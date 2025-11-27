Un Ayuntamiento del PP expulsa de la ‘feria de la tapa’ a un hostelero que ya ganó el concurso tras detectar que debe 78.000 euros en impuestos locales

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, en la presentación de la feria de la Tapa de 2023

Es uno de los acontecimientos otoñales del municipio madrileño de Las Rozas (92.000 habitantes): su tradicional Feria de la Tapa para “promocionar la gastronomía roceña y el sector hostelero” de la localidad. Este 2025 se ha celebrado su VIII Edición, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, y entre el 7 y el 9 de noviembre. Un total de 27 locales han ofrecido a los vecinos y turistas una tapa más bebida por 4,5 euros. Entre los participantes figuraba ‘Donde Carmen’, un conocido quiosco situado en la céntrica calle Real, en el parque público de Las Javerianas. Este miércoles se eligió ganador.

‘Donde Carmen’ no pudo estar en la terna de finalistas. El local donde se ubica, de 207 metros cuadrados, es municipal. Por eso, el Ayuntamiento (gobernado por el PP) sacó a finales de 2011 un proceso de concesión para que fuera regentado por un hostelero a cambio de un canon. El Consistorio pedía un canon mínimo de 157.772 euros repartidos en diez años, es decir, 15.777 euros cada año. A cambio, el ganador se llevaría los ingresos que le proporcionase el bar-cafetería en una zona del municipio “bastante consolidada”. Se presentaron dos ofertas y al final ganó Franklin Fernando Soria Romero tras ofertar 36.600 euros mensuales.

Pero según ha podido saber Infobae España, el negocio no ha ido muy bien y en agosto de 2025 acumulaba una deuda con el Consistorio de 78.000 euros. Las bases del concurso, redactadas por el Ayuntamiento, son claras. La segunda de ellas exige a los participantes “estar al corriente con las obligaciones tributarias municipales”. Incumplir alguno de estos requisitos conlleva su descalificación como candidato a los premios y la imposibilidad de volver a participar en futuras ediciones. Pero ‘Donde Carmen’ ya ha participado este año. Lo ha hecho con una tapa bautizada ‘Yapingacho’, una patata con crema de cacahuete, chistorra, huevo y cebolla encurtida.

La tapa que anunciaba 'Donde Carmen' en la feria de Las Rozas de 2025

Y lo hizo también la feria de 2024. Y lo hizo también en la edición de 2023. Ya con algo de deuda. Este hostelero ya fue ganador de la edición de 2022 con otro local que tiene muy cerca, ‘La Caleta’. Un portavoz del Ayuntamiento reconoce la deuda y señala que la Concejalía de Hacienda ya se ha reunido un par de veces con los dueños “para buscar una solución, si no se tendría que resolver la concesión”. El Consistorio, después de la pandemia del coronavirus, diseñó un plan de control sobre las diversas concesiones municipales (que pagan un canon) para hacer un seguimiento mensual para comprobar que se cumple lo firmado. “Efectivamente, en este caso no se está cumpliendo”, explica el mismo portavoz.

Dejadez municipal

Carlos Arnal, concejal y portavoz de Más Madrid en este municipio, asegura que “la dejadez del Ayuntamiento alcanza los rincones más insospechados. Sobre ese establecimiento, sobre su participación en la feria y sobre un reglamento ininteligible. Hemos presentado una batería de preguntas en la última Comisión de Hacienda y estamos a la espera de la respuesta. Para Arnal llama la atención de que el equipo de Gobierno, dirigido por el alcalde José de la Uz, presentara hace poco una moción en defensa del pequeño autónomo, pero no respeta a aquel que sí cumple sus obligaciones y está al día. Y se equipara a negocios serios con los morosos. La primera norma es que aquel que esté con deudas municipales no pueda optar a premios del Ayuntamiento. Y este sistema de querer quedar bien con todos, acaba siendo injusta con aquel que cumple. ¿No se comprobaron los requisitos de los participantes?

Desde el Ayuntamiento señalan que “los locales que se inscriben se comprometen a cumplir las bases y, efectivamente, en caso de no cumplir los requisitos se le comunica que queda excluido de las próximas ediciones. Así lo ha hecho el concejal del área, que ya ha informado al dueño” de ‘Donde Carmen’. Pero sí ha podido participar en esta edición, luego nadie cumplió los requisitos en su caso. La pregunta es, ¿se le ha comunicado su expulsión tras la llamada de este diario? “Participó porque al inscribirse declara que cumple con las bases, pero al comprobar que no las cumple, se le ha comunicado que no puede volver a participar y, de haber quedado clasificado, se le habría desclasificado”. Este diario ha intentado contactar, sin éxito, con los propietarios del local excluido.