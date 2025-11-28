Los técnicos auxiliares de enfermería aún cobran como graduados de la ESO: la promesa incumplida de Hacienda les hace perder más de 7.000 euros

Estudiante de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería en una imagen de archivo. (Europa Press)

La labor de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería es variada: deben asear a los pacientes, darles de comer, ayudar a levantarles y moverles, gestionar el material sanitario... Estas tareas no las puede hacer cualquiera pues, para ejercer como TCAE se debe tener un graduado medio de Formación Profesional. El Sistema Nacional de Salud (SNS), sin embargo, no les paga como tal.

Pese a la clasificación marcada para los trabajadores públicos, las TCAE reciben la misma remuneración que los graduados de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), una discriminación que se prolonga desde el año 2007. Este viernes 28 de noviembre, las profesionales han dicho basta y han convocado una jornada de huelga nacional y manifestaciones frente a los centros sanitarios para reclamar el reconocimiento de su trabajo.

El problema está en la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en el sistema sanitario. La normativa divide a los funcionarios según su nivel de estudios en A1 (graduados universitarios), A2 (antiguos diplomados), B (técnicos superiores), C1 (técnicos medios) y C2 (graduados de la ESO). El SNS, sin embargo, clasifica a las enfermeras en el A2, pese a tener una carrera; a los técnicos sanitarios como C1, pese a contar con una Formación Profesional superior; y a los TCAE en el C2, aunque cuenten con un graduado medio de FP.

Cuánto cobra un auxiliar de enfermería en España.

Un acuerdo firmado en 2022 entre CCOO y UGT con el Ministerio de Hacienda prometía resolver esta desigualdad, pero tres años después las retribuciones siguen igual. La Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1, convocante de la huelga, calcula que esto les supone una pérdida de 200 euros mensuales, sin contar complementos salariales adicionales, lo que supone al menos 7.200 euros en los últimos tres años.

“El TCAE está muy indignado”, explica a Infobae España Ángeles Arellano, portavoz de la plataforma nacional, que resalta que esta desigualdad “influye en la nómina, en los complementos como la carrera profesional, los trienios, las noches, los festivos...”. “Y nos está influyendo en la cotización: hemos estado cotizando por debajo de lo que nos corresponde”, añade.

Una degradación de la profesión

Para Gloria Herranz, portavoz del sindicato de Trabajadoras en Red (TERE), que secunda la huelga, las TCAE son “la alfombra” de la sanidad pública, porque hacen todo “lo que no quieren hacer los demás”. Todo ello, con plantillas reducidas que acaban afectando la salud de las profesionales. “Trabajo en urgencias y, en una noche, me ha tocado llevar a 19 pacientes. Compañeras han llegado a llevar 6 quirófanos a la vez, cuando tiene que haber una TCAE por quirófano”, asegura.

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros (Diego Radamés / Europa Press)

Mientras, ven cómo en algunos servicios sanitarios, como las residencias, se contrata a personas con el graduado escolar para hacer su mismo trabajo, con el mismo sueldo, un intrusismo laboral que “degrada” la profesión, a parecer de Herranz.

Sin confianza en el nuevo Estatuto Marco

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos han negociado en el último año la actualización del Estatuto Marco, norma básica que regula las condiciones laborales de los trabajadores del SNS. El último borrador publicado por Sanidad plantea una nueva clasificación profesional basada en la titulación, pero sin adaptaciones salariales, al entender que se sale de sus competencias.

Pero los TCAE no confían en esta nueva ordenación del empleado estatuario. “Desconocemos qué consideración nos tendrán”, dice Arellano. La plataforma prefiere no esperar al Estatuto Marco, que todavía está en negociaciones y que no les da las garantías que solicitan. Confían en que la huelga de este jueves logre dar visibilidad al colectivo.