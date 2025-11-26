España

Sinead Kavanagh, de la MMA, agrede a dos guardias civiles en un vuelo de Canarias a Dublín y los deja "de baja"

La luchadora está libre mientras la investigación sigue abierta

Sinead Kavanagh agrede a dos
Sinead Kavanagh agrede a dos policías en un avión en Canarias.

Sinead Kavanagh es una conocida luchadora de artes marciales mixtas. Originaria de Irlanda y amiga personal de Conor McGregor, esta vez no fue noticia por su destreza en el octógono. Apenas unos minutos antes de despegar en un vuelo de Ryanair desde Gran Canaria a Dublín, la irlandesa agredió a dos agentes de la Guardia Civil dentro del avión en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La actitud violenta de Kavanagh superó la capacidad de contención de la tripulación, por lo que el comandante decidió interrumpir el despegue y solicitar el apoyo de la Guardia Civil. Los agentes intentaron reducir a la luchadora, que se resistió con fuerza, incluso llegando a causar la baja laboral de ambos, según ha dicho Canarias7.

Incluso, durante el forcejeo en el pasillo del avión, un hombre, del que todavía se investiga su implicación y una presunta amiga de Kavanagh, intentaron intervenir, aumentando la tensión en la cabina y generando el pánico entre los viajeros.

Investigación abierta

Tras varios minutos de lucha, los agentes consiguieron reducir y esposar a la luchadora de MMA. La deportista pasó la noche en los calabozos del aeropuerto y, al día siguiente, compareció ante el juzgado de guardia de Telde, que decretó su libertad provisional mientras continúa la investigación por presuntos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad.

El Instituto Armado remitió un informe a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que evaluará si corresponde imponer una sanción administrativa por alteración del orden en el interior del avión.

Sinead Kavanagh, luchadora de MMA.
Sinead Kavanagh, luchadora de MMA. (Instagram/sineadkavanaghko)

Denuncia ante la falta de medios policiales

El incidente ha vuelto a poner sobre la mesa las carencias de recursos en los aeropuertos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado públicamente la situación a través de sus redes sociales: “Cero táser en el aeropuerto. Sin vehículo mampara. La agresora, libre. Los agentes, de baja. ¿Y dicen que no somos profesión de riesgo? Somos la única defensa del ciudadano y nos enfrentamos a profesionales del combate a mano limpia y sin medios. ¡Vergüenza!”.

La AUGC subrayó que los agentes se enfrentan a personas entrenadas en combate profesional, como Kavanagh, sin contar con medios adecuados para proteger su seguridad. Por el momento, la luchadora no ha realizado comentarios sobre el incidente en Gran Canaria.

Un luchador de MMA le rompió la mandíbula a su rival

Quién es Sinead Kavanagh

Sinead Kavanagh es una figura destacada en el mundo de las artes marciales mixtas. Ha sido cinco veces campeona nacional de boxeo en Irlanda y formó parte del equipo nacional que participó en el Campeonato Mundial de 2021 junto a Katie Taylor. Posteriormente, dio el salto a la MMA, llegando a ocupar el puesto número 10 del ranking mundial femenino en peso pluma, según Fight Matrix.

Además, es conocida por su amistad con Conor McGregor, quien la ha apoyado públicamente en varias ocasiones. La AUGC ha compartido algunos vídeos cortos de los combates de Kavanagh para ilustrar el nivel de entrenamiento de la detenida y reforzar la necesidad de medios adecuados para cuando los agentes se enfrenten a este tipo de intervenciones.

