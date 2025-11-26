España

Las cinco ciudades de España con más bares: no aparecen ni Madrid ni Barcelona

León se proclama como la ciudad con más bares por cada 1.000 habitantes de todo el país

Guardar
Catedral de León (Adobe Stock).
Catedral de León (Adobe Stock).

España se caracteriza por la presencia de bares en sus calles y de ir a tabernas a pasar la tarde con amigos o familia. Sea la hora que sea o la temperatura que haya, las terrazas suelen estar llenas. La vida social en el país se concentra en las barras de bar. Y lo que es una creencia generalizada, la estadística lo termina confirmando: España es el país con mayor densidad de bares en el mundo.

La cifra de los bares totales supera los 184.000, lo que supone de 5,03 establecimientos por cada 1.000 personas. Unos números muy altos, pero que no sorprenden a nadie.

El reparto de las ciudades que más bares tiene por habitante resulta sorprendente debido a que las dos grandes urbes del país, Madrid y Barcelona, no ocupan los primeros puestos por su cantidad de habitantes. Tampoco están Sevilla o Valencia. Ninguna está siquiera en el top, que, curiosamente, la lidera una de Castilla y León.

León como la “Capital del bar nacional”

León es la ciudad española que más bares por habitante tiene que además coincide con el reconocimiento de ser una de las ciudades más felices del mundo, según el informe del Institute of Quality of Life de Londres, publicado en 2023, y aquí sí que por detrás de Bilbao, Madrid y Barcelona.

La cultura del tapeo, en la que la bebida es acompañada por una tapa de comida, es una parte fundamental de la cultura y la tradición para conseguir que la ciudad esté repleta de bares incluso en las zonas menos turísticas.

Ciudades que completan el “top” 5

Son Galicia, Andalucía y Castilla la Mancha las otras comunidades autónomas representadas en la lista de las cinco ciudades con más bares por cada 1.000 habitantes.

En la segunda posición se encuentra Salamanca. Centran su actividad hostelera en los alrededores de la Plaza Mayor y de la Universidad de Salamanca, donde es imposible andar sin cruzarte con terrazas repletas. El ambiente universitario ayuda a situarla como una ciudad festiva donde la vida social se hace entre cervezas con gente que se conoce en las colegios mayores de gente que llega de todas las partes del país.

Un bar de Hong Kong alcanza el primer puesto en The World’s Best Bar 2025 (Vídeo cedido)

La ciudad gallega de Pontevedra es la gran revelación de la lista. La gran innovación que ha tenido es la peatonalización de sus calles. Hace 25 años surgió la idea de recuperar la ciudad para el ciudadano de a pie y poner freno al coche. Pese a las reticencias iniciales, hoy ha tenido aspectos muy positivos y han mejorado ostensiblemente todos los indicadores sociales de salud, de medio ambiente y sostenibilidad. Junto a lo social, se encuentran los bares donde conviven las tabernas tradicionales y los modernos.

En el penúltimo lugar está la ciudad de Granada, caracterizada por su tapeo granadino. Las aceitunas y las almendran han pasado a la historia por ser un ícono cultural. Entre la Gran Vía de Colón y la plaza Nueva están los bares más famosos de la ciudad.

La última ciudad de estas cinco es Toledo. Aunque es pequeña, la histórica capital de Castilla-La Mancha logra entrar en esta lista gracias al gran número de turismo que recibe por su destacado patrimonio cultural.

Temas Relacionados

ToledoBarLeonTapasComidaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sebastián Llosa, el sobrino cantante de Mario Vargas Llosa: “El éxito de algún familiar no te asegura en nada el tuyo”

El artista peruano inicia en Madrid su primera gira internacional y comparte con ‘Infobae España’ sus expectativas, trayectoria y vínculos familiares

Sebastián Llosa, el sobrino cantante

La reina Letizia vuelve a lucir la tiara de Cartier siete años después para la cena de gala con el presidente y la primera dama de Alemania

La monarca lució la famosa joya por primera vez en 2018 y desde entonces no se la había vuelto a poner

La reina Letizia vuelve a

Isabel Viña, médica, explica las claves para resfriarte menos en invierno: “Haz ejercicio físico de fuerza”

La gripe se ha incrementado el 40% de los casos con respecto al año pasado

Isabel Viña, médica, explica las

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Los números que dieron fortuna

Jorge Ángel, enfermero: “Dormir con tu pareja mejora la calidad del sueño y reduce el estrés”

Existen estudios que abalan la relación entre el descanso y hacerlo junto a alguien

Jorge Ángel, enfermero: “Dormir con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo votar por correo en

Cómo votar por correo en las elecciones de Extremadura 2025: plazos, fechas y cómo solicitarlo

Ábalos decide sacar los trapos sucios del Gobierno para ‘morir matando’ si el Supremo le manda a la cárcel

España y Arabia Saudí sellan una hoja de ruta para reforzar la lucha contra el crimen organizado

El juez Peinado expulsa a Manos Limpias de la causa contra Begoña Gómez

La UCO sitúa al expresidente de la Diputación de Almería en el centro de una supuesta red familiar para blanquear dinero en efectivo

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes cobrar el paro y ser autónomo al mismo tiempo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Gerard Piqué imparte clase en Harvard Business School y analiza con los alumnos el “espectacular crecimiento” de la Kings League como modelo de negocio

Al dinero de Reino Unido le gusta España: es nuestro principal inversor junto a EEUU con más de 1.000 M€ en el primer semestre

DEPORTES

Olympiacos - Real Madrid, en

Olympiacos - Real Madrid, en directo: Taremi recorta distancias en el marcador

La vida de Carlos Alcaraz tras terminar la temporada: nuevo look, vacaciones en Miami y reencuentro con un extenista argentino

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Olympiacos y el Real Madrid

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, se declara fan de Héctor Bellerín, el jugador del Betis: “Me encanta este hombre”

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions