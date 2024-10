Los vecinos enfadados por el soterramiento de la A-5: “Almeida nos ha engañado, no se puede jugar con la salud de la gente”

Andrés Piñeiro, portavoz de la asociación vecinal Campamento, posa junto a la A-5 con la propaganda que el PP dejó en 2019 prometiendo el inicio de las obras de soterramiento para 2020

Este viernes comenzó una de las obras que cambiará para siempre la fisionomía de uno de los ejes principales del sur de la capital: el soterramiento de la A-5 entre la avenida de Portugal y la avenida Padre Piquer: 2,8 kilómetros de túnel para enterrar un tramo por el que pasan cada día 80.000 vehículos. Encima se construirá el nuevo ‘Paseo Verde del Suroeste’, 80.000 metros cuadrados en los que, según el Ayuntamiento, “se priorizará la movilidad peatonal y ciclista”. Un nuevo pulmón verde con más de 7.200 árboles y que cerrará una herida que lleva décadas separando a los vecinos del sur del distrito de La Latina: los de Lucero, Aluche, Las Águilas y Campamento. En definitiva, un proyecto faraónico que quiere reducir en un 90% los vehículos que hoy circulan en superficie y que será, con toda seguridad, uno de los legados del actual alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Pero no todos los residentes están contentos. Andrés Piñeiro, de 57 años, es portavoz de la Asociación Vecinal Campamento, un colectivo que representa a más de 30.000 habitantes. Se sienten engañados por el equipo de Almeida y sus promesas incumplidas. “En el anterior mandato, el delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el alcalde Almeida siempre hablaron de un soterramiento desde la avenida de Portugal a la de los Poblados, pero ahora el proyecto que han presentado reduce la distancia del túnel. Están jugando con la salud de la gente. Hay vecinos que seguirán conviviendo con un ruido y una contaminación excesivos, incumpliendo las mediciones que marca la ley. Por eso hemos acudido a la Fiscalía y seguiremos con las protestas”, señala Piñeiro, que atiende a Infobae España justo al lado de la A-5, donde miles de coches pasan sin cesar.

- Pregunta: ¿Por qué no están satisfechos con el proyecto actual?

- Respuesta: No estamos nada satisfechos, estamos muy cabreados con el proyecto actual, porque lo que nos prometieron es un soterramiento desde la avenida de Portugal, desde la salida del actual túnel, hasta la Avenida de los Poblados. Eso es lo que nos había prometido en el anterior mandato el señor Borja Carabante [delegado de Movilidad]. Y cuando vimos el proyecto definitivo en febrero de este año vemos que el túnel se ha recortado 700 metros y termina a la altura de la calle Illescas. Es decir, que dejan de soterrar la A-5 a su paso por la mayor parte del barrio de Campamento.

- P: ¿Qué argumentos les han dado para no soterrar esos 700 metros?

- R: El argumento oficial cuando nos reunimos con el Ayuntamiento es que no era posible porque había que modificar el planeamiento. No nos supieron concretar. No sabemos a qué se refieren. Es la excusa que nos dieron. El otro día leímos una entrevista con el señor Carabante y habló de problemas relacionados con la ‘Operación Campamento’. Creemos simplemente que es falta de voluntad política. En febrero de 2022, en la única presentación oficial que se ha hecho del ‘Paseo Verde del Suroeste’, el proyecto de soterramiento incluía hasta la avenida de los Poblados, es decir, con esos 700 metros. En julio del 2022, el presidente Pedro Sánchez anuncia que va a desbloquear la ‘Operación Campamento’. Y en septiembre de 2022 el señor Almeida sale diciendo que el proyecto que tenían ya no les sirve.

Protestas de los vecinos de Campamento pidiendo que el soterramiento llegue hasta la Avenida de los Poblados

- P: ¿Y qué tiene que ver la ‘Operación Campamento’ para no construir esos 700 metros de túnel? Con este nuevo proyecto urbanístico, Ayuntamiento y Gobierno central van a edificar 10.700 nuevas viviendas, la mayoría de protección pública, en los terrenos en desuso de los antiguos cuarteles militares que hay a ambos lados de la A-5, como continuación del ‘Paseo Verde del Suroeste’.

- R: Buena pregunta. Porque van a actuar en los terrenos de la ‘Operación Campamento’. Quieren que la carretera de Boadilla del Monte, que ahora es de doble sentido, se convierta en una vía de dos carriles solo en sentido salida de Madrid. Y luego los coches que quieren entrar en la capital lo harían a través de la carretera de Carabanchel a Aravaca construyendo una rotonda para que accedan a la A-5. Es decir, que dicen que la ‘Operación Campamento’ impide la prolongación del túnel, pero están diseñadas actuaciones viarias nuevas en esos terrenos. Hemos hecho manifestaciones, pero no han servido de nada. En febrero de 2024 licitaron el proyecto del soterramiento sin contar con los vecinos y sin explicarnos nada. Un proyecto que deja sin túnel al barrio de Campamento.

- P: ¿Qué supone para el barrio que el túnel no se prolongue esos 700 metros?

- R: Pues vamos a estar mucho peor que ahora. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar una boca de un túnel en la calle Illescas, a principio del barrio de Campamento. Esa salida del túnel va a provocar un efecto chimenea. Por ahí van a salir humos y ruidos. Eso va a ser como una caja de una guitarra que lo que hace es amplificar el sonido. Sin olvidar que los niveles de contaminación ya están por encima de lo que marca la normativa. [Andrés enseña un mapa de la A-5 a su paso por Campamento]. Este es un informe del Ayuntamiento de marzo de 2023. Los cuatro puntos rojos marcan los niveles de dióxido de nitrógeno: 65, 73, 72 y 63. La normativa marca un límite de 40. La Unión Europea está a punto de aprobar que se rebaje a 20. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda 10. Fíjate lo que ya estamos respirando, sobre todo los vecinos más cercanos a la A-5. Esto es un problema de salud de primer orden. El Ayuntamiento lo sabe desde hace muchos años y no pone una solución cuando nos había prometido una.

- P: ¿Y la solución es prolongar el túnel esos 700 metros para que los coches vayan bajo tierra y se reduzca el ruido y la contaminación?

- R: Eso es. Nos reunimos con el Ayuntamiento en octubre de 2021 y Borja Carabante estaba muy contento. No dijo que ya tenía el proyecto de soterramiento con dos versiones. En una de ellas el túnel salía después de la avenida de los Poblados, que es lo que queremos. En esa zona no hay viviendas, solo cuarteles abandonados. Que el túnel salga ahí no tiene impacto de contaminación y ruido, no perjudica a los vecinos porque no hay viviendas. La opción elegida es un maltrato a los ciudadanos.

Almeida y Carabante (a la izquierda), con una maqueta del nuevo Paseo Verde del Suroeste

- P: ¿Cuántos vecinos se verán afectados por no hacer esos 700 metros de túnel?

- R: Entre 26.000 y 30.000.

- P: Les veo enfadados...

- R: Y engañados. Parece que la salud de las personas les da lo mismo. Ya hemos hablado de los datos de contaminación atmosférica, pero los datos del ruido también son malos. [Andrés enseña otro mapa]. Estamos hablando siempre de entre 70 y 80 decibelios. Esto es un problema también de salud. La normativa marca límites de 65 decibelios de día y 55 de noche. Priorizan, claro, los coches a la salud de los vecinos. Y ya llevamos muchos años esperando una solución como para que ahora no nos la den. Todo es una tomadura de pelo, una vergüenza.

- P: El proyecto ya es inamovible, ¿no? No se puede prolongar el túnel esos 700 metros...

- R: Por eso nos estamos movilizando. Ellos dicen que no, que el proyecto es el que hay. Nosotros hemos acudido a la Fiscalía, hemos puesto una demanda ante la Fiscalía por el tema del ruido y la contaminación. La pusimos en mayo y la han admitido a trámite. Seguiremos movilizándonos. Y es que en octubre de 2021 el Ayuntamiento nos dijo que el proyecto iba a suponer una mejora integral para el tráfico en el barrio de Campamento. Pero no lo será con el proyecto que ha quedado.

- P: También les preocupa lo que quieren hacer con la carretera de Boadilla, por la que pasan unos 30.000 vehículos cada día.

- R: Sí, es uno de los lados del triángulo de carreteras que acogotan al barrio. Estamos rodeados de coches. Pensamos que no es una carretera que sea necesaria. ¿Para quién son las ciudades?, ¿para las personas o para los vehículos? Ahora esta carretera es de un carril por sentido y la quieren convertir en una vía de dos carriles con un único sentido de salida de Madrid. Nos oponemos. En esa zona hay un colegio, un centro de mayores, zonas deportivas, un centro cultural... y quieren hacer una vía de dos carriles para que los coches vayan más rápido de lo que van ya. Ahora tendrían que ir a 20, que es una calle escolar, y ya van a 50 o 60. Si la convierten en una vía de dos carriles con un único sentido, imagínate, no es lógico. Tendría que ser una zona paseable, habitable, un espacio público.

Andrés Piñeiro, en una momento de la entrevista con Infobae España

- P: Y eso que estamos hablando de un proyecto de 347 millones de euros.

- R: No sabemos si es un problema de dinero. A lo mejor están esperando a que el ministerio financie el túnel que reclamamos dentro de la ‘Operación Campamento’. También está el tema del Metro. Porque por debajo está la línea 5 de Metro. El túnel que hay que hacer irá por debajo de la línea del suburbano. Todo apunta a que quieren tenerlo terminado para las elecciones de mayo de 2027. Entonces seguramente prolongar el túnel 700 metros más les retrasa en el tiempo y les cuesta más dinero. Cuando nos presentaron los dos proyectos hace años nos dijeron que la versión larga, en la que el túnel salía después de la Avenida de los Poblados les costaba 80 millones de euros más. Esas fueron sus palabras.

- P: Me da la sensación de que no han sido muy transparentes con ustedes.

- R: El mejor ejemplo es la publicidad que nos dejaron a los vecinos cuando las elecciones de mayo de 2019. El soterramiento del túnel era de 3,8 kilómetros. Aquí lo pone [Andrés enseña el folleto]. Ahora va a medir 2,8 kilómetros. Se han comido un kilómetro. Incluyendo la rampa de salida del túnel que son 300 metros más faltan los 700 metros. Por aquí vinieron Ayuso y Almeida en 2019. Con este folleto. Con un coste de 180 millones y un inicio de las obras en 2020. Ahora se han ido a 340 millones. Bueno, nos engañan. Sabemos que nos engañan y nos mienten.

Los vecinos que ‘cuidan’ del palacio de Boadilla se levantan contra el festival de María Pombo: “Es caprichoso, un disparate innecesario y un riesgo”.