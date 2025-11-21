España

La jueza de la DANA llama a declarar como testigos a los escoltas y el chófer de Mazón para saber si “oyeron algunas llamadas”

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra estima “indiscutible” es la reiterada voluntad de Salomé Pradas de mantener comunicaciones con el presidente de la Generalitat

Guardar
Carlos Mazón. (Europa Press)
Carlos Mazón. (Europa Press)

La instrucción por la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana da un paso más y ordena que se identifique a los escoltas y el chófer del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, con la intención de citarlos como testigos sobre la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024. Esta medida responde a la petición de una acusación particular y de la acusación popular, ejercida por Compromís. El objetivo fundamental será esclarecer si estos miembros del equipo de seguridad y logística “efectivamente pudieron oír algunas de las llamadas o los comentarios”, especialmente entre Mazón y la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, actualmente investigada junto al exnúmero dos Emilio Argüeso.

La magistrada ha sustentado su decisión en argumentos recogidos previamente por la Audiencia Provincial para la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana. Considera que los escoltas y el conductor asignados al presidente podrían haber presenciado contactos fundamentales entre los implicados, en especial durante el tramo horario comprendido entre las 15:00 y las 21:00 horas del día que se estudia.

Carlos Mazón comparece en la comisión del Congreso sobre la DANA.

Uno de los puntos que la jueza Nuria Ruiz Tobarra estima “indiscutible” es la reiterada voluntad de Salomé Pradas de mantener comunicaciones con el presidente de la Generalitat. Al respecto, la magistrada subraya el acta notarial presentada por la defensa de Pradas, documento que clasifica las llamadas en cuatro categorías distintas basadas en sus registros y una revisión cruzada de la información telefónica. Este acta detalla fecha, hora, sentido de las llamadas (entrante o saliente), duración, y si la llamada fue cancelada o perdida, proporcionando así un registro objetivo de los intentos de contacto.

Diferencias entre llamadas perdidas y canceladas

La jueza destaca que, según dicho documento, “excelentemente diferenciadas aparecen las categorías de llamada perdida y cancelada“, y que en el caso concreto del 29 de octubre dos llamadas cruciales —a las 19:10 y 19:36— figuran como canceladas, sin que se haya acreditado un motivo técnico que explicase la imposibilidad del contacto. Además, enfatiza la posición de que no hay indicio de que fuese Pradas quien hubiese decidido cancelar unilateralmente esas comunicaciones, ya que esa interpretación no se corresponde con la clasificación aportada por la defensa.

Según lo establecido en la resolución judicial, durante la franja vespertina y a medida que avanzaban las horas, la urgencia en la toma de decisiones se incrementó, motivo por el cual “la necesidad de actuación se habría convertido en más imperiosa para la señora Pradas”, mientras intentaba en varias ocasiones infructuosas establecer contacto telefónico con Mazón. “De esa voluntad de contactar dan buena fe las llamadas a las 16:29, 19:10 y 19:36 horas, las cuales aparecen como ‘llamadas canceladas’ en el acta notarial”, subraya la magistrada. Por el contrario, a las 19:43 y 20:10 horas fue Mazón quien llamó a Pradas, siendo esta última comunicación previa al envío del sistema de alerta Es-Alert.

La consellera de Justicia
La consellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas. (Jorge Gil/Europa Press)

En torno a ese envío, la resolución hace hincapié en que el mensaje Es-Alert, gestionado por un técnico, se envió en apenas dos minutos y treinta y cinco segundos. La jueza considera “perfectamente plausible” que Mazón lograra informarse del inminente envío de la alerta durante sus comunicaciones, cuestión que refuerza la importancia de las declaraciones de los escoltas y el chófer, quienes pudieron haber presenciado estas interacciones.

La petición de identificación de estos testigos se dirige a la Mesa de Les Corts, para que aporte los datos necesarios que permitan su citación formal. Paralelamente, la jueza desestima la comparecencia de los bedeles del Palau de la Generalitat, argumentando que la probabilidad de que hayan escuchado conversaciones relevantes resulta despreciable.

El proceso judicial incluye además la recolección de imágenes que certifiquen la hora exacta de la entrada de Carlos Mazón al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi), elemento considerado clave para la reconstrucción cronológica de los hechos. En coordinación con la instrucción, la letrada de la Administración de Justicia ha puesto también en conocimiento de las partes los informes recientemente remitidos por la Conselleria de Emergencias, como respuesta a los requerimientos formulados.

Con información de Europa Press

Temas Relacionados

Carlos MazónDANAComunidad ValencianaTribunalesTribunales EspañaJusticiaJusticia EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Desde ficción hasta misterio, estas historias disponibles en Amazon se han colocado en el tema de conversación de los lectores españoles

Libros España: los títulos más

Adiós al cemento: científicos están desarrollando un nuevo material de construcción hecho a base de tierra, agua y cartón reciclado

El nuevo material, denominado tierra apisonada confinada con cartón, fusiona suelo compactado con tubos de cartón reciclados para formar un sistema de muros sencillo pero resistente

Adiós al cemento: científicos están

Cambio de moda en España: Lucía y Hugo quedan destronados y estos otros nombres son los más elegidos para los recién nacidos

La tendencia en España gira hacia nombres más breves, claros y con presencia hispanohablante y europea

Cambio de moda en España:

Javier Ambrossi recuerda la separación de Leiva y su hermana tras la suya con Javier Calvo: “Las rupturas muchas veces son para bien”

El cantante fue uno de los premiados en la gala ‘GQ Men Of The Year’, por lo que Ambrossi enunció un discurso para felicitar a su excuñado

Javier Ambrossi recuerda la separación

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 21 noviembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso reacciona a la condena

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

Laura Vargas, una colombiana que vive en España: “Por esta razón te puede parar la policía aquí”

Los profesores sacan la universidad a las calles de Madrid por la huelga en la educación pública

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 21 noviembre

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Pagos seguros y rápidos para autónomos: cómo gestionar tus cobros fácilmente con PayPal

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Así funciona Level Up, el programa de fidelización de Crypto.com con recompensas en criptoactivos

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”