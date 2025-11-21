España

La Guardia Civil pondrá multas de hasta 200 euros a los asturianos que no cuenten con este elemento en su maletero durante las inclemencias del tiempo

Las nevadas y el descenso de temperaturas en el norte de España han activado la alerta en las carreteras asturianas, donde se recomienda circular con precaución, llevar sistemas para reparar pinchazos y llevar cadenas en los tramos que lo requieran

La Guardia Civil pondrá multas
La Guardia Civil pondrá multas de hasta 200 euros a los asturianos que no cuenten con este elemento en su maletero durante las inclemencias del tiempo (Eduardo Parra - Europa Press)

El frío intenso y las primeras nevadas del año ya se han instalado en el norte peninsular. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), una masa de aire ártico está dejando temperaturas invernales y previsiones de heladas en gran parte del interior hasta el próximo sábado. Rubén del Campo, portavoz de la agencia, ha anticipado “unos días muy fríos para la época del año y con nevadas en el tercio norte peninsular en cotas bajas. Se van a producir heladas en amplias zonas del interior de la península hasta el sábado, día en que comenzarán a subir las temperaturas”. Los primeros avisos amarillos ya han hecho acto de presencia en Asturias, además de Huesca, León y Lleida, y la cota de nieve bajará desde los 800 metros actuales hasta los 300-400 en las próximas jornadas.

Cadenas y ruedas de repuesto o kits antipinchazos

La situación preocupa especialmente en Asturias y zonas de montaña donde se espera que la circulación por carreteras y puertos se complique notablemente. El 112 Asturias ha pedido precaución a los conductores y ha recordado la conveniencia de informarse antes de viajar, sin descartar que se limite o prohíba el paso de vehículos cuando la nieve cubre la calzada. Siempre surge en estos casos la pregunta de si hay que llevar cadenas en el maletero. La respuesta es que no es obligatorio llevarlas siempre en el coche, aunque sí lo es utilizarlas en los tramos señalizados donde la autoridad requiera su uso.

Si la Guardia Civil detecta un coche circulando sin las cadenas puestas en una carretera donde esas condiciones son indispensables, la sanción puede alcanzar los 200 euros. Por tanto, conviene llevarlas a mano si está previsto pisar puertos o regiones de montaña, aunque la norma no exige que se transporten por sistema, a diferencia de los triángulos de emergencia o la futura baliza V-16 (obligatoria desde enero de 2026).

Lo que sí debe ir siempre en el maletero es un sistema para reparar pinchazos. Así lo dicta el Reglamento General de Circulación y la Ley de Tráfico, además de aparecer en el Anexo XII del BOE. Este documento menciona expresamente que los vehículos deben llevar “una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo”. El objetivo es evitar quedarse tirado en carretera por un pinchazo inesperado.

La tendencia en los nuevos modelos de coche apunta a eliminar la rueda de repuesto en favor de kits antipinchazos por cuestiones de peso, ahorro de espacio y eficiencia. Estos kits incorporan un sellador líquido y un compresor para volver a inflar el neumático y permiten continuar la marcha hasta llegar al taller. El procedimiento es sencillo: el sellador actúa como un spray que se introduce por la válvula y sella el pinchazo, asegurando movilidad en caso de contratiempo.

Con la nieve esperando su turno y los termómetros cayendo, conviene revisar el maletero antes de viajar. Las cadenas son obligatorias solo cuando lo marque la carretera, pero la ausencia de rueda de repuesto o kit antipinchazos puede acarrear problemas y multas, especialmente cuando las condiciones meteorológicas ponen a prueba a conductores y vehículos. La precaución y el cumplimiento de la normativa son las mejores herramientas para afrontar estos días invernales en Asturias y otras zonas afectadas por el temporal.

