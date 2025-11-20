El hijo de Ivonne Reyes, Álex Reyes, debuta como protagonista en una obra de teatro y da el salto al cine internacional

Álex Reyes en una imagen de redes sociales (Instagram / @aleexreyest)

Alejandro Reyes, hijo de la presentadora Ivonne Reyes, inicia una nueva etapa profesional alejada de la exposición mediática que ha marcado parte de su vida gracias a la proyección pública de su madre. A sus 25 años, el joven actor, conocido en el pasado por su participación en el programa Supervivientes, apuesta por forjar un recorrido propio en el mundo de las artes escénicas y consolida los primeros pasos de su formación actoral.

También conocido como Álex Reyes, el joven ha dejado atrás su faceta en televisión para labrar su propio camino. De acuerdo con la información de La Razón, ha trabajado intensamente bajo la dirección de Paco Sepúlveda y, según ha confirmado al ya citado medio, está listo para estrenar su primer papel protagonista en teatro.

Alejandro Reyes durante el estreno de la nueva entrega de la serie dirigida por Álex de la Iglesia “30 Monedas”, a 16 de octubre de 2023, en Madrid (España) (José Oliva / Europa Press)

El debut llegará el próximo 4 de diciembre, fecha en la que subirá al escenario del espacio La Sala, situado en el número 3 de la calle Palos de la Frontera de Madrid, para encabezar el elenco de ‘La muerte de Woyzeck’. Se trata de una reinterpretación firmada por Nahuel Picone del clásico de Georg Büchner. La obra permanecerá en cartel durante todo el mes, con funciones los jueves, viernes y sábados hasta el día 20. La puesta en escena se distinguirá por su carácter inmersivo y su estética inspirada en el ambiente de una rave electrónica. Los espectadores, de pie en el recinto, se integrarán en el desarrollo del espectáculo, convertidos en piezas activas del relato.

Sus primeros pinitos fuera de España

Bajo el recurso de la música electrónica, las luces estroboscópicas y una exigente puesta en escena física, ‘La muerte de Woyzeck’ abordará temas como la deshumanización, la crisis de sentido y la moral distorsionada de una sociedad marcada por la alienación y la falta de rumbo. Alejandro Reyes interpreta al personaje principal, que da nombre a la obra. Su presencia es central también en la promoción del montaje, con un cartel en el que aparece como figura destacada en primer plano.

Alejandro Reyes en una imagen de redes sociales (Instagram / @aleexreyest)

Paralelamente a este estreno en los escenarios madrileños, Reyes da el salto al cine internacional. El actor se ha incorporado al reparto de ‘Monitor’, una producción de Temple Hill Entertainment que rodará entre Barcelona y las Islas Canarias y que cuenta en el papel principal con Brittany O’Grady, actriz reconocida internacionalmente por su trabajo en series como ‘The White Lotus’. Este largometraje sigue la estela de las cintas de terror ‘Smile’ y ‘Smile 2′, financiadas también por la misma productora estadounidense.

La película ‘Monitor’ adapta el cortometraje original de Matt Black y Ryan Polly, centrado en un grupo de moderadores de redes sociales que, tras negarse a difundir un vídeo perturbador, se ven acosados por una criatura demoníaca. Esta figura sobrenatural alimenta su poder de los miedos y tormentos de los protagonistas, hasta el extremo de traspasar los límites que separan la pantalla de la realidad. Sobre este reto profesional, Alejandro Reyes ya había manifestado su interés en adentrarse en el género del terror, un ámbito que ahora explora a nivel internacional.