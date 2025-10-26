Maxi Iglesias evita desvelar qué si es cierto su noviazgo con Susana Abaitua

Maxi Iglesias ha presentado este fin de semana su obra 'Horizonte Artificial', en Espacio Felise, en los jardines de Murillo, de Sevilla. Allí, el actor recibió el apoyo de sus fans, con los que no dudó en fotografiarse mientras charlaba con todos ellos.

"Estoy muy contento de venir ahora con 'Horizonte Artificial'", decía Maxi, que ya había estado antes en la capital hispalenes cuando "tuve la la suerte de hacer aquí una película hace años, 'Asesinos Inocentes' y la recuerdo con mucho cariño".

Iglesias está muy feliz con esta nueva faceta de escritor porque "lo puedo compaginar con los rodajes, que realmente es lo que me llena y lo que ocupa mi tiempo, pero es un hobby que además he tenido la suerte de que la editorial haya confiado en mí para distribuirlo, para que la gente lo pueda tener", explicaba.

Una novela que trata el poder y los negocios, pero en la que se centra también "en las relaciones de padre e hija, de hermanos, de mujer con marido, de la persona que trabaja para la jefa" ya que "muchas de las historias que cuentan los personajes tienen que ver más con cómo se encuentran ellos, en qué momento vital, que en lo que es en sí la empresa".

Después de ocupar los titulares estos días por su posible relación con Susana Abaitua, tras ser vistos besándose en una discoteca de Madrid, el actor salía del paso al ser preguntado por este posible nuevo amor.

"Estoy muy contento, hemos hecho una película preciosa que se llama 'Nueva propiedad' y estoy muy contento", decía Maxi, pero esquivaba a la prensa cuando le comentaban que ahora podría ser la actriz su próxima musa: "No, no, no, no".