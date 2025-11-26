La Policía pone en marcha una campaña de prevención de estafas online: “Te pueden vaciar la cuenta bancaria entera”

La Policía alerta por el Black Friday de los doce ciberfraudes más frecuentes. (Europa Press)

En plena temporada navideña y con con la semana de descuentos por el Black Friday, las autoridades han creado la iniciativa llamada Micropodcast. Una campaña de precaución compartida a través de los distintos perfiles de la Policía Nacional.

La sencillez de este programa permitirá a los ciudadanos acceder a través de los perfiles de WhatsApp, X , Facebook o plataformas de podcast, descargar o escuchar a un audio de poco más de un minuto con diferentes consejos. Será un podcast de un minuto, narrado por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, para explicar de forma sencilla las estafas digitales más comunes y cómo evitarlas.

El primer micropodcast se centra en el ‘skimming’. Esta práctica delictiva consiste en la extracción de los datos de nuestra tarjeta bancaria. Los ciberestafadores hacen llegar a las víctimas un mensaje de texto en el que, entre otras modalidades, pueden hacerse pasar por empresas de paquetería. En este mensaje, se advierte que se ha realizado sin éxito la entrega de un paquete. Las víctimas cliclan en un enlace y añaden sus datos para facilitar la llegada de su paquete. Ahí es cuando son estafados.

Black Friday y compras online

El Black Friday supone el 25% de las compras anuales en comercios online. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que la realidad es otra y que solo uno de cada tres productos se abarata de verdad durante esta campaña de rebajas.

“Durante el Black Friday las personas no se comportan de forma irracional o patológica, sino en coherencia con las condiciones del contexto”, apunta el psicólogo Pablo Ruisoto. Con estas afirmaciones, revela que durante esta época del año la gente solo está ansiosa por comprar. Por eso mismo los ciberestafadores aprovechan esta temporada.

Los responsables policíales recomiendan recurrir a comercios de confianza y páginas webs seguras. Sobre todo remarcan que estas páginas cuenten con certificados de encriptación. Así como evitar transferencias bancarias o pagos con trajetas de crédito.

El Black Friday es el momento ideal para los estafadores online (STRATESYS)

“Hay que recelar siempre si nos piden documentación personal o claves de acceso online; también si nos instan a realizar la compra online con urgencia”, recuerdan desde la Unidad Central de Ciberdelincuencia.

En esta nueva campaña también se tratarán las estafas como la de cambio de factura. Los ciberdelincuentes son capaces de infiltrarse en comunicaciones reales entre empresas y proveedores para modificar facturas legítimasy redirigir pagos a cuentas que controlan.

Otra táctica bastante frecuente, y dirgida a víctimas de mediana o tercera edad, es la estafa del amor. Los estafadores crean perfiles falsos, con fotos de personas famosas o atractivas y crean un vínculo con la víctima, para más tarde poder pedirles dinero.

Ciberdelitos en 2025

El año pasado muchas empresas e instituciones sufrieron ciberataques en España. Entre los afectados hubo grandes compañías del Ibex35, como el Banco Santander, Telefónica o Iberdrola.

A principios de año, se conoció que los correos electrónicos y usuarios 180.000 miembros de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y de personal del Ministerio de Defensa habían sido filtrados y puestos a la venta. Y más reciente, el pasado octubre Mango entró a la lista de empresas que han sufrido un ataque informático en 2025.

Black Friday 2024 llega con "menor intención de compra" y con alerta de sufrir estafas online.

La campaña promete seguridad y concienciación sobre el consumo online, cada vez más presente en nuestra sociedad.