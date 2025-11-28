España

Los técnicos auxiliares de enfermería aún cobran como graduados de la ESO: la promesa incumplida de Hacienda les hace perder más de 7.000 euros

Las TCAE se ponen en huelga para reclamar el reconocimiento salarial de su Formación Profesional

Guardar
Estudiante de Técnico de Cuidados
Estudiante de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería en una imagen de archivo. (Europa Press)

La labor de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería es variada: deben asear a los pacientes, darles de comer, ayudar a levantarles y moverles, gestionar el material sanitario... Estas tareas no las puede hacer cualquiera pues, para ejercer como TCAE se debe tener un graduado medio de Formación Profesional. El Sistema Nacional de Salud (SNS), sin embargo, no les paga como tal.

Pese a la clasificación marcada para los trabajadores públicos, las TCAE reciben la misma remuneración que los graduados de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), una discriminación que se prolonga desde el año 2007. Este viernes 28 de noviembre, las profesionales han dicho basta y han convocado una jornada de huelga nacional y manifestaciones frente a los centros sanitarios para reclamar el reconocimiento de su trabajo.

El problema está en la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en el sistema sanitario. La normativa divide a los funcionarios según su nivel de estudios en A1 (graduados universitarios), A2 (antiguos diplomados), B (técnicos superiores), C1 (técnicos medios) y C2 (graduados de la ESO). El SNS, sin embargo, clasifica a las enfermeras en el A2, pese a tener una carrera; a los técnicos sanitarios como C1, pese a contar con una Formación Profesional superior; y a los TCAE en el C2, aunque cuenten con un graduado medio de FP.

Cuánto cobra un auxiliar de enfermería en España.

Un acuerdo firmado en 2022 entre CCOO y UGT con el Ministerio de Hacienda prometía resolver esta desigualdad, pero tres años después las retribuciones siguen igual. La Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1, convocante de la huelga, calcula que esto les supone una pérdida de 200 euros mensuales, sin contar complementos salariales adicionales, lo que supone al menos 7.200 euros en los últimos tres años.

“El TCAE está muy indignado”, explica a Infobae España Ángeles Arellano, portavoz de la plataforma nacional, que resalta que esta desigualdad “influye en la nómina, en los complementos como la carrera profesional, los trienios, las noches, los festivos...”. “Y nos está influyendo en la cotización: hemos estado cotizando por debajo de lo que nos corresponde”, añade.

Una degradación de la profesión

Para Gloria Herranz, portavoz del sindicato de Trabajadoras en Red (TERE), que secunda la huelga, las TCAE son “la alfombra” de la sanidad pública, porque hacen todo “lo que no quieren hacer los demás”. Todo ello, con plantillas reducidas que acaban afectando la salud de las profesionales. “Trabajo en urgencias y, en una noche, me ha tocado llevar a 19 pacientes. Compañeras han llegado a llevar 6 quirófanos a la vez, cuando tiene que haber una TCAE por quirófano”, asegura.

La ministra de Sanidad, Mónica
La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros (Diego Radamés / Europa Press)

Mientras, ven cómo en algunos servicios sanitarios, como las residencias, se contrata a personas con el graduado escolar para hacer su mismo trabajo, con el mismo sueldo, un intrusismo laboral que “degrada” la profesión, a parecer de Herranz.

Sin confianza en el nuevo Estatuto Marco

El Ministerio de Sanidad y los sindicatos han negociado en el último año la actualización del Estatuto Marco, norma básica que regula las condiciones laborales de los trabajadores del SNS. El último borrador publicado por Sanidad plantea una nueva clasificación profesional basada en la titulación, pero sin adaptaciones salariales, al entender que se sale de sus competencias.

Pero los TCAE no confían en esta nueva ordenación del empleado estatuario. “Desconocemos qué consideración nos tendrán”, dice Arellano. La plataforma prefiere no esperar al Estatuto Marco, que todavía está en negociaciones y que no les da las garantías que solicitan. Confían en que la huelga de este jueves logre dar visibilidad al colectivo.

Temas Relacionados

EnfermeríaTrabajadores sanitariosSanidad EspañaHuelgasManifestacionesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por el desfalco de 25 millones) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

El CNIO ha declarado desierto un contrato para realizar obras “inaplazables” en esta zona del organismo, aunque sí ha conseguido adjudicar a un laboratorio externo la gestión de los animales. La Fiscalía ya investiga al centro por denuncias sobre irregularidades en contratos

El mayor centro de investigación

Del restaurante de Papín a un nuevo proyecto inmobiliario: los negocios del imperio de los Pombo

María Pombo, coronada como una de las influencers más famosas de nuestro país, ha sabido crear a su alrededor una red de éxito para todos sus seres queridos: desde sus hermanas hasta sus cuñados

Del restaurante de Papín a

Vuelven los sustos para los hipotecados: el euríbor encadena cuatro meses al alza y suben las cuotas con revisión semestral

El índice cierra noviembre en torno al 2,2% y deja a miles de familias pendientes del próximo movimiento del Banco Central Europeo

Vuelven los sustos para los

El restaurante de Granada que pierde su estrella Michelin tras haberse ‘declarado’ malagueño

Aunque la provincia granadina ha perdido una estrella Michelin en esta nueva edición de la Guía, ha ganado otra con la entrada de Faralá, una propuesta de la chef Cristina Jiménez

El restaurante de Granada que

Una experta en reputación analiza la entrevista del rey emérito en Francia: “En España, Juan Carlos no tendría la libertad y neutralidad de la televisión francesa”

La también experta en imagen cuenta a ‘Infobae España’ los motivos por los que el padre de Felipe VI concedió una entrevista en una cadena pública del país vecino, ‘France 3′

Una experta en reputación analiza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El mayor centro de investigación

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por el desfalco de 25 millones) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

El submarino Isaac Peral vuelve a España tras su primera misión de la OTAN: la “mínima intimidad” de los militares bajo el mar con “un mensaje diario” a la familia

La entrada en prisión de Ábalos eleva al máximo la tensión política: el Gobierno encaja el golpe mientras el PP llama a la movilización

Un muerto y un herido crítico tras un incendio en un edificio de A Coruña

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la expulsión de una guardia civil en prácticas que padecía diabetes

ECONOMÍA

Vuelven los sustos para los

Vuelven los sustos para los hipotecados: el euríbor encadena cuatro meses al alza y suben las cuotas con revisión semestral

El Congreso tumba la senda de estabilidad 2026-2028: ¿qué significa y cómo afectará a los Presupuestos y a las autonomías?

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Los trabajadores de Inditex se movilizan este viernes de Black Friday por un reparto “justo” de beneficios que reconozca el esfuerzo de la plantilla

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions