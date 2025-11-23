Una maestra denuncia a un niño de seis años por “abuso sexual” después de que le tocara el pecho en un colegio de Grecia

Varias mochilas en una percha de un aula en una imagen de archivo. (Marta Fernández / Europa Press)

La denuncia de una profesora de primaria a uno de sus alumnos de seis años por presunto abuso sexual ha generado una fuerte polémica en la región de Corintia, al oeste de Atenas. La prensa griega recoge las declaraciones de la maestra que detalla que los hechos sucedieron en una clase de plástica, cuando el menor se acercó a la mesa para enseñarle un dibujo y le tocó el pecho.

El diario The Toc recoge sus declaraciones: “Lo que fuera que iba a decir, lo he dicho en la denuncia. Lo he dicho todo. Mientras daba la clase de arte, el niño me tocó el pecho. Los niños tenían un tema que dibujar —no lo recuerdo— estaban dibujando algo. Él me dijo ‘señorita’, levantó la mano, y le dije: ‘¿Qué quieres, cariño?’. Me dijo: ‘Déjame venir a enseñarte el dibujo’ y yo le respondí: ‘Sí, cariño. Ven y enséñame tu pintura’. Vino a enseñarme el dibujo y ocurrió el incidente. Y bueno, tampoco podía dejarlo así“.

La maestra, con una trayectoria de 25 años en el ámbito educativo, ha explicado que su decisión de acudir a la policía se ha debido a la falta de respuesta por parte de la dirección del centro y a la necesidad de salvaguardar tanto su integridad como la de los estudiantes. “Nosotros también tenemos derechos, no solo los padres. Porque ahora todos en la educación han visto que los padres siempre tienen la razón y sus hijos también. Y hoy, lamentablemente, la mayoría de los niños no son los ángeles del cielo”, ha declarado la profesora en una entrevista recogida por The Toc.

La reacción del centro y la decisión de denunciar

La profesora ha subrayado que su objetivo al presentar la denuncia ha sido tanto proteger al alumno como alertar a las familias sobre la importancia de abordar este tipo de comportamientos. En cuanto a la comprensión del menor sobre lo ocurrido, la profesora ha manifestado su convicción de que un niño de seis años es capaz de entender la gravedad de sus actos. “No es un bebé de un año que no entiende”, sentencia. No obstante, se contradice en sus declaraciones, pues asegura que trató de explicarle al menor que su comportamiento había sido inadecuado y este no la entendía.

“En cuanto ocurrió este incidente, le dije al niño ‘lo que hiciste no estuvo bien’. El niño no lo entendía. Es pequeño. Hablé con el director. No dijo nada en ese momento. No sé cómo lo veía. Y hablé con su tutora. Me dijo ‘Lo miraré, lo vigilaré’”, ha relatado la profesora, que considera que desde el centro no ha hecho lo suficiente para protegerla.

El centro no considera que fuera abuso sexual

El director del centro explicó a la cadena Live News que el niño la tocó accidentalmente. “Fue a mostrarle su pintura, que había terminado, y allí la apoya en su pecho. Pero este compañero pensó que fue una caricia, que le acarició el pecho, mientras el niño la golpeaba en el pecho porque ahí fue donde el niño alcanzó su altura", dijo

“Todos los profesores quedaron impresionados. Los profesores, sus compañeros, intentaron calmarla, reprenderla, explicarle que algo más está pasando, que esto no puede estar pasando, porque debido a su corta edad el niño no podía haber tenido tal intención”, asegura. No obstante, la maestra se mantiene firme.