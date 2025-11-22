España

El patrimonio de Paloma San Basilio, que cumple 75 años con su retiro inminente: sus 33 mudanzas, su éxito musical y sus libros

La cantante ha vendido más de 16 millones de discos y cuenta con una extensa carrera artística multidisciplinar

Paloma San Basilio en imagen
Paloma San Basilio en imagen de archivo (Josefina Blanco / Europa Press)

Este sábado 22 de noviembre Paloma San Basilio cumple 75 años. La artista madrileña nació en el barrio de Chamberí, aunque pasó su infancia en Sevilla y después su adolescencia en Lugo. No obstante, volvió a Madrid para estudiar en la Universidad Complutense, donde cursó unos años de Filosofía y Letras, Psicología y Ballet. Hasta que le surgió la oportunidad de presentar un programa de televisión y dio inicio a su carrera artística en 1975.

La cantante ha vivido siempre entre Cádiz, Madrid y Los Ángeles, donde viven sus hijos. En la capital cuenta con una casa decorada al más puro estilo clásico. Además, cuenta con un enorme jardín exterior repleto de flores y vegetación y un porche cubierto en el que salir a leer y tomar el fresco. Antes tuvo otras viviendas en Madrid, pero las fue vendiendo conforme cambiaba de ubicación.

En 2024, San Basilio vendió también el chalet que poseía en el Puerto de Santa María, que se encuentra en la exclusiva urbanización de Vistahermosa. Hizo la venta a través de la agencia de lujo Luxury Villas Cádiz y se embolsó más de un millón de euros por la vivienda, que constaba de cuatro dormitorios, cuatro baños, piscina y garaje.

Javier Calvo y Javier Ambrossi nos invitan a su nueva casa en Madrid

Las 33 mudanzas de Paloma San Basilio

También en Cádiz, tuvo otra propiedad en Zahara de los Atunes que estaba valorada en 1,2 millones de euros. La casa contaba con piscina, gimnasio y unas impresionantes vistas a la playa que justificaban su precio. Desde aquí, escribió primera novela: El océano de la memoria. Es más, la inspiración le llegó incluso para la pintura, que no es la faceta que más promociona, pero lleva pintando muchísimos años y ha hecho algunas exposiciones en Madrid con ventas considerables.

Paloma San Basilio en su
Paloma San Basilio en su caserío de Baztan (RTVE)

En otro punto de España, en el valle Baztán de Navarra, la artista cuenta con la propiedad de un caserío del siglo XVI que reformó en su totalidad. De hecho, fue aquí donde se inspiró para escribir su novela Uxoa, el secreto del valle. A sus dos novelas suma sus memorias, que supusieron su debut literario: La niña que bailaba bajo la lluvia. Decoró este chalet de la montaña con los muebles de su casa de Cuernavaca en México, la cual vendió también hace unos años. Sin embargo, ahora Paloma San Basilio estaría planeando una nueva mudanza, con la que sumaría 33 mudanzas repartidas en sus 75 años.

Paloma San Basilio, artista multidisciplinar

En la música el éxito siempre le ha acompañado, así que, además de los más de 16 millones de discos que ha vendido a lo largo de su carrera, ha sido reconocida con un Grammy Latino, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o su paso por Eurovisión en 1985. En plataformas digitales también acumula muchísimos millones de escuchas entre temas como Beso a beso, Por qué me abandonaste o Juntos. Es más, actualmente está celebrando su gira de despedida bajo el nombre de Gracias, en la que celebra sus 50 años de carrera.

Pero la música, la literatura y la pintura no serían las únicas facetas que ha desarrollado la actriz en su carrera artística. Ha presentado programas de televisión como Siempre es domingo, ha concursado en formatos como Mask Singer y también ha trabajado como actriz. Por último, mano a mano con su hija, Ivana Gómez, acaba de estrenar la obra de teatro Dulcinea, un monólogo musical que reinterpreta al personaje de Cervantes.

