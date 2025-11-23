España

Un excursionista de 85 años fallece tras el ataque de seis vacas en los Alpes: lo pisotearon al lanzarse contra su perro

Según la policía local, estos accidentes no constituyen un hecho aislado en las montañas de Austria

Guardar
Vacas en los Alpes.
Vacas en los Alpes.

Un hombre de 85 años ha fallecido en las montañas de Stiria, en los Alpes del sur de Austria, tras ser “pisoteado” por un grupo de vacas, según confirmaron fuentes policiales a los medios locales. El trágico episodio ocurrió sobre las 17:45, mientras el anciano y su esposa, de 82 años, realizaban una caminata con su perro por un sendero forestal en la zona de Ramsau am Dachstein.

Las primeras informaciones recogidas por los agentes apuntan a que el rebaño, compuesto por “seis vacas y tres terneros”, buscaba atacar a su perro, al que los excursionistas mantenían sujeto con una correa. Al lanzarse contra su mascota, pisotearon a sus propietarios, según ha contado a la agencia AFP el portavoz de la policía, Markus Lamb.

En el momento del ataque, varias personas que también estaban en la zona —excursionistas y empleados de un refugio próximo— acudieron rápidamente en auxilio de la pareja, administraron los primeros cuidados y llamaron a los servicios de emergencia, según indica el comunicado oficial. Pocos minutos después, un helicóptero trasladó a los heridos desde el camino forestal hasta un hospital en Salzburgo. El balance fue especialmente dramático para el hombre austríaco: “Falleció poco antes de poder ser operado”, confirmó Lamb. A pesar de las heridas, “su mujer no está en peligro”, mientras que el perro fue confiado a personas allegadas a la familia. La fiscalía ordenó la realización de una autopsia para determinar si las lesiones provocaron directamente el fallecimiento del excursionista.

No es un hecho aislado

Según la policía local, estos accidentes no constituyen un hecho aislado en las montañas de Austria, donde los ataques de ganado ocurren con cierta regularidad, en particular cuando los perros acompañan a los senderistas. El propio comunicado recuerda que “el año pasado, una excursionista acompañada de dos perros ya había muerto en circunstancias similares en Austria”, mientras que otras agresiones similares se registraron en 2017 y 2014.

Las autoridades relacionadas con la agricultura precisaron que las reses involucradas pertenecían a la raza Murbodner, una variedad autóctona de ganado bovino austríaco actualmente amenazada de extinción.

Los 5 pueblos de invierno más bonitos de Europa: de los Pirineos aragoneses a los impresionantes paisajes de los Alpes.

En relación con los riesgos que implica transitar por pastos de alta montaña, el gobierno austriaco, tras el suceso mortal ocurrido en 2014, publicó “una guía de conducta” dirigida a los aficionados al senderismo, que recomienda evitar acercarse a los rebaños mientras pastan y mantener amarrados a los perros, aunque señala también que en caso de ataque es preferible desatar a los animales para reducir el nivel de amenaza percibida por el ganado. La policía señala que los bovinos suelen considerar a los perros como potenciales peligros para los terneros, lo que puede despertar instintos protectores y conllevar “acciones agresivas, en especial si el animal está sujeto y no puede huir”.

Las autoridades reiteran ante los medios locales la importancia de respetar las recomendaciones oficiales al recorrer senderos en áreas de pastoreo y prestar especial atención al comportamiento de los animales, extremando la precaución cuando se transita con perros, para minimizar cualquier riesgo de nuevos incidentes.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaAnimalesAlpesViajes y TurismoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Estas dos cosas que haces todos los días, para nuestro corazón, son igual de perjudiciales que el tabaco”

Factores como el ejercicio o la alimentación son esenciales para la salud cardiovascular

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Estas dos

Detenido un médico que inyectaba drogas a varias personas en un domicilio de Barcelona

Los agentes interceptaron pequeñas dosis de tusis, ketamina, MDMA y pastillas de éxtasis

Detenido un médico que inyectaba

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

“Y creo en los testimonios de los periodistas de dilatada experiencia en información judicial con los que se ha demostrado que el fiscal no era el origen de esta presunta filtración”, ha añadido

Pedro Sánchez mantiene su versión

Anabel Pantoja celebra el primer cumpleaños de su hija con unas emotivas palabras: “Naciste junto al mar, en nuestro hogar”

La sobrina de Isabel Pantoja ha utilizado las redes sociales para felicitar a su hija con David Rodríguez

Anabel Pantoja celebra el primer

La policía evita la venta de una bebé en Málaga: una pareja ofrecía 3.000 euros por la recién nacida

Los agentes detuvieron a la madre biológica y a la pareja que intentó comprar a la menor

La policía evita la venta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez mantiene su versión

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

El Puerto de Mallorca declara la guerra a los chicles que dejan los turistas y contrata una empresa capaz de limpiar 4.500 en seis horas

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Iberia denuncia ante las autoridades el robo de datos personales de sus clientes a través de un ciberataque

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Más del 90% de solicitudes de incapacidad permanente son rechazadas por la Seguridad Social”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

Florentino Pérez, sobre el ‘caso

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales