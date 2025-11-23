Un excursionista de 85 años fallece tras el ataque de seis vacas en los Alpes: lo pisotearon al lanzarse contra su perro

Vacas en los Alpes.

Un hombre de 85 años ha fallecido en las montañas de Stiria, en los Alpes del sur de Austria, tras ser “pisoteado” por un grupo de vacas, según confirmaron fuentes policiales a los medios locales. El trágico episodio ocurrió sobre las 17:45, mientras el anciano y su esposa, de 82 años, realizaban una caminata con su perro por un sendero forestal en la zona de Ramsau am Dachstein.

Las primeras informaciones recogidas por los agentes apuntan a que el rebaño, compuesto por “seis vacas y tres terneros”, buscaba atacar a su perro, al que los excursionistas mantenían sujeto con una correa. Al lanzarse contra su mascota, pisotearon a sus propietarios, según ha contado a la agencia AFP el portavoz de la policía, Markus Lamb.

En el momento del ataque, varias personas que también estaban en la zona —excursionistas y empleados de un refugio próximo— acudieron rápidamente en auxilio de la pareja, administraron los primeros cuidados y llamaron a los servicios de emergencia, según indica el comunicado oficial. Pocos minutos después, un helicóptero trasladó a los heridos desde el camino forestal hasta un hospital en Salzburgo. El balance fue especialmente dramático para el hombre austríaco: “Falleció poco antes de poder ser operado”, confirmó Lamb. A pesar de las heridas, “su mujer no está en peligro”, mientras que el perro fue confiado a personas allegadas a la familia. La fiscalía ordenó la realización de una autopsia para determinar si las lesiones provocaron directamente el fallecimiento del excursionista.

No es un hecho aislado

Según la policía local, estos accidentes no constituyen un hecho aislado en las montañas de Austria, donde los ataques de ganado ocurren con cierta regularidad, en particular cuando los perros acompañan a los senderistas. El propio comunicado recuerda que “el año pasado, una excursionista acompañada de dos perros ya había muerto en circunstancias similares en Austria”, mientras que otras agresiones similares se registraron en 2017 y 2014.

Las autoridades relacionadas con la agricultura precisaron que las reses involucradas pertenecían a la raza Murbodner, una variedad autóctona de ganado bovino austríaco actualmente amenazada de extinción.

En relación con los riesgos que implica transitar por pastos de alta montaña, el gobierno austriaco, tras el suceso mortal ocurrido en 2014, publicó “una guía de conducta” dirigida a los aficionados al senderismo, que recomienda evitar acercarse a los rebaños mientras pastan y mantener amarrados a los perros, aunque señala también que en caso de ataque es preferible desatar a los animales para reducir el nivel de amenaza percibida por el ganado. La policía señala que los bovinos suelen considerar a los perros como potenciales peligros para los terneros, lo que puede despertar instintos protectores y conllevar “acciones agresivas, en especial si el animal está sujeto y no puede huir”.

Las autoridades reiteran ante los medios locales la importancia de respetar las recomendaciones oficiales al recorrer senderos en áreas de pastoreo y prestar especial atención al comportamiento de los animales, extremando la precaución cuando se transita con perros, para minimizar cualquier riesgo de nuevos incidentes.