Loles León actualiza el estado de salud de Antonio Resines tras conocerse su ingreso en la UCI: “Está deseando irse a tomar cañas”

El actor ha pasado tres días en la UCI y más de una semana ingresado en el Hospital San Rafael de Madrid

Loles León y Antonio Resines
Loles León y Antonio Resines (INFOBAE ESPAÑA).

La participación de Antonio Resines en la próxima edición de Top Chef se ha truncado antes de comenzar. El actor, uno de los fichajes más llamativos que preparaba Televisión Española para el concurso culinario, tuvo que abandonar el proyecto tras sufrir un problema médico que derivó en un ingreso hospitalario de urgencia. Lo que en un principio parecía un contratiempo menor se convirtió en un episodio más serio: Resines pasó tres días en la UCI y más de una semana ingresado en el Hospital San Rafael de Madrid.

La información, revelada por Semana, encendió la preocupación entre colegas y seguidores este martes. No obstante, el ingreso tuvo lugar el 13 de noviembre, motivo por el que el intérprete canceló todos sus compromisos profesionales, incluido su debut en el formato gastronómico. Aunque RTVE comunicó su ausencia con discreción —indicando únicamente “motivos de salud”—, la dimensión real del susto no se ha conocido hasta ahora.

El director de la revista, Jorge Borrajo, detalló en televisión que el actor evolucionó “con cierta preocupación inicial” pero que, afortunadamente, la situación se recondujo. Resines ya está en casa, siguiendo pautas médicas y descansando para retomar su rutina con calma. Su plaza en Top Chef ha sido ocupada por el actor Luis Merlos, mientras la cadena subraya que la prioridad es la salud del cántabro.

La noticia ha generado una ola de mensajes de apoyo, entre ellos el de una de sus amigas más cercanas en la profesión: Loles León, quien ha atendido a los medios durante el estreno del documental de Antonio Flores celebrado en Madrid. Con su habitual sinceridad y sentido del humor, la actriz ha querido tranquilizar a quienes siguen de cerca el estado del intérprete.

Está muy animado y deseando irse a tomar cañas”, aseguró este martes, restando dramatismo al episodio y mostrando que el ánimo del actor continúa intacto pese al susto. Sus palabras han aportado un punto de luz en medio de la preocupación, especialmente entre quienes recuerdan el grave trance que Resines atravesó hace apenas unos años.

Antonio Resines, en imagen de
Antonio Resines, en imagen de archivo (Europa Press / A. Pérez Meca)

Una agenda intensa

El actor había mantenido una actividad pública normal hasta finales de octubre. Su última aparición antes del ingreso tuvo lugar el 27 de octubre, cuando asistió al 25 aniversario de la Fundación Pequeño Deseo y, horas más tarde, a la presentación de la película Cuerpos locos, en la que participa junto a Paz Padilla.

Unos días antes, el 14 de octubre, se ausentó en los Premios Mujer Rural en Segovia, justificando su ausencia con una prueba médica programada. Esa revisión, que entonces pasó desapercibida, fue en realidad el primer indicio de que su salud requería atención.

La noticia del nuevo ingreso inevitablemente ha reactivado la memoria de su grave cuadro de COVID-19 en 2021, cuando permaneció 23 días en coma y en una situación extremadamente delicada. En El Show de Bertín de Canal Sur, el propio Resines narró los efectos psicológicos de aquella etapa, marcada por alucinaciones relacionadas con los corticoides y sensaciones recurrentes de asfixia o encierro. Su recuperación entonces fue calificada por los médicos como “milagrosa”.

El actor Antonio Resines posa
El actor Antonio Resines posa en la playa de la Caleta de Cádiz. EFE/ARCHIVO/Román Ríos

