico rodado. Durante todo este periodo, la velocidad máxima permitida en la zona de obras seguirá limitada a 50 km/h, frente a los 70 km/h previos al inicio de los trabajos.

Se adelanta la fecha prevista en las obras del Paseo Verde del Suroeste (Ayuntamiento de Madrid)

La transformación urbana culminará con un nuevo túnel

La ejecución del paseo Verde del Suroeste y el soterramiento de la A-5 permitirán al Ayuntamiento de Madrid recuperar para los vecinos el espacio actualmente ocupado por la autovía, que ha actuado como barrera entre los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, y los de Campamento y Casa de Campo. Una vez finalizada la obra en la A-5, por la que circulan diariamente 80.000 automóviles, se prevé una reducción del 90 % en el número de vehículos en superficie y en las emisiones contaminantes.

La cubrición de la A-5 en superficie posibilitará la continuidad del bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal hasta la avenida del Padre Piquer, en una intervención que abarca un total de 3,2 kilómetros. El proyecto prioriza la movilidad peatonal y ciclista, reservando la vialidad necesaria para los desplazamientos locales en vehículo privado y para el transporte público urbano.

Con respecto a esta inversión salimos a la calle a conocer la opinión de los vecinos del lugar y turistas que se encontraban por las inmediaciones

El túnel que se está construyendo bajo la A-5 contará con una configuración de tres carriles por sentido, distribuidos en dos vanos. Los carriles más próximos a la mediana en ambas calzadas estarán destinados a funcionar como carriles bus-VAO, equipados con señalización variable que permitirá regular su uso en función de las necesidades del tráfico en cada momento. Este sistema flexible facilitará la optimización de la infraestructura, adaptándose a la demanda de transporte de manera dinámica, según ha detallado el portal del Ayuntamiento de Madrid.

Temas Relacionados

ObrasObras PúblicasObra PúblicaJosé Luis Martínez AlmeidaUrbanismoMadridEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

La centrocampista abandonaba la sesión matinal del domingo con signos de dolor

Aitana Bonmatí se fractura el

Las 10 series más vistas Prime Video en España para maratonear el fin de semana

Con estas historias, Prime Video busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Las 10 series más vistas

Noruega ofrece empleo con sueldos que superan los 3.000 euros para el cultivo de salmón: no se necesita experiencia previa

La oferta exige al menos un nivel básico de inglés, pero sin necesidad de una acreditación oficial

Noruega ofrece empleo con sueldos

La Policía Nacional explica cómo dejar de recibir llamadas de publicidad: “Existen dos herramientas que te ayudan a proteger tu privacidad”

Por ley, cualquier compañía que quiera enviar publicidad personalizada está obligada a consultar esta base de datos antes de lanzar una campaña comercial

La Policía Nacional explica cómo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre pide dejar de

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento familiar no basta para suprimir la obligación alimentaria

Un hombre consigue que la Justicia le retire la pensión a su exmujer tras probar que convive con su nueva pareja

Qué implica que Albacete declare ‘persona non grata’ a Pedro Sánchez: una moción simbólica elevada a arma política

“Según me voy hartando, más radical me voy haciendo”: los asistentes a la movilización del PP elevan el tono contra Pedro Sánchez

Condenadas a multas que alcanzan los 900 euros cuatro auxiliares de una residencia de ancianos de Cantabria por vejar a dos personas dependientes

ECONOMÍA

Noruega ofrece empleo con sueldos

Noruega ofrece empleo con sueldos que superan los 3.000 euros para el cultivo de salmón: no se necesita experiencia previa

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El presidente de Suzuki pronostica qué pasará con las automovilísticas con híbridos de gasolina: “En 2032 o 2033 se van a inflar a vender coches”

Juanma Lorente, abogado, explica la diferencia entre finiquito e indemnización: “Te lo tienen que pagar sí o sí”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Aitana Bonmatí se fractura el

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española