Javier Ambrossi recuerda la separación de Leiva y su hermana tras la suya con Javier Calvo: “Las rupturas muchas veces son para bien”

Javier Ambrossi en 'Drag Race España' (Atresmedia)

Javier Ambrossi ha vuelto a pronunciarse sobre su ruptura con Javier Calvo. Lo hizo durante la gala de los premios GQ Men Of The Year del pasado miércoles 19 de noviembre, justo cuando iba a felicitar a Leiva, su excuñado, por ser uno de los premiados. De hecho, esta vez ha hablado de su separación sin que la prensa tuviera que preguntarle.

Días antes, contestó a Europa Press que “todo va a estar perfecto”: “Somos superamigos, era mi mejor amigo antes de ser mi pareja y va a seguir siendo así”. Sin embargo, antes de la gala evitó pasar por el photocall para no tener que responder de nuevo a más preguntas sobre Calvo.

Eso sí, consciente de que es el tema del momento, no ha podido evitar mencionarlo al darle su más sincera enhorabuena al cantante, que formó parte de su familia y puso voz con sus canciones a proyectos como La Llamada o Veneno. “Leiva llegó a nuestra vida cuando le dije a mi hermana en un concierto en 2004: ‘Va a ser tu novio’. Y así fue”, ha arrancado explicando cómo se conocieron.

Javier Calvo y Javier Ambrossi nos invitan a su nueva casa en Madrid

A continuación ha hecho alusión no solo a su ruptura, sino también a la del artista madrileño con su hermana Macarena García en 2022: “Hemos estado juntos en muchos pasos diferentes, con rupturas en el medio, que las rupturas muchas veces son para bien. Siempre pasase lo que pasase hemos sido amigos, me parece precioso ser amigo de mi ídolo”.

La respuesta de Leiva a Javier Ambrossi

Leiva no ha perdido la oportunidad de contestar a su amigo, al que le ha devuelto el “te quiero” con el que el director finalizaba su discurso: “Te quiero mucho y te admiro un montón”. El intérprete de Princesas también ha hecho una sutil referencia al foco mediático que ocupa Ambrossi durante estas semanas: "Gracias por venir en ese lío que tienes de rodaje y de cosas...“.

Javier Ambrossi y Javier Calvo posan en un 'photocall' (A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS)

Por otro lado, el galardonado se ha sincerado sobre su situación actual: “He atravesado el mejor año profesional de mi vida, pero sorprendentemente no ha coincidido con mi mejor año personal. Pero estas cosas a veces suceden y por un ratito me sentiré ganador”.

Javier Calvo y Guitarricadelafuente en México

En cuanto a Javier Calvo, el director se encuentra de vacaciones en México con sus amigas, Yenesi y Elena Rodríguez. Además, ha aprovechado que por allí pasaba la gira internacional de Guitarricadelafuente, uno de los protagonistas de la próxima película de los Javis, La bola mágica.

Calvo ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen del concierto en la que dedica unas bonitas palabras al cantante: “Mi vida entera”. Su dedicatoria podría confundirse con una declaración romántica, pero su entorno ha desmentido a la revista Hola que haya entre ellos algo más que una bonita amistad: “Es completamente falso que tengan o hayan tenido una relación sentimental. Son buenos amigos. Se admiran, se respetan y se quieren. No hay nada raro, ni nada que ocultar. Se están publicando cosas falsas, es incontrolable”.