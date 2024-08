Norma Duval, derroche de elegancia en Mallorca junto a su hijo Yelko Ostarcevic

Disfrutando de sus tradicionales vacaciones en Mallorca, Norma Duval se ha convertido en la gran protagonista de la X edición de los Premios Mallorquines de Verano. Acompañada por su hijo Yelko Ostarcevic y su nuera Patricia Caula, la exvedette ha acaparado todas las miradas en una de las citas más destacadas de agosto en la isla con un favorecedor conjunto que realzaba al máximo su bronceado y la espectacular figura de la que presume a sus 68 años. Un dos piezas en azul eléctrico, compuesto por blusa larga con escote halter y hombros al descubierto, y pantalón palazzo a juego, con el que derrochó elegancia y consiguió eclipsar al resto de asistentes a la entrega del galardón que en anteriores ediciones han recibido rostros conocidos como la propia Norma, Kyril de Bulgaria o Carolina Cerezuela entre otros. En esta ocasión Norma no estuvo acompañada por su marido Matthias Khün -con el que en noviembre cumplirá su segundo aniversario de boda y con el que atraviesa el momento más dulce de su vida- sino por su hijo mediano, Yelko, que está pasando sus vacaciones en la residencia que la artista posee en Palma de Mallorca y a la que se escapa siempre que su apretada agenda profesional se lo permite. Y es que a sus 68 años la palabra 'jubilación' no pasa por la mente de Norma, que compagina a la perfección su faceta televisiva con apariciones en diferentes programas -la última, como protagonista de la nueva entrega del programa de reformas de casas de famosos de Chabeli y Julio José Iglesias en TVE, 'Los Iglesias, her-manos a la obra'- con sus colaboraciones con marcas como 'Punto Roma'. Este verano está siendo muy especial para la exvedette, ya que como reveló ella misma el pasado junio, se ha convertido en "abuela triple" después de que el hijo mayor de su hermana Carla Duval, Juan Carlos Rojas, haya tenido a su primer hijo. "Mi hermana hubiera sido abuela. Como ya no está con nosotros -falleció en 2010, de cáncer-, voy a ejercer yo de nona" relataba emocionada. Un pequeño al que dedicará tantos mimos y atenciones como a sus nietos Izan (11) -hijo de su primogénito, Marc Ostarcevic Jr.- y Valentina Martina (2) -de su hijo mediano, Yelko-, por los que siente auténtica adoración.

