La gran despedida de Paloma San Basilio de los escenarios: “No voy a decir adiós, diré gracias”

Entrevista a Paloma San Basilio

En una amena charla con Teleshow Paloma San Basilio palpitó su adiós a los escenarios con Gracias, el significativo nombre que eligió para su gira mundial de despedida, y habló desde el otro lado del océano de la fuerte unión que tiene con nuestro país.

“Yo tengo con Argentina un vínculo muy especial, te puedes imaginar. Primero porque tengo amigos argentinos maravillosos. Y porque quieras que no, vuestro país fue para mí importantísimo, sobre todo a lo largo de mi carrera. Imagínate tú el vínculo tan impresionante que yo llegué sin conocer nada, me mandaron para hacer promoción y me enamoré del país. Me enamoré de todo, me enamoré de San Telmo, del tango, me enamoré de todo. El dulce de leche es mi perdición. Entonces fue cuando, sin darme cuenta, conecté con un país maravilloso, fascinante”, contó.

Paloma San Basilio, además es pintora y escritora

La artista habla con devoción de los fuertes lazos que la unen a nuestra cultura, a nuestras costumbres, y recuerda un momento de su carrera que la marcó para siempre: “Luego, de pronto me llega a las manos un personaje, imagínate tú. A través de ese personaje, a través de Evita, ya lógicamente mi contacto fue muchísimo más profundo. Yo tengo un recuerdo que es cuando no pude hacer Evita en Buenos Aires, porque estaba estaba la vía militar y no lo permitieron”, recordó.

“Yo después tuve la gran revancha porque me fui al Teatro Ópera en un concierto, el primero que yo hacía, y yo llevé una recopilación de Evita, vestida y todo con los trajes de la obra. Cuando yo por fin llegué a ese teatro, me subí allí y dije ‘Hola, Buenos Aires’. Eso era una cosa, se te ponían los pelos de punta y todo ese teatro se venía abajo. Tengo una relación muy bonita de amor, de discos de platino. Mis vivos fueron cuatro veces disco de platino, y la verdad es que no me gustaría irme sin pasar por allí otra vez, sin ir a San Telmo a ver bailar una milonga”, destacó.

Paloma San Basilio canta El día que me quieras en 1993

Paloma San Basilio comienza su despedida de los escenarios, Tour 2024, 50 años juntos

—Paloma, ahora emprendes un camino de despedida. No creo que sea tan así, porque vos sabes que aquí en Argentina y en toda Latinoamérica y en el mundo necesitamos los artistas y no queremos que se vayan del escenario...

—¿Mira, sabes qué pasa? Hay mucha gente y no va a haber ningún problema. Siempre va a haber alguien que se va a preparar para un escenario para hacer algo de otra forma, desde otro sitio, desde otra edad, desde otra música, desde otro concepto. Yo creo que precisamente eso es lo bonito del mundo del escenario, que es un espacio abierto, libre e insospechado, donde cabe todo, ¿no? Tengo una trayectoria muy bonita de 50 años, donde he hecho muchas cosas, donde me he subido a personajes maravillosos, he hecho 60 y tantos discos. Yo creo que he recorrido América y tantos países tantas veces que yo estoy muy satisfecha de ese recorrido, de lo que he ido dejando, del vínculo, del afecto, del respeto. Hay un momento donde tienes que ser consciente de que es un tesoro, que hay que cuidarlo y que no puedes maltratarlo.

Paloma San Basilio comienza su gira "Gracias"

“Yo ahora mismo creo que estoy en un momento muy bueno para poder hacer una gira de despedida. Ahora tengo un poco de catarro, como puedes observar, pero tengo todavía mis facultades, mi físico, mi todo, mis energías y mis ganas para hacer algo. Yo no quería decir adiós, prefiero decir gracias. Creo que decir adiós es un poco más triste, porque es como una versión negativa de lo mismo. Yo prefiero decir gracias por todos estos años y aquí os dejo lo mejor de mí. Y bueno, y espero que sigamos de alguna manera”, se sinceró la diva española.

