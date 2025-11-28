España

El millonario patrimonio de Ramón García, que cumple 64 años: sus sociedades, sus propiedades y su larga carrera en televisión

El mítico presentador del ‘Grand Prix’ trabaja durante todo el año en el programa manchego ‘En Compañía’

Ramón García, presentador de 'Grand
Ramón García, presentador de 'Grand Prix'. (Helena Margarit Cortadellas)

Ramón García es uno de los rostros del verano desde su regreso con el Grand Prix. Sin embargo, el presentador cuenta con un millonario patrimonio con el que sobrevive sin preocupaciones al año entero. Además, no deja de trabajar durante el resto de estaciones, ya que encabeza el programa diario En Compañía en Castilla-La Mancha Media.

El comunicador vasco está de celebración, porque ha cumplido 64 años este viernes 28 de noviembre. El presentador, pletórico, ha preparado un gran desayuno para el equipo de su programa en la televisión manchega. Además, ha hecho una entrada triunfal en la redacción vestido con unas gafas de sol y un abrigo largo de pelo con estampado de leopardo.

Su alegría natural frente a las cámaras hace que nadie se imagine a otro rostro al frente del mítico Grand Prix, en cuyas últimas ediciones se ha estado embolsando 20.000 euros por programa, lo que se traduce en cerca de 140.000 euros por temporada. Un dinero que se acumula en la gran fortuna que sus más de dos décadas en la televisión le han permitido acumular. ¿Qué apostamos? o Cuando calienta el sol son tan solo algunos ejemplos de los tantos programas en los que ha trabajado.

Ramón García, cumple 64 años
Ramón García, cumple 64 años (Instagram)

Las empresas de Ramón García

García gestiona su patrimonio mediante las dos sociedades que tiene a su nombre, según recoge la revista Lecturas. En 1997, fundó la primera: Bilbo TV Producciones y Servicios S.L., desde la que se dedica al ámbito publicitario. En un principio la titularidad la compartía con Patricia Cerezo, que cayó de la empresa después de su divorcio tras más de veinte años de relación. Los últimos datos que se recogen de la sociedad son de 2016, cuando tenía un valor de 300.000 euros.

Ramontxu, como lo llama su círculo cercano, también tiene en posesión Tulua S.L., la cual fundó en 1992. En este caso, Cerezo nunca llegó a formar parte de la empresa, que se dedica dar servicios de radiodifusión, alcance y transmisión de señales de televisión, aunque también sumó más tarde la gestión de alquileres de inmuebles a sus labores. Su valor es bastante superior al de la primera, ya que en 2019 tenía un activo de 3,5 millones de euros.

Ramón nos habla sobre los valores del programa y su estrecha relación con el mismo, que pese a arrebatarle las vacaciones de verano, para él es tan divertido que todo lo compensa.

Las propiedades de Ramón García

Por otro lado, el presentador puso sus propiedades a nombre de esta última sociedad. Entre ellas está la vivienda en la que vivía con su mujer y sus dos hijas antes de su separación: una casa en Pozuelo de Alarcón, que cuenta con jardín y piscina. También tiene un piso de 138 metros cuadrados en una lujosa urbanización para veranear en Marbella.

Tampoco podía faltar un techo por el que cobijarse en su ciudad natal, Bilbao. Allí cuenta con un piso en el centro de la capital de provincia. Además, en su lista de propiedades también tiene diferentes locales con plazas de garaje incluidas.

Ramón García junto a la
Ramón García junto a la vaquilla de 'El Grand Prix' (RTVE)

Su hija mayor, Natalia, que tiene 21 años, podría ayudarle en un futuro a gestionar todo ese patrimonio, ya que está estudiando Administración y Dirección de Empresas. Cuenta con Mención Internacional en la Universidad Pontificia de Comillas y ha tenido la oportunidad de cursar los dos últimos años en la Universidad de San Diego, en California.

