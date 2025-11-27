España

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl, ‘Supernanny’, tiene un mensaje para los padres sobre los deberes de sus hijos: “Se tienen que implicar lo menos posible”

La experta destaca la importancia de prevenir el control excesivo y la sobreprotección infantil

Guardar
Rocío Ramos-Paúl, la psicóloga conocida
Rocío Ramos-Paúl, la psicóloga conocida como “la supernanny”. (Montaje Infobae)

Durante años, muchos padres han creído que implicarse al máximo en los estudios de sus hijos es la única vía para garantizar el éxito académico. Sin embargo, cada vez más expertos advierten de que este modelo, lejos de ayudar, puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo emocional y la autonomía infantil.

Rocío Ramos-Paúl, psicóloga conocida popularmente por su papel como Supernanny, ha insistido recientemente en esta idea en una intervención en Herrera en COPE. Ante la pregunta de hasta dónde deberían llegar los padres para que sus hijos obtengan buenas calificaciones, su respuesta fue contundente: la implicación debe ser mínima. No se trata de desentenderse, sino de acompañar sin invadir. Estar presentes, sí; pero hacer los deberes con ellos, no debe ocurrir. “Se tienen que implicar lo menos posible”, señaló.

El problema, según la experta, surge cuando los padres intentan asumir demasiados roles a la vez. Convertirse en progenitor, amigo y profesor genera una confusión que acaba deteriorando el vínculo familiar. Esta intromisión constante suele provocar un clima de tensión que transforma el estudio en un campo de batalla.

Una explicación neuropsicológica

Desde la neuropsicología, Álvaro Bilbao coincide en esta crítica y señala dos conductas especialmente dañinas: el control excesivo y la sobreexigencia. Padres que supervisan cada detalle transmiten, aunque no lo pretendan, un mensaje de desconfianza hacia la capacidad de sus hijos. A ello se suma el perfeccionismo, que impone una presión constante por obtener resultados sobresalientes, con consecuencias de ansiedad y frágil autoestima.

Frente a este modelo, la propuesta es sencilla: ceder responsabilidad. Ramos-Paúl defiende que el niño sea quien decida cómo abordar sus tareas, mientras los adultos se limitan a resolver dudas concretas cuando estas surgen. Este enfoque no implica abandono, sino respeto por el proceso de aprendizaje.

Un niño haciendo los deberes
Un niño haciendo los deberes del colegio. (AdobeStock)

La psicóloga educativa Silvia Álava refuerza esta idea al afirmar que los deberes pertenecen exclusivamente a los niños. Cuando los padres los asumen, el mensaje implícito es que el esfuerzo no es necesario, porque otro lo hará por ellos. Así, la autonomía se ve sustituida por la dependencia.

La investigación avala esta postura. Diversos estudios apuntan a que el apoyo a la autonomía —escuchar, permitir la iniciativa y tolerar el error— tiene un impacto positivo en el rendimiento académico. Los niños que se equivocan, reflexionan y corrigen aprenden más que aquellos a los que se les evita cualquier tropiezo.

El problema de los deberes

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España ocupa el quinto lugar entre los países donde los estudiantes dedican más horas a los deberes escolares, una tendencia que, años atrás, también había sido motivo de preocupación para la Organización Mundial de la Salud. Este volumen de tareas ha propiciado un debate social sobre el verdadero alcance y función del trabajo académico fuera del aula.

Por ello, hay expertos como el psicólogo sanitario Alberto Soler, que sostiene que los deberes, tal como se imponen de forma generalizada y sistemática, suelen generar desigualdad entre los alumnos. “Los alumnos de las familias con más recursos, ya sean económicos o de tiempo, avanzarán más y mejor que el resto de los alumnos”, ha señalado el autor de Hijos y padres felices y Niños sin etiquetas.

A través de sus redes sociales, Soler ha insistido en que su crítica no se dirige a tareas puntuales asignadas a casos individuales, sino a ese sistema de deberes rutinarios que se destinan a toda la clase, en un intento de compensar los contenidos que no se cubrieron durante el horario escolar. Para Soler, la clave consiste en atender cuánto deberes asignar, de modo que las tareas proporcionen autonomía y responsabilidad a niños, niñas y adolescentes, pero sin que acaben transformándose en una carga excesiva.

Temas Relacionados

PsicologíaEducaciónDeberesAutonomíaInfanciaSupernannyEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

A qué temperatura debemos poner la calefacción en invierno: subir un grado aumenta el gasto en 7%

La recomendación principal es evitar mantener la calefacción encendida durante toda la noche

A qué temperatura debemos poner

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación

El mayor miedo de los españoles es la guerra: la temen más que a los problemas salud física y mental, la vivienda y la delincuencia

Una encuesta del CIS destaca que, pese a la preocupación por posibles conflictos, la mayoría mantiene una actitud positiva, aunque el balance sobre la situación mundial y nacional sea negativo

El mayor miedo de los

Una camarera es despedida tras el periodo de prueba, pero es nulo porque empezó a trabajar una semana antes de lo que decía el contrato: le pagarán 20.000 euros

El Tribunal de Venecia ha estimado su recurso y condenado al empleador a darle una indemnización

Una camarera es despedida tras

¿Cómo se envían los vehículos militares a una misión en el extranjero? El buque que los transporta desde España a Líbano

‘El Camino Español’ navega por el Mediterráneo en una travesía internacional hacia Oriente Medio

¿Cómo se envían los vehículos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Cómo se envían los vehículos

¿Cómo se envían los vehículos militares a una misión en el extranjero? El buque que los transporta desde España a Líbano

En directo | Aldama implica al ministro Torres y asegura que ha presentado pruebas: “Debería estar preocupado”

La senda de déficit fracasa en el Congreso y las comunidades autónomas pierden 5.500 millones de euros

¿Se “regalan” las notas en los colegios privados y concertados? “Me dijeron que solo podían repetir 2 personas de 100”

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga

ECONOMÍA

A qué temperatura debemos poner

A qué temperatura debemos poner la calefacción en invierno: subir un grado aumenta el gasto en 7%

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions