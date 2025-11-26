España

“Anatomía de un farsante”: Sánchez aprovecha un lapsus de Feijóo para llamarle mal parlamentario

A pesar del fallo del Tribunal Supremo, el presidente del Gobierno insiste en la inocencia del ahora ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control este miércoles en el Congreso. (EFE/Zipi Aragón)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado un lapsus del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para llamarle mal parlamentario. Así lo ha afirmado tras la atascada intervención del presidente del PP en la sesión de control al Ejecutivo, quien intentó decir que, si algún día se rueda una serie de televisión sobre su legislatura, se llamaría “Anatomía de un Farsante”, en referencia al último libro del escritor Javier Cercas, Anatomía de un instante.

El cara a cara entre el líder socialista y el popular ha tenido lugar tras la condena e inhabilitación, de momento sin sentencia, del ahora ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Feijóo ha querido recordar la defensa pública que el presidente del Gobierno hizo desde la tribuna de la Cámara Baja y le ha preguntado si ahora le pedirá ahora perdón a los españoles. Sánchez, lejos de retractarse, ha insistido en la inocencia del dimitido Ortiz porque, “entre periodistas que exculpan en su testimonio al fiscal general y el jefe de gabinete de Ayuso que dijo que mintió para propagar un bulo y cubrir a la presidenta, este Gobierno estará con la verdad”.

“Este Gobierno acata el fallo del Tribunal Supremo”, ha remarcado Sánchez, que a continuación ha apuntado que de momento solo existe la decisión judicial. “Afortunadamente, España y Europa cuentan con sistema judiciales garantistas y hay mucha gente, entre la que yo me incluyo, que están convencidos de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio”, ha aseverado. En todo caso, ha subrayado Sánchez a continuación, “el Gobierno hizo lo que le corresponde, y en este caso es proponer a una mujer de dilatada trayectoria reconocida y feminista al frente de la Fiscalía General del Estado”.

En su réplica, Feijóo ha incriminado a Sánchez por llamar “mentiroso” al Tribunal Supremo, lo que considera que le hace “cada vez más peligroso para la democracia”. En una situación normal, ha reprochado Feijóo, “respetaría la decisión de los jueces, gobernaría en el Parlamento, aprobaría los presupuestos y estaría con los problemas de los españoles”.

“El primer punto del contrato que firmó con Ayuso es obediencia ciega”

“¿Qué normalidad garantiza si usted si solo está en mente presente? [...] Lo que le inquieta es que se vuelvan a abrir las puertas de prisión para que entre alguno de los suyos; y siempre podrá decir que no les conocía de nada”, ha aseverado Feijóo, que ha finalizado su intervención atascándose con el último punch-line, lo que le ha llevado a terminar con el micro cerrado (por sobrepasar el límite de tiempo asignado). No obstante, lo que Feijóo trataba de decir, según se podía leer, era que “algún día se va a rodar una serie de televisión sobre su legislatura”, y esta, ha dicho, ”se llamará Anatomía de un farsante.

El líder del PP. Alberto Núñez Feijóo, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

El error involuntario no ha pasado desapercibido para el presidente del Gobierno, que ha aprovechado para sentenciarle como un mal parlamentario: “Entre sus virtudes no está el de ser un buen parlamentario. No por cómo dice las cosas, sino porque no proponen nada. La izquierda no pide ni permiso ni perdón para gobernar [...] Entiendo que ustedes tengan que apoyar a Ayuso. En definitiva, el primer punto del contrato que firmó con ella es obediencia ciega”, ha afirmado.

