España

Cómo funciona la Unidad Central de Identificación, el equipo de la Policía Nacional encargado de reconocer a las personas

Desde huellas dactilares hasta técnicas forenses avanzadas, esta unidad pone rostro y nombre allí donde parecía imposible

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Huellas dactilares y reconocimiento facial
Huellas dactilares y reconocimiento facial para mayor seguridad e identidad digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mundo de la investigación criminal, la identificación de personas es un proceso tan delicado como crucial. En España, este trabajo recae en la Unidad Central de Identificación (UCI) de la Policía Nacional, una división especializada dependiente de la Comisaría General de Policía Científica. Esta unidad no solo se encarga de reconocer a personas vivas, sino que también juega un papel fundamental en la identificación de fallecidos y en la gestión de casos complejos.

Huellas, biometría y reconocimiento facial

El primer paso para muchas investigaciones es la identificación mediante huellas dactilares, un método clásico pero extremadamente fiable. Sin embargo, la UCI no se limita a lo tradicional: emplea identificación facial y biométrica, técnicas que permiten reconocer a individuos incluso en condiciones donde la identificación convencional sería imposible. Gracias a estas tecnologías, la Policía Nacional puede localizar e identificar personas desaparecidas o víctimas de delitos de manera más rápida y precisa.

Pero su labor no termina ahí. La unidad también realiza necropunciones, procedimientos médicos-legales que permiten obtener muestras de cadáveres para identificar a personas fallecidas cuando los métodos habituales no son suficientes. Estos procesos requieren conocimientos avanzados de antropología forense, que estudia los restos humanos para determinar características como la edad, el sexo o la causa de muerte. Además, algunos casos complejos requieren el uso de entomología forense, que analiza insectos presentes en el cuerpo para estimar el momento del fallecimiento y el periodo de descomposición.

Reconocimiento de datos biométricos como
Reconocimiento de datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial para mayor seguridad e identidad digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coordinación en sucesos de gran envergadura

Más allá del trabajo individual, la Unidad Central de Identificación tiene un papel clave en la coordinación de actuaciones en sucesos con múltiples víctimas, como accidentes de tren o metro, catástrofes naturales o grandes incendios. En estos escenarios, la identificación rápida y precisa de las víctimas es esencial tanto para la investigación criminal como para ofrecer respuestas a familiares y allegados.

El trabajo de esta unidad combina la ciencia más avanzada con un componente humano fundamental: la necesidad de ofrecer respuestas en situaciones dramáticas, donde cada dato puede ser vital. Su labor no solo tiene repercusiones legales, sino también emocionales, ya que poner un nombre a un rostro perdido puede significar un cierre imprescindible para familias que sufren la desaparición de un ser querido.

Otro de los pilares de la UCI es la gestión de sistemas informáticos de personas desaparecidas y restos humanos no identificados. Estos registros permiten centralizar información de todo el país, facilitando que los equipos de investigación puedan comparar datos, identificar patrones y localizar a personas de manera más eficiente. En este sentido, la unidad actúa como un nexo tecnológico y científico, que integra información de distintos cuerpos policiales y centros forenses.

La Unidad Central de Identificación de la Policía Nacional representa un eslabón esencial en la cadena de la investigación criminal. Su trabajo abarca desde las técnicas más modernas de identificación biométrica hasta procedimientos científicos forenses extremadamente complejos. Además, su capacidad de coordinación en sucesos de gran magnitud y su gestión de sistemas informáticos convierten a esta unidad en un referente dentro de la policía científica española.

Temas Relacionados

Personas DesaparecidasDesaparicionesPolicía Nacional EspañaPolicía NacionalPolicía EspañaAsesinatosCrímenesSecuestrosIdentificación de CadáveresEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dónde comer un buen cocido en Madrid: las mejores recetas de la capital, según los que más saben

Las temperaturas bajan y poco a poco se acerca la época de disfrutar del plato por excelencia de la gastronomía madrileña

Dónde comer un buen cocido

“Los accionistas de Sabadell no deberían acudir a la opa de BBVA en las actuales condiciones”, advierten los analistas

No descartan la posibilidad de que el banco vasco mejore la oferta antes de que termine el plazo de aceptación

“Los accionistas de Sabadell no

La parcela que ha subastado Hacienda para que una empresa construya una gasolinera junto a unas viviendas y que provoca 400 alegaciones de los vecinos en su contra

Residentes de la Colonia de los Ángeles, en Pozuelo de Alarcón, muestran su preocupación después de que una empresa haya ganado la concesión de una parcela de Hacienda para levantar una estación de servicio. Estará pegada a viviendas y cerca de dos residencias y una escuela infantil

La parcela que ha subastado

“Multar al cliente precariza a las trabajadoras sexuales porque regatean el precio”: el sindicato OTRAS se opone a la ley abolicionista del PSOE

La organización considera que la propuesta socialista no reducirá ni la oferta ni la demanda, sino que “incrementará la explotación” de las personas que ejercen la prostitución

“Multar al cliente precariza a

Marine Le Pen, entre la Justicia y el poder: la extrema derecha francesa gana terreno tras la caída de Bayrou

Agrupación Nacional es hoy la primera fuerza de la Asamblea Nacional, lo que convierte a Jordan Bardella en un candidato plausible para primer ministro si Macron decide negociar una salida parlamentaria. También la propia Le Pen podría aspirar al cargo si consigue revertir su inhabilitación

Marine Le Pen, entre la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La parcela que ha subastado

La parcela que ha subastado Hacienda para que una empresa construya una gasolinera junto a unas viviendas y que provoca 400 alegaciones de los vecinos en su contra

Marine Le Pen, entre la Justicia y el poder: la extrema derecha francesa gana terreno tras la caída de Bayrou

Junts confirma a Trabajo su rechazo a la rebaja de la jornada y mantiene la enmienda a la totalidad

Víctimas de dana expresan que la carta de Vilaplana causa “una grave herida”: “Lleva 10 meses encubriendo una mentira”

La Policía localiza a 13 migrantes escondidos en atracciones de feria en Melilla: tenían como objetivo llegar a Europa

ECONOMÍA

“Los accionistas de Sabadell no

“Los accionistas de Sabadell no deberían acudir a la opa de BBVA en las actuales condiciones”, advierten los analistas

Un madrileño recibe 1.800 euros menos en gasto público que un navarro: así varía la inversión en sanidad, educación y servicios sociales según el territorio

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 8 de septiembre

Un abogado aclara si se puede pedir la baja laboral por la muerte de tu animal: “Cada vez el ordenamiento jurídico está tratando más a las mascotas como un miembro de la familia”

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”