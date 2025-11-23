España

Piden 12 años de cárcel para una enfermera que accedió al historial clínico de la mujer de su amante

La sanitaria accedió a sus datos 35 veces entre 2018 y 2020

Guardar
La sanitaria accedió a sus
La sanitaria accedió a sus datos 35 veces entre 2018 y 2020. (Pexels)

La Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años y 5 meses de prisión para una enfermera del Hospital Universitario de Navarra, a la que acusa de haber accedido sin autorización al historial clínico de varias personas, entre ellas la esposa, la cuñada y la hija del hombre con el que la acusada mantenía una relación extramatrimonial.

Según ha informado el medio Noticias de Navarra, el escrito de calificación provisional atribuye a la enfermera tres delitos de revelación de secretos. Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama una multa de 16.080 euros y una inhabilitación profesional de 34 años para desempeñar cualquier puesto relacionado con el ámbito sanitario.

Acceso reiterado y sin justificación a datos clínicos

El Ministerio Fiscal ha explicado que la acusada, trabajadora del Servicio de Neumología del centro hospitalario, mantenía una relación sentimental con un hombre casado. Entre los años 2018 y 2020, la enfermera aprovechó su posición en el hospital para acceder hasta en 35 ocasiones a la historia clínica de la esposa de su pareja sentimental, siempre sin autorización ni conocimiento de la afectada.

La investigación ha determinado que la víctima nunca había sido paciente del Servicio de Neumología, lo que descarta cualquier justificación profesional para dichas consultas. El Ministerio Público sostiene que la acusada revisó datos demográficos, información médica y el historial de atención primaria de la mujer.

La Fiscalía también ha señalado que la enfermera no solo utilizó su propia identidad profesional para acceder a los expedientes, sino que en varias ocasiones empleó los perfiles de otros compañeros del servicio con el objetivo de no levantar sospechas. La enfermera repitió el mismo método con otras dos personas del entorno familiar de su entonces pareja: la hermana y la hija del matrimonio. La sanitaria consultó en varias ocasiones sus historiales clínicos, también sin autorización ni justificación médica, pues nunca habían sido pacientes en su servicio.

A juicio de la Fiscalía, la acusada ha abusado de su acceso al sistema sanitario para vulnerar la intimidad de estas tres mujeres, actuando por motivos personales. El Ministerio Fiscal considera que la gravedad de los hechos justifica la petición de una condena ejemplarizante, que incluye la inhabilitación profesional y una sanción económica relevante. La Audiencia Provincial de Navarra será la encargada de determinar si los hechos quedan probados. El juicio, celebrado entre el 13 y el 14 de noviembre, ha quedado visto para sentencia.

El historial clínico no se puede curiosear

En España, el acceso a la historia clínica está regulado por la Ley de Autonomía del Paciente y la normativa de protección de datos sanitarios, que incluye tanto la Ley de Protección de Datos como el Reglamento General de Protección de Datos. Estas leyes desarrollan el derecho a la intimidad recogido en el artículo 18 de la Constitución Española y establecen que únicamente los profesionales asistenciales que atienden al paciente, o a quienes se les haya asignado su atención, pueden consultar su historia clínica.

Las consecuencias para los profesionales sanitarios que acceden sin autorización pueden ir desde sanciones administrativas y disciplinarias hasta penas de prisión y de inhabilitación para ejercer la profesión. Estas infracciones suelen castigarse como un delito de revelación de secretos o un delito contra la intimidad personal.

Temas Relacionados

EnfermerosEnfermeríaTribunales EspañaJuiciosJusticiaNavarraEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La policía evita la venta de una bebé en Málaga: una pareja ofrecía 3.000 euros por la recién nacida

Los agentes detuvieron a la madre biológica y a la pareja que intentó comprar a la menor

La policía evita la venta

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex

Un hombre roba a un empleado que estaba sufriendo un paro cardíaco: el total asciende a 800 euros y varias botellas de vino

Jason Hay falleció unas horas después en la unidad de cuidados intensivos del hospital

Un hombre roba a un

Un excursionista de 85 años fallece tras el ataque de seis vacas en los Alpes: lo pisotearon al lanzarse contra su perro

Según la policía local, estos accidentes no constituyen un hecho aislado en las montañas de Austria

Un excursionista de 85 años

El tren submarino de alta velocidad más largo del mundo: recorre trayectos de horas en tan solo minutos

La construcción se plantea para facilitar el intercambio comercial de China con otros países

El tren submarino de alta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma que no

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

El Puerto de Mallorca declara la guerra a los chicles que dejan los turistas y contrata una empresa capaz de limpiar 4.500 en seis horas

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

Rechazada la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana venezolana: la Justicia concluye que sus antepasados no fueron expulsados en 1492

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Iberia denuncia ante las autoridades el robo de datos personales de sus clientes a través de un ciberataque

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sebastián Ramírez, abogado: “Más del 90% de solicitudes de incapacidad permanente son rechazadas por la Seguridad Social”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

Florentino Pérez, sobre el ‘caso

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales