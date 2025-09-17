España

Un nuevo español a la UFC: Hecher Sosa se gana el contrato tras vencer a Mackson Lee por decisión unánime

El peleador canario se impuso a su rival en la Dana White’s Contender Series y se convierte en el primer nacido en España en hacerlo

Por José Manuel Rodríguez Camarero

Hecher Sosa (UFC)
Hecher Sosa (UFC)

Hecher Sosa se ha convertido esta noche en el primer español capaz de superar la Dana White’s Contender Series haciendo, por tanto, historia en las Artes Marciales Mixtas del país. El luchador conejero, que hace dos días recibió la noticia del fallecimiento de su padre, avasalló a su oponente, el brasileño Mackson Lee, que llegaba invicto a la contienda (9-0), por un récord de 13-1 del canario. Aunque Sosa no logró la finalización, los múltiples derribos que le realizó durante los tres asaltos que duró el combate estelar de la velada, le sirvieron para salir con el brazo en alto, llevándose la pelea a los puntos (30-27, 30-27 y 30-26) y el contrato con la UFC.

El propio Dana White, jefe de la UFC, vio ante sus ojos la actuación del canario, que demostró su poder de resiliencia. Después del combate, el propio White, consciente de su situación personal, le dedicó unas palabras a Sosa y le deseó suerte en su compañía.

Emocionado, Sosa dedicó su victoria a toda su familia, haciendo referencia a lo roto que estaba por este trágico suceso. Aun así pudo cumplir su sueño y la promesa que le hizo a su familia.

¿Quién es Hecher Sosa?

Conocido como el Guanche Warrior, Hecher sosa es un peleador español de MMA naido en Arrecife (Lanzarote) en 1995. Sosa proviene de una familia humilde y se encontró con las artes marciales mixtas casi de casualidad, tras una expulsión en un partido de fútbol que le llevó a enfadarse con ese deporte y empezar disciplinas de combate.

En categorías amateurs se ha curtido como peleador y ha cosechado un gran historial que se compone de tres campeonatos de España, campeón de África y bronce europeo en la federación internacional. En 2020 comenzó su trayectoria profesional en las MMA y dejó España para viajar por el norte de Europa y enfrentarse a las mejores promesas del continente. En el camino conquistó el cinturón de Fight Club Rush (FCR).

Siempre con la UFC en el punto de mira, Sosa volvió a España para participar y proclamarse campeón de WOWFC, la mayor liga nacional de la que es accionista el Campeón Mundial de Peso Ligero de la UFC Ilia Topuria. Tras su gran triunfo la pasada madrugada, el peleador debutará en la compañía americana con un récord profesional de 14 victorias y una derrota.

“Vengo de Lanzarote, una isla pequeña donde los sueños se hacen grandes”. Estas emotivas palabras que salen del corazón de Sosa son una de sus principales credenciales al adentrarse en la jaula y como dato curioso, son el inicio de una canción llamada ‘THE GUANCHE WARRIOR’ de cantante Uellboy en colaboración de Nerea Sosa.

Españoles en la UFC

Hecher Sosa es el último en unirse a una larga lista de españoles que han llegado a la compañía más prestigiosa de las MMA, que se abrió décadas atrás.

Alberto Cerro León fue el pionero y estuvo cerca de participar en el primer evento de la historia de UFC. Finalmente, participó en el segundo donde fue derrotado y agotó su corto periplo en la compañía. Al igual que Cerro, otro que únicamente tuvo una aparición que se saldó con derrota fue Enrique ‘Wasabi’ Marín debutó en el UFC 200, pero abrió paso para los que estaban por venir.

Entre esos que vinieron después se encuentra Abner Lloveras, una única derrota al igual que los anteriores peleadores; Juan Espino ‘El Guapo’, también canario y el primer español en ganar una pelea en UFC. En la compañía acabó con 2 victorias y una derrota en su últimapelea en 2020; Joel ‘El Fenómeno’ Álvarez, el asturiano sigue activo en la UFC y se ha hecho hueco en el top 15 del peso pluma. Actualmente compite en peso ligero; Dani Barez también en activo compite en el peso mosca.

Los más conocidos por el apellido y los últimos de esta lista son los hermanos Topuria. Aleksandre se debutó este 2025 con victoria y su hermano Ilia es ya toda una estrella en el panorama nacional y mundial. Actualmente es el campeón Mundial de Peso Ligero de la UFC con un récord profesional invicto de 17 a cero.

Ilia Topuria tras lograr su
Ilia Topuria tras lograr su segundo cinturón de la UFC (UFC)(Europa Press)

Hecher Sosa es ahora la próxima bala de España en la UFC y más allá de cómo se desarrollen sus actuaciones ya es un referente más para todos los jóvenes que practican MMA en España y que luchan por cumplir sus sueños.

