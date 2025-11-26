Las cinco ciudades de España con más bares: no aparecen ni Madrid ni Barcelona

Catedral de León (Adobe Stock).

España se caracteriza por la presencia de bares en sus calles y de ir a tabernas a pasar la tarde con amigos o familia. Sea la hora que sea o la temperatura que haya, las terrazas suelen estar llenas. La vida social en el país se concentra en las barras de bar. Y lo que es una creencia generalizada, la estadística lo termina confirmando: España es el país con mayor densidad de bares en el mundo.

La cifra de los bares totales supera los 184.000, lo que supone de 5,03 establecimientos por cada 1.000 personas. Unos números muy altos, pero que no sorprenden a nadie.

El reparto de las ciudades que más bares tiene por habitante resulta sorprendente debido a que las dos grandes urbes del país, Madrid y Barcelona, no ocupan los primeros puestos por su cantidad de habitantes. Tampoco están Sevilla o Valencia. Ninguna está siquiera en el top, que, curiosamente, la lidera una de Castilla y León.

León como la “Capital del bar nacional”

León es la ciudad española que más bares por habitante tiene que además coincide con el reconocimiento de ser una de las ciudades más felices del mundo, según el informe del Institute of Quality of Life de Londres, publicado en 2023, y aquí sí que por detrás de Bilbao, Madrid y Barcelona.

La cultura del tapeo, en la que la bebida es acompañada por una tapa de comida, es una parte fundamental de la cultura y la tradición para conseguir que la ciudad esté repleta de bares incluso en las zonas menos turísticas.

Ciudades que completan el “top” 5

Son Galicia, Andalucía y Castilla la Mancha las otras comunidades autónomas representadas en la lista de las cinco ciudades con más bares por cada 1.000 habitantes.

En la segunda posición se encuentra Salamanca. Centran su actividad hostelera en los alrededores de la Plaza Mayor y de la Universidad de Salamanca, donde es imposible andar sin cruzarte con terrazas repletas. El ambiente universitario ayuda a situarla como una ciudad festiva donde la vida social se hace entre cervezas con gente que se conoce en las colegios mayores de gente que llega de todas las partes del país.

La ciudad gallega de Pontevedra es la gran revelación de la lista. La gran innovación que ha tenido es la peatonalización de sus calles. Hace 25 años surgió la idea de recuperar la ciudad para el ciudadano de a pie y poner freno al coche. Pese a las reticencias iniciales, hoy ha tenido aspectos muy positivos y han mejorado ostensiblemente todos los indicadores sociales de salud, de medio ambiente y sostenibilidad. Junto a lo social, se encuentran los bares donde conviven las tabernas tradicionales y los modernos.

En el penúltimo lugar está la ciudad de Granada, caracterizada por su tapeo granadino. Las aceitunas y las almendran han pasado a la historia por ser un ícono cultural. Entre la Gran Vía de Colón y la plaza Nueva están los bares más famosos de la ciudad.

La última ciudad de estas cinco es Toledo. Aunque es pequeña, la histórica capital de Castilla-La Mancha logra entrar en esta lista gracias al gran número de turismo que recibe por su destacado patrimonio cultural.