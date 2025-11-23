España

Esto es lo que pasa si vives más de 183 días en España: “Lo recomendable es tener una consulta fiscal”

La cifra determina la residencia fiscal y, por tanto, las obligaciones tributarias del individuo, tanto dentro como fuera de España

Guardar
Esto es lo que pasa
Esto es lo que pasa si vives más de 183 días en España: “Lo recomendable es tener una consulta fiscal”. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

El número 183 puede parecer arbitrario, pero en España tiene un gran peso para quienes deciden mudarse al país. Así lo explica el abogado especializado en derecho de extranjería y derecho penal, Toni, quien advierte que residir más de 183 días al año en territorio español puede tener importantes implicaciones fiscales para residentes y extranjeros. La cifra, según el experto, determina la residencia fiscal y, por tanto, las obligaciones tributarias del individuo, tanto dentro como fuera de España.

“183 días. Quédate con este número porque te puede afectar a tu bolsillo”, advierte Toni al inicio de su explicación, destacando la relevancia de esta regla en materia fiscal. La normativa española establece que cualquier persona que permanezca más de la mitad del año en el país puede ser considerada residente fiscal, con todas las obligaciones que esto conlleva.

Residencia fiscal: obligaciones que van más allá de España

El abogado explica que la condición de residente fiscal implica que la persona deberá tributar no solo por las ganancias obtenidas en España, sino también por los ingresos generados en el extranjero. “Supone de que si, por ejemplo, eres una persona extranjera y has venido a residir a España y has estado viviendo más de 183 días, tendrás que tributar en territorio nacional, y no solo por las ganancias que obtengas aquí, sino también tendrás que tributar por las rentas que obtienes fuera de España”, señala Toni, aclarando que esta obligación se extiende incluso a los bienes situados fuera del país.

En este sentido, el abogado subraya la importancia de planificar la residencia fiscal antes de tomar decisiones sobre mudanzas internacionales. “Con lo cual, tener en cuenta esa regla es de vital importancia”, afirma. La falta de atención a esta normativa puede generar consecuencias financieras inesperadas, incluyendo sanciones y pagos retroactivos de impuestos, especialmente para quienes poseen activos o ingresos en otros países.

Toni también recuerda que la residencia fiscal no solo tiene implicaciones tributarias, sino que se relaciona con aspectos legales y administrativos más amplios. Por ello, aconseja a quienes consideren trasladar su residencia a España, buscar asesoramiento especializado antes de tomar decisiones. “En estos casos, si una persona decide trasladar su residencia en España, además de cuestiones relacionadas con la propia extranjería, siempre recomiendo tener una consulta fiscal para ver, al fin y al cabo, si me sale a cuenta o no pagar los impuestos en España o, por ejemplo, pues quedarme aún en mi país pagando los impuestos que tenga ahí”, explica el experto.

Pedro Sánchez reivindica una fiscalidad justa en pleno debate por la tributación del SMI,

Cómo planificar la residencia fiscal para evitar sorpresas

La recomendación del abogado es clara: no se trata solo de cumplir con la ley, sino de planificar la situación fiscal de manera estratégica. Para quienes poseen negocios, propiedades o ingresos en distintos países, conocer con exactitud los días de estancia en España y sus consecuencias puede marcar la diferencia entre una transición ordenada y problemas tributarios inesperados.

Además, Toni apunta que la fiscalidad española, al considerar la totalidad de los ingresos mundiales de un residente fiscal, puede generar cargas impositivas significativas. Por ello, subraya la necesidad de evaluar cuidadosamente la conveniencia de establecer la residencia fiscal en España frente a mantenerla en el país de origen. Una consulta profesional puede ofrecer alternativas, como ajustes en la planificación de ingresos o la consideración de convenios de doble imposición con otros países.

Temas Relacionados

Impuestos EspañaHaciendaRedes SocialesTikTok EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex

Las 10 series más populares en Prime Video España para ver este fin de semana

En la batalla entre servicios de streaming, Prime Video busca mantenerse a la cabeza

Las 10 series más populares

Un abogado advierte de la sanción más peligrosa que te pueden poner en el trabajo: “Sin lugar a dudas es una amonestación por escrito”

Los trabajadores suelen subestimar las consecuencias de las sanciones aparentemente leves, como una simple amonestación por escrito

Un abogado advierte de la

La Justicia murciana obliga al Banco Santander a pagar 32.1000 euros a un particular por no proteger su dinero durante la compra de una vivienda

La Audiencia Provincial de Murcia añade intereses legales a la entidad financiera por desproteger los depósitos del demandante a la hora de adquirir una propiedad en la ciudad brasileña de Natal

La Justicia murciana obliga al

El oxidante casero y menos abrasivo que los de supermercado para terminar con las manchas amarillas y de sudor en la ropa

El blog italiano ‘Tamo Ristorante’ arroja un poco de luz sobre métodos e inconvenientes para un método blanqueador que puede aplicarse en todos los hogares para dejar la ropa aún más blanca

El oxidante casero y menos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma el desalojo

La Justicia confirma el desalojo de una madre y sus cuatro hijos, uno con discapacidad, de una vivienda en la que pagaron 600 euros a una persona que dijo ser el propietario

Las tres claves del mantenimiento de tu coche este invierno: evita averías con estos consejos

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano por origen sefardí por basar su petición en sus apellidos y documentos no oficiales

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Un abogado advierte de la sanción más peligrosa que te pueden poner en el trabajo: “Sin lugar a dudas es una amonestación por escrito”

Francisco Franco, abogado, sobre los parkings de supermercados: “Te pueden multar con 200 euros por aparcar en una zona de ‘minusválidos’”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Las claves del ERE de Telefónica: un despido colectivo que afecta a siete filiales para cumplir su plan de ahorro millonario

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria de Italia ante España en la Copa Davis

Italia se impone a España en los individuales y levanta su tercera Copa Davis consecutiva

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”