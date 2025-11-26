España

La Policía pone en marcha una campaña de prevención de estafas online: “Te pueden vaciar la cuenta bancaria entera”

La Policía Nacional ha advertido de los 12 ciberfraudes más frecuentres

Guardar
La Policía alerta por el
La Policía alerta por el Black Friday de los doce ciberfraudes más frecuentes. (Europa Press)

En plena temporada navideña y con con la semana de descuentos por el Black Friday, las autoridades han creado la iniciativa llamada Micropodcast. Una campaña de precaución compartida a través de los distintos perfiles de la Policía Nacional.

La sencillez de este programa permitirá a los ciudadanos acceder a través de los perfiles de WhatsApp, X , Facebook o plataformas de podcast, descargar o escuchar a un audio de poco más de un minuto con diferentes consejos. Será un podcast de un minuto, narrado por agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, para explicar de forma sencilla las estafas digitales más comunes y cómo evitarlas.

El primer micropodcast se centra en el ‘skimming’. Esta práctica delictiva consiste en la extracción de los datos de nuestra tarjeta bancaria. Los ciberestafadores hacen llegar a las víctimas un mensaje de texto en el que, entre otras modalidades, pueden hacerse pasar por empresas de paquetería. En este mensaje, se advierte que se ha realizado sin éxito la entrega de un paquete. Las víctimas cliclan en un enlace y añaden sus datos para facilitar la llegada de su paquete. Ahí es cuando son estafados.

Black Friday y compras online

El Black Friday supone el 25% de las compras anuales en comercios online. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que la realidad es otra y que solo uno de cada tres productos se abarata de verdad durante esta campaña de rebajas.

“Durante el Black Friday las personas no se comportan de forma irracional o patológica, sino en coherencia con las condiciones del contexto”, apunta el psicólogo Pablo Ruisoto. Con estas afirmaciones, revela que durante esta época del año la gente solo está ansiosa por comprar. Por eso mismo los ciberestafadores aprovechan esta temporada.

Los responsables policíales recomiendan recurrir a comercios de confianza y páginas webs seguras. Sobre todo remarcan que estas páginas cuenten con certificados de encriptación. Así como evitar transferencias bancarias o pagos con trajetas de crédito.

El Black Friday es el
El Black Friday es el momento ideal para los estafadores online (STRATESYS)

“Hay que recelar siempre si nos piden documentación personal o claves de acceso online; también si nos instan a realizar la compra online con urgencia”, recuerdan desde la Unidad Central de Ciberdelincuencia.

En esta nueva campaña también se tratarán las estafas como la de cambio de factura. Los ciberdelincuentes son capaces de infiltrarse en comunicaciones reales entre empresas y proveedores para modificar facturas legítimasy redirigir pagos a cuentas que controlan.

Otra táctica bastante frecuente, y dirgida a víctimas de mediana o tercera edad, es la estafa del amor. Los estafadores crean perfiles falsos, con fotos de personas famosas o atractivas y crean un vínculo con la víctima, para más tarde poder pedirles dinero.

Ciberdelitos en 2025

El año pasado muchas empresas e instituciones sufrieron ciberataques en España. Entre los afectados hubo grandes compañías del Ibex35, como el Banco Santander, Telefónica o Iberdrola.

A principios de año, se conoció que los correos electrónicos y usuarios 180.000 miembros de la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y de personal del Ministerio de Defensa habían sido filtrados y puestos a la venta. Y más reciente, el pasado octubre Mango entró a la lista de empresas que han sufrido un ataque informático en 2025.

Black Friday 2024 llega con "menor intención de compra" y con alerta de sufrir estafas online.

La campaña promete seguridad y concienciación sobre el consumo online, cada vez más presente en nuestra sociedad.

Temas Relacionados

SkimmingFraudeEstafaCiberataqueBlack FridayEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La fama acorta la esperanza de vida: los cantantes de éxito viven hasta cinco años menos que los artistas menos conocidos

Un estudio de la Universidad de Witten (Alemania) revela que ser famoso supone un factor de riesgo casi idéntico a fumar

La fama acorta la esperanza

Nueve años después, Paula Echevarría vuelve a la actuación: así es ‘A la deriva’, su nueva serie para Antena 3

La ex de David Bustamante regresa al prime time con un drama lleno de misterio, emociones y reapariciones imposibles

Nueve años después, Paula Echevarría

El Parlamento aprueba el plan para incentivar la producción y el apoyo a Ucrania: así es el Programa para la Industria de Defensa Europea

La propuesta fue respaldada por 457 votos a favor y ahora requiere la ratificación formal por parte de los Estados miembros

El Parlamento aprueba el plan

“La peor forma de alimentar a un perro es a base de pienso”: un veterinario explica los motivos

Un divulgador canino reabre el debate sobre la alimentación en perros y alerta sobre los riesgos de los piensos altos en carbohidratos

“La peor forma de alimentar

Un profesor de autoescuela explica los cinco errores más frecuentes en el examen de conducir: “Crees que transmites prudencia, pero transmites inseguridad”

Muchas personas, debido a los nervios o la tensión del momento, olvidan algunos pasos fundamentales al realizar esta prueba

Un profesor de autoescuela explica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenados a cárcel dos ex

Condenados a cárcel dos ex directivos de la Federación Extremeña de Atletismo por transferir fondos a sus cuentas personales

“Anatomía de un farsante”: Sánchez aprovecha un lapsus de Feijóo para llamarle mal parlamentario

Si dudas entre repostar gasolina 95 o 98 en tu coche, estas son las diferencias: cuándo merece la pena gastar más dinero

Improcedente el despido de un gerente de Mercadona que no alcanzó la puntuación exigida porque la carta no era lo suficientemente clara

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro candidatos que competirán para presidir la Junta

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 26 noviembre

Deniegan la incapacidad permanente a un hombre que tiene las dos piernas amputadas por no cumplir un requisito: “Habría tenido unos 900 euros adicionales”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Un arquitecto advierte sobre el riesgo de los edificios antiguos: la vivienda se puede “convertir en un lastre” si no se invierte en su mantenimiento y restauración

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”