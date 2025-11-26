España

Marc Ostarcevic rompe su silencio y carga contra Norma Duval: “Me merezco un monumento por aguantarla”

El exjugador de baloncesto habla desde Croacia sobre su nueva vida, su estado de salud y la compleja relación con los hijos que tuvo junto a la artista

Marc Ostarcevic, en una imagen
Marc Ostarcevic, en una imagen de archivo. (Europa Press Reportajes)

Marc Ostarcevic vuelve a ocupar titulares. El exjugador de baloncesto, de 84 años, ha concedido una entrevista exclusiva a Semana en la que repasa cómo es su vida actual desde que ha decidido instalarse de manera definitiva en Croacia, su país natal. Tras años alternando largas estancias entre España y la costa adriática, el exdeportista confiesa que esta etapa es, posiblemente, la más tranquila que ha vivido en mucho tiempo.

En la entrevista, Marc afirma que se encuentra en buen estado de salud, recuperado del cáncer de próstata y de la operación de corazón a la que tuvo que someterse. Aunque admite que la soledad asoma con más frecuencia que en otros momentos de su vida, también reconoce que en Croacia aún le quedan dos hermanos y algunos pocos amigos de su generación, aunque la mayoría ya han fallecido.

En lo personal, Ostarcevic revela que mantiene una relación fluida con uno de los hijos que tuvo junto a Norma Duval: Yelko. Si bien no se ven todo lo que quieren, sí que hablan por mensaje a diario, lo que le permite ver a sus nietos. Sin embargo, la situación es muy distinta con sus otros dos hijos que tuvo común con la artista, Marc y Christian, con quienes no tiene ningún tipo de contacto. “Su madre en su momento no hizo lo que tenía que hacer y los puso en mi contra”, afirma en la publicación, dejando entrever que la ruptura con Norma dejó heridas más profundas de lo que se había contado hasta ahora.

Marc Ostarcevic y Norma Duval,
Marc Ostarcevic y Norma Duval, en una imagen de archivo. (Europa Press)

El exjugador asegura que ya ha perdido la esperanza de reconciliarse con ellos. “Me he acostumbrado”, admite con una mezcla de tristeza y resignación. Y es aquí donde lanza una de las frases más contundentes de la entrevista, refiriéndose directamente a Norma Duval: “Tiene un carácter muy complicado. Muchos compañeros de la prensa me decían que tenían que ponerme un monumento en la Gran Vía por haber aguantado a Norma tantos años”.

Marc Ostarcevic y Norma Duval: una relación larga y tumultuosa

Ostarcevic y Norma Duval compartieron casi dos décadas de relación. Se conocieron en 1983 y se casaron en 1992, cuando ya eran padres de sus dos hijos mayores. Su historia estuvo marcada por un flechazo inesperado, encuentros clandestinos, confesiones reveladoras y una consolidación familiar que, años después, terminaría rompiéndose. El divorcio llegó en 2003, poniendo fin a una relación intensa y mediática.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

Norma Duval siempre ha defendido que su historia con Ostarcevic nació casi por azar. Contaba que ninguno sabía realmente quién era el otro cuando se conocieron, y que su relación se construyó entre citas discretas y el apoyo de su madre, que ejercía de carabina. Sin embargo, con el paso del tiempo, la convivencia se deterioró hasta que, según declaró ella misma en 2020, decidió cortar todo contacto: “Lo mío con él se quemó, y cuando pasa eso lo mejor es cortar”.

Peo esta versión difiere con la de Marc. Mientras Norma asegura que sus hijos “lo pasaron muy mal” al escuchar determinadas declaraciones de su padre, Ostarcevic insiste en que él fue víctima del distanciamiento.

