Paloma San Basilio se despide de los escenarios en el Universal Music Festival: "Soy todo menos edadismo"

La artista Paloma San Basilio se despedirá de los escenarios con su gira 'Gracias' el 5 y 6 del próximo junio en el Universal Music Festival, para el que ya se ha confirmado la presencia de artistas como Rosario, Chambao, Santiago Auserón, María Terremoto, Juanjo Bona, Salif Keita y Chiara Oliver.

"Era el momento de una gira de despedida, 'Gracias'. Cuando tengo las cosas claras, las llevo a cabo. Es un proceso interno y sabes lo que tienes que hacer. Es un momento perfecto, ya son 50 años de carrera y disfruto mucho en el escenario, pero puedo hacer muchas cosas distintas: por el formato, por el audiovisual o por el repertorio. Tengo muchas cosas por hacer, lo bueno es que me voy porque tengo cosas que hacer. Soy todo menos edadismo", ha asegurado San Basilio durante la presentación del cartel este lunes 20 de enero en el mismo teatro que acogerá los conciertos, el Teatro Albéniz.

Así, la artista ha explicado que estos últimos conciertos son un "acto de agradecimiento" a todas las personas que han seguido su trayectoria a lo largo de 50 años. "Esto es un acto de agradecimiento absoluto. Agradecimiento a toda la gente que me ha seguido durante tantos años. Soy una persona que salgo todo el día en todas partes. Y la gente sigue estando ahí. En los conciertos que hemos hecho ahora, la gente tiene tanto cariño, tanto respeto", ha añadido.

Entre los conciertos que tiene "grabados en la memoria", Paloma San Basilio ha explicado al presentador Jorge Javier Vázquez --quien ha conducido la cita-- que uno de los más importantes fue el que compartió con Plácido Domingo, a quien ha descrito como "un hombre con enorme generosidad humana". También ha bromeado sobre la "admiración" que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ella.

"Sí, es verdad que (Trump) es mi fan. Me tengo que reír, que le vamos a hacer, uno tiene que tener de todo. Fue en un hotel en Estados Unidos, ya no me acuerdo cuándo fue pero ya era un poco naranja, tiraba a anaranjado. Pero bueno, tenía otro punto. Me dijeron que Donald Trump había venido a verme y yo dije: 'pues mira que bien, yo lo que quiero es que me contrate muchas veces' (...) Cuando estaba en mi habitación me llamó (...) para decirme que le había gustado mucho el concierto y que me admiraba muchísimo. Yo pude ser Melania, más pequeñita y no tan cabreada", ha bromeado.

PRIMEROS ARTISTAS CONFIRMADOS PARA EL UNIVERSAL MUSIC FESTIVAL

El festival que organiza Universal en el madrileño Teatro Albéniz cumple este verano su octava edición y en ese sentido, la responsable de GTS Live, Mari Cruz Laguna, ha anunciado los primeros artistas confirmados.

En ese sentido, Rosario abre los 'shows' el 22 y 23 de mayo --aunque ambas fechas están agotadas--, le sigue la cantaora María Terremoto o Chambao, que el 25 de mayo retoma la música en directo en el festival con un repertorio de más de dos décadas de carrera.

También actuará Santiago Auserón el 29 de mayo o Juanjo Bona, exconcursante de Operación Triunfo, quien ya ha colgado el cartel de 'todo vendido' para sus dos fechas en el recinto. El cartel lo cierran Salif Keïta --que actuará el 8 de junio-- y Chiara Oliver, también concursante de la última edición de Operación Triunfo y presente durante la presentación del cartel este lunes.