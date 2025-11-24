Europa se replantea su implicación en el Sahel y España apoya recuperar una misión: “Pensaron que los rusos les ayudarían más que los franceses”

Inauguración de las reformas de la misión en 2023. (EMAD)

La insostenible situación del Sahel vuelve a la mesa de conversación de Europa. Como ocurre de forma frecuente con los conflictos de África, nunca terminan de recibir la preocupación que merecen, pero, cada cierto tiempo, recuperan algo de protagonismo. En las últimas semanas, Malí ha caído en un profundo pozo por el control que ha conseguido JNIM (filial de Al-Qaeda en la región), mientras que en Sudán los asesinados a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se cuentan por miles desde octubre.

La alarma ha hecho que Europa vuelva a mirar hacia el sur. La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, confirmó que se está estudiando cómo volver a intervenir en el Sahel, uno de los puntos más conflictivos de todo el mundo y con consecuencias globales por la presencia de yihadismo o narcotráfico. España se ha sumado a la demanda de actuar. El ministro Albares aseguró que el Gobierno va a “apoyar la presencia de la UE y toda misión que se haga”.

Kallas anunció esta nueva intención de la UE de actuar en la región, por “el compromiso político y diplomático, la seguridad humana y las oportunidades económicas“. Según explicó la diplomática, el “objetivo es prevenir nuevos conflictos, abordar las causas profundas de la migración y combatir la delincuencia organizada”. Tras confirmar esta decisión, sin dar más detalles, entró en algunos casos en profundidad.

El “devastador” conflicto de Sudán ha sido el principal detonante para que la UE decida volver a dar un paso adelante. “Hoy hemos adoptado sanciones contra Abdelrahim Dagalo, segundo al mando de las FAR”, anunció Kallas, que explicó que esto permitirá enviará “un mensaje claro: la comunidad internacional perseguirá a los responsables”. También aseguró que la UE trabaja para lograr un alto el fuego, lo que podría requerir una fuerza de paz.

A raíz de este anuncio emitido desde Bruselas, Albares, que se encontraba en la capital belga, confirmó la posición de España alineada con esta idea de recuperar la ayuda al Sahel, a través de “toda misión que se haga”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reiterado el compromiso español con la región, especialmente con Malí, desde que se retiró el despliegue militar en 2024.

Hasta hace un año y medio, precisamente Malí era uno de los principales receptores de militares españoles. Más de 8.000 soldados de las Fuerzas Armadas de España participaron en un despliegue iniciado en 2013. Uno de ellos fue el teniente coronel Norberto Martín Ruíz Lima, que ha atendido a Infobae España para explicar por qué “hacía falta” esta misión o qué impacto ha podido tener su retirada.

“Pensaron que los rusos les ayudarían más”

Norberto Martín cuenta que no entiende la decisión de cortar la misión “porque allí hacía falta”. No obstante, sí que puede deslizar el contexto que acabó empujando a la salida de la ONU de varias misiones internacionales de distintos países. En Malí, como en otros países del Sahel, comenzó a crecer la presencia rusa a través de la unidad rusa Africa Corps (antiguo Grupo Wagner). Este grupo vinculado al régimen de Putin ofrece protección a cambio de acuerdos comerciales.

El teniente coronel explica que el final del apoyo de Occidente en Malí se debe a una apuesta de los malienses por la ayuda rusa. “Pensaron que los franceses no les estaban ayudando y a lo mejor los rusos les ayudaban más”, asegura. El país africano perdió la confianza en la ayuda de Naciones Unidas, especialmente con Francia, que consideraban que “no les estaba dando soluciones”.

Su diagnóstico coincide con la explicación del Informe Anual de Seguridad Nacional de 2024 elaborado por el Gobierno. Este escrito señala que “el triángulo fronterizo entre Mali, Níger y Burkina Faso constituye el epicentro de la violencia yihadista y, paralelamente, la pérdida de la presencia occidental en el continente deja paso a la penetración de Rusia y China en África”.

La realidad es que, antes con Occidente y ahora con apoyo ruso de por medio, la situación está al límite. En Malí, los yihadistas han bloqueado el acceso al combustible, provocando una terrible crisis y una oleada de exiliados y amenazando con la muerte a cualquier ciudadano que trate de intervenir.

En Sudán, aunque la comunidad internacional trata de no usar el término “genocidio” para referirse a la situación, la propia ONU cifra los asesinados en los últimos dos años en 150.000, con un importante repunte en las últimas semanas con el avance de JNIM. En los próximos días y semanas podría iniciarse una nueva misión internacional, pero para conocer su efecto habrá que esperar a conocer los detalles.