“Yo quería ya hacer una despedida. Creo que ya es el momento perfecto. Estoy haciendo otras cosas, estoy escribiendo. Acabo de terminar mi tercera novela que creo que saldrá en otoño. Quiero seguir pintando, quiero viajar, quiero concederme la oportunidad de ser Paloma San Basilio a secas, y ya está”, reflexionó.

Paloma San Basilio charló con Teleshow sobre Gracias, su gira de despedida

—¿Dónde comenzará tu gira?

—Bueno, esta gira la estamos organizando pues... Ahora mismo ya tenemos diez fechas en Estados Unidos la costa Este. Diríamos que la gira empezará exactamente el seis de octubre en Puerto Rico, en el Bellas Artes de Puerto Rico. Y ahí ya vamos siguiendo. Vamos a Nueva York, vamos a hacer toda la costa oeste hasta Tampa, Orlando, etc. Y de ahí ya nos iremos a Centroamérica. También iremos a República Dominicana, lógicamente. A partir de ahí estaremos en Colombia. Haremos todas las ciudades que siempre he ido, ¿no? Chile, Bolivia y vamos a hacer una serie de países que siempre he recorrido. Posiblemente Ecuador, Venezuela. Vamos a intentar y yo voy a intentar llegar a todas las partes que pueda.

Paloma San Basilio canta en su concierto Más cerca de 2019

“Estoy intentando desde Chile también llegar a Buenos Aires. Además ahora que ya todo el mundo lo sabe, pues me están mandando todo. Me preguntan “y cuándo vienes a Baires”. Yo creo que es una gira que va a durar aproximadamente dos meses, octubre, noviembre y ya está. Ahora estamos ya con el pleno lanzamiento, con las fechas, con la imagen, con los textos y preparando todo. Va a ser un concierto precioso”, aseveró.

“Son seis músicos con dos coros y un concepto audiovisual muy bonito, donde por supuesto, la música es la gran protagonista, donde va a haber unas velas que van a ir creando profundidad, donde va a haber una pantalla, lógicamente que va a tener pues toda una historia que se va contando, o sea, va a ser un trabajo muy elaborado. Venimos haciéndolo ya desde antes de yo venirme a España, ahora en enero, febrero en Los Ángeles, ya me junté con el técnico de luces, con toda la gente, con el director musical. Yo creo que va a ser muy bonito y además voy a tener algo muy especial que es a mi hija Ivana haciendo coros conmigo”, destacó.

—Estaba preocupada porque estabas nombrando a Ecuador, a Colombia, a Chile y yo decía cuando nombrará a Argentina. Nombraste Buenos Aires, pero vos sabes que acá en Argentina te van a querer en Córdoba, en Mendoza, Rosario.

—Sí, sí. Me encanta. Yo en alguna ocasión me crucé, me fui en coche desde Buenos Aires hasta Paraguay, yéndome por toda... Cruzando Argentina. Bueno, fue un viaje de esos de locos, porque a mí me encanta conocer los países. Me encanta, diríamos, pisarlos, sentirlos, comerlos, verlos. Tengo muchos amigos en ese país y tengo grandísimos recuerdos además. Así que tiene que estar Argentina en esta gira. No me puedo ir sin que sea una parte tan importante desde el punto de vista romántico, de mi carrera.

—Gracias de verdad, Paloma por esta esta charla del otro lado del mundo y bienvenida a la Argentina siempre.

—A vosotros por estos 50 años. Sin vosotros no hubiera tenido sentido nada, sin esas generaciones que me han ido siguiendo, sin esa gente que creció conmigo, que se enamoró conmigo, que perdió a sus seres queridos conmigo. Es tan importante esa trayectoria humana que realmente creo que tengo un equipaje que me va a durar por el resto de mi vida. Así que esta gira de Gracias creo que es la mejor manera de cerrar un ciclo maravilloso.