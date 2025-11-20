España

El hijo de Ivonne Reyes, Álex Reyes, debuta como protagonista en una obra de teatro y da el salto al cine internacional

El joven de 25 años se alejó de los platós de televisión para dedicarse por completo a su faceta como actor

Guardar
Álex Reyes en una imagen
Álex Reyes en una imagen de redes sociales (Instagram / @aleexreyest)

Alejandro Reyes, hijo de la presentadora Ivonne Reyes, inicia una nueva etapa profesional alejada de la exposición mediática que ha marcado parte de su vida gracias a la proyección pública de su madre. A sus 25 años, el joven actor, conocido en el pasado por su participación en el programa Supervivientes, apuesta por forjar un recorrido propio en el mundo de las artes escénicas y consolida los primeros pasos de su formación actoral.

También conocido como Álex Reyes, el joven ha dejado atrás su faceta en televisión para labrar su propio camino. De acuerdo con la información de La Razón, ha trabajado intensamente bajo la dirección de Paco Sepúlveda y, según ha confirmado al ya citado medio, está listo para estrenar su primer papel protagonista en teatro.

Alejandro Reyes durante el estreno
Alejandro Reyes durante el estreno de la nueva entrega de la serie dirigida por Álex de la Iglesia “30 Monedas”, a 16 de octubre de 2023, en Madrid (España) (José Oliva / Europa Press)

El debut llegará el próximo 4 de diciembre, fecha en la que subirá al escenario del espacio La Sala, situado en el número 3 de la calle Palos de la Frontera de Madrid, para encabezar el elenco de ‘La muerte de Woyzeck’. Se trata de una reinterpretación firmada por Nahuel Picone del clásico de Georg Büchner. La obra permanecerá en cartel durante todo el mes, con funciones los jueves, viernes y sábados hasta el día 20. La puesta en escena se distinguirá por su carácter inmersivo y su estética inspirada en el ambiente de una rave electrónica. Los espectadores, de pie en el recinto, se integrarán en el desarrollo del espectáculo, convertidos en piezas activas del relato.

Sus primeros pinitos fuera de España

Bajo el recurso de la música electrónica, las luces estroboscópicas y una exigente puesta en escena física, ‘La muerte de Woyzeck’ abordará temas como la deshumanización, la crisis de sentido y la moral distorsionada de una sociedad marcada por la alienación y la falta de rumbo. Alejandro Reyes interpreta al personaje principal, que da nombre a la obra. Su presencia es central también en la promoción del montaje, con un cartel en el que aparece como figura destacada en primer plano.

Alejandro Reyes en una imagen
Alejandro Reyes en una imagen de redes sociales (Instagram / @aleexreyest)

Paralelamente a este estreno en los escenarios madrileños, Reyes da el salto al cine internacional. El actor se ha incorporado al reparto de ‘Monitor’, una producción de Temple Hill Entertainment que rodará entre Barcelona y las Islas Canarias y que cuenta en el papel principal con Brittany O’Grady, actriz reconocida internacionalmente por su trabajo en series como ‘The White Lotus’. Este largometraje sigue la estela de las cintas de terror ‘Smile’ y ‘Smile 2′, financiadas también por la misma productora estadounidense.

La película ‘Monitor’ adapta el cortometraje original de Matt Black y Ryan Polly, centrado en un grupo de moderadores de redes sociales que, tras negarse a difundir un vídeo perturbador, se ven acosados por una criatura demoníaca. Esta figura sobrenatural alimenta su poder de los miedos y tormentos de los protagonistas, hasta el extremo de traspasar los límites que separan la pantalla de la realidad. Sobre este reto profesional, Alejandro Reyes ya había manifestado su interés en adentrarse en el género del terror, un ámbito que ahora explora a nivel internacional.

Temas Relacionados

Ivonne ReyesGente EspañaFamosos EspañaEspaña-NoticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoHijos de Famosos

Últimas Noticias

El Kindle Colorsoft de Amazon abre la puerta a una experiencia distinta en la lectura digital: comics, libros ilustrados y un descuento del 33% en el Black Friday

Una forma práctica de disfrutar y llevar tus libros favoritos contigo, ahora con un toque de color. Estos días puedes comprarlo con una rebaja de más de 100 euros

El Kindle Colorsoft de Amazon

La fruta olvidada que es perfecta para el hígado y los riñones estresados

Las bayas de este arbusto perenne tienen un sabor entre ácido y dulce y se pueden acompañar con múltiples alimentos como el yogur o los cereales

La fruta olvidada que es

Identifican por primera vez la célula que origina el sarcoma de Ewing, uno de los cánceres infantiles más agresivos

Aunque la tasa de curación se mueve entre el 60 y el 70% de los casos, la toxicidad de los tratamientos quimioterápicos actuales provoca graves efectos secundarios en los niños

Identifican por primera vez la

El dueño de un bar de Zaragoza al que iba la princesa Leonor cuenta que le pidió el DNI: “La cría estaba aquí estudiando en la academia...”

El dueño de un bar cuenta cómo la princesa vivió un momento común de adolescencia en el que le pidieron el DNI para entrar a un bar

El dueño de un bar

El día a día de los veterinarios con la Ley del Medicamento que afecta a los animales: “Prevalece lo que dice el papel de un fármaco que no está ni actualizado”

Vanessa Bentanachs, secretaria de la asociación VetWarriors, señala que la norma dificulta su labor y les expone a “sanciones que son imposibles de pagar”

El día a día de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un agente de la

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

Un albañil que sufrió la amputación de su dedo índice y anular de la mano derecha en un accidente laboral consigue la incapacidad permanente total

El aeropuerto de Eindhoven castiga a la aerolínea Ryanair por aterrizar tarde: retirará dos vuelos a la semana

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

De Alfa Romeo a Jeep: estas son las marcas de coche que más han pasado por el taller este año

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3,29 en otros supermercados, según un experto: “No te están engañando, te están aplicando una estrategia”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 20 de noviembre

La desigualdad salarial persiste: las mujeres ‘pierden’ 45 días de salario por la brecha de género que Europa no logra cerrar

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: última hora del torneo en vivo

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera