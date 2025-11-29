Cristina Pedroche da una “superpista” sobre su vestido para Nochevieja: “Es el año que más me ha costado”

Alberto Chicote junto a Cristina Pedroche en las Campanadas de 2023 (Europa Press)

Diciembre está a la vuelta de la esquina y uno de los momentos más esperados de la población española es la Nochevieja. Y es que la despedida al año ha dado pie a un espacio en el que el glamour y la moda son los principales protagonistas. Desde hace once años, Cristina Pedroche se ha convertido en icono imprescindible para la llegada del Año Nuevo y en una de las figuras más esperadas de las Campanadas televisiva.

Desde el 2014, la pareja de Dabiz Muñoz ha dejado a todos boquiabiertos con sus innovadores, atrevidos y sofisticados looks desde la Puerta del Sol de Madrid. Ahora, son muchos los que esperan conocer qué pieza lucirá este año. Aún quedan un par de semanas para verla deslumbrar en televisión y, mientras tanto, la comunicadora madrileña va dando pequeñas señales de la propuesta con la que sorprenderá al mundo durante la retransmisión de las uvas junto con Alberto Chicote.

Fotomontaje de Cristina Pedroche en las Campanadas. (Alba García / Infobae España)

Cristina Pedroche ha acudido a la premier Las hijas de la criada para arropar a Sonsoles Ónega en la nueva serie que presenta en Atresmedia. Se trata de un proyecto audiovisual basa en su novela, Premio Planeta 2023. Su asistencia a este tipo de eventos ha llamado la atención de manera significativa, pues es la primera vez que acude tras convertirse en madre de su segundo hijo junto al chef, Isai, el pasado mes de julio.

“No va a dejar a nadie indiferente”

“Es maravillosa, Sonsoles es una persona supergenerosa, superamable, cariñosa, a mí es que me encanta, cada vez que voy a su programa es que me siento como en casa”, ha confesado la colaboradora de televisión sobre la periodista en photocall. Aprovechando su paso por este evento, la de Entrevías no ha dudado en ofrecer algunos detalles de lo que, a día de hoy, es su secreto mejor guardado: el vestido que lucirá en las Campanadas 2025.

“Oye, tenemos unas ganas de que llegue Nochevieja para verte”, le ha manifestado la reportera de Europa Press, provocando una sonrisa en la comunicadora. “Yo también tengo ganas de que llegue ya Nochevieja y de mostraros el trabajo que estamos haciendo este año, que creo que no va a dejar a nadie indiferente”, ha manifestado. “Es que no sabéis lo que es este año”.

Cristina Pedroche habla de su look en las Campanadas 2025 (Europa Press)

“Este año sí te voy a decir, a ti la primera, exclusiva para ti, que es el año que más me ha costado. Y ya”, ha asegurado la colaboradora de Zapeando, sin entrar en más detalles. “Es una superpista. Y fíjate que estamos a 27 de noviembre, que todavía queda muchísimo”, ha continuado diciendo. No cabe duda de que el listón está muy alto. Sin embargo, la propuesta continuará marcando un antes y un después en la historia de la moda.

A lo largo de estos once años, la hemos visto lucir desde el vestido negro con transparencias de Charo Ruiz, que llevó en 2014, hasta el diseño elaborado con gotas de su propia leche materna que escogió en 2024 para presumir de su segundo embarazo. También la hemos visto vestida de ninfa acuática, de escultura romana en negro y dorado, como un insecto haciendo la metamorfosis, de paloma de la paz, e incluso con un maxi edredón nórdico en 2020 con un estilismo inspirado en el confinamiento por el Covid-19. ¿Con qué nos sorprenderá este 2025?