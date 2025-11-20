España

De Alfa Romeo a Jeep: estas son las marcas de coche que más han pasado por el taller este año

Un informe de Recomotor, una plataforma especializada en distribución de recambios recuperados para profesionales, analiza las marcas con mayor paso por el taller y las averías más habituales en España durante 2025

Las marcas de coche que más han pasado por el taller este año

Un año más, Recomotor - plataforma especializada en distribución de recambios recuperados para profesionales - ha publicado su informe con una radiografía de la fiabilidad del parque automovilístico y las tendencias de reparación vistas en los talleres españoles durante los últimos doce meses.

El análisis, realizado de la mano de una red que supera los 10.000 talleres colaboradores, desglosa qué marcas han cruzado con mayor frecuencia la puerta del mecánico y qué averías han sido las más repetidas. Este informe se ha convertido en una herramienta para talleres y conductores interesados en reducir costes de mantenimiento y anticiparse a los problemas más habituales.

Las marcas más reincidentes en el taller

El listado de 2025 vuelve a situar a Alfa Romeo, Fiat, Land Rover y Jeep entre los fabricantes con mayores registros de paso por el taller. Se suman también marcas emergentes en el mercado español, como MG y Lynk & Co, que, tras un rápido crecimiento, han experimentado un aumento significativo de intervenciones.

Marc Cuñat, responsable de recambios en Recomotor, comenta el fenómeno: “Se trata de vehículos cada vez más populares, pero con incidencias recurrentes en sistemas eléctricos, de suspensión o alimentación. Esto refleja un parque automovilístico cada vez más diverso, con necesidades de mantenimiento muy distintas”. En el otro extremo, el informe señala que Toyota, Honda, Kia y Škoda han destacado como las opciones más fiables del año, mostrando un menor número de reparaciones en proporción al parque y consolidando su reputación de durabilidad.

Tipos de averías más frecuentes en 2025

Más allá de la marca, el informe identifica las averías que más han impactado en los talleres este año:

  • Desgaste general: Representa un 22 % del total de las reparaciones y afecta sin distinción a todas las marcas, asociado al uso cotidiano del vehículo.
  • Caja de cambios y transmisión: Domina el ranking de intervenciones, situándose como el sistema que más problemas ha causado en los talleres.
  • Motor e inyección: Alcanza tasas del 9 % de las incidencias, con especial protagonismo en marcas como Alfa Romeo, Fiat y Peugeot, según los talleres colaboradores.
  • Averías eléctricas: Sumando cerca de un 13 %, los fallos en batería, cableado, cierres o elevalunas aparecen con frecuencia entre los propietarios de Alfa Romeo, Fiat, Opel y Renault.
  • Sistema de frenos: Discos, pastillas y bombas hidráulicas han dado trabajo a los talleres, principalmente en modelos de Citroën, Ford y Opel.
  • Sistema de alimentación: Problemas en bombas o inyectores, que la estadística vincula sobre todo a Fiat, Opel y Peugeot.
  • Dirección y suspensión: Problemas críticos en Audi, Citroën y Alfa Romeo, alcanzando un 8 % del total de intervenciones.
  • Sistemas de refrigeración y climatización: El repunte de temperaturas en 2025 ha provocado que se disparen las incidencias en climatización, afectando a Alfa Romeo, Fiat, MG y Lynk & Co.

El informe observa un aumