Andrea Duro, sobre el ‘bullying’ que denunció Maxi Iglesias en ‘Física o Química’: “Dijo lo que sintió que tenía que decir”

Andrea Duro, en imagen de archivo (Arnaitz Rubio / Europa Press)

Hace unas semanas, Maxi Iglesias aseguró en el pódcast Malas Personas, presentado por la cómica Victoria Martín, que sus compañeros de Física o Química le habían hecho bullying durante el rodaje de la serie con la que saltó a la fama. Andrea Duro, una de las actrices que formaba parte del elenco, ha hablado con Infobae sobre las declaraciones de su compañero.

“Mira, yo no me quiero pronunciar mucho sobre el tema”, ha comentado la actriz en el photocall de los premios QG Man Of The Year. Sin embargo, sí que quiso dar su punto de vista sobre el asunto: “Yo lo único que puedo decir es que el bullying es una cosa que es terrible, que nadie debería vivir y que nadie debería sufrir”.

“Me parece muy lícito y me parece muy bien que todo el mundo hable de lo que vive y de lo que siente”, ha añadido sobre el testimonio de Iglesias. “Esto es lo que creo que es más interesante que yo pueda comunicar en este momento, más que entrar en polémicas y en decir o no decir, porque no tiene sentido”, ha explicado sobre su posicionamiento.

Andrea Duro responde a la polémica de Maxi Iglesias y el 'bullying' que aseguró haber recibido en 'Física o Química'

Después ha pasado a comentar el caso concreto de Iglesias: “Yo creo que Maxi dijo lo que él sintió que tenía que decir y yo ahí no tengo nada que objetar”. Además, la actriz que dio vida a Yoli ha querido “mandarle un mensaje a la gente que pasa por algo así”: “Que sean valientes. Son muy valientes de tener que aguantar este tipo de situaciones, pero que se den el permiso de poder contarlo y que se puedan sentir libres en ese sentido”.

Por su parte, Angy Fernández fue tajante al dar su opinión hace unas semanas en Espejo Público: “Generalizar parece que nos hace cómplices, y eso es lo que me entristece…“. Más tarde, la actriz que interpretaba a Paula se arrepintió de sus palabras, como comunicó en sus redes sociales: ”No quise opinar sobre un tema tan delicado, y la frase que se ha publicado está completamente sacada de contexto. Jamás invalidaría el dolor de nadie".

Andrea Duro reacciona a la separación de los Javis

Por otro lado, Andrea Duro también se ha pronunciado sobre la polémica de otro de sus compañeros de Física o Química: la ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi. La actriz ha asegurado que “no tenía ni idea” hasta que salió la noticia que ha revolucionado por completo el panorama audiovisual español. No obstante, por el momento la expareja pretende seguir trabajando unida en sus proyectos, entre los que está su próxima película, La bola negra.

Andrea Duro reacciona a la ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi

Duro ha desvelado cómo reaccionó a la noticia: “La verdad es que me da bastante pena, porque los conozco a los dos desde hace muchísimos años y me parecían una pareja preciosa”. Por último, la madrileña ha terminado mandando un mensaje de apoyo para el dúo de directores: “Yo lo único que puedo decir es que ojalá que sean superfelices, sea como sea, pero que sean felices”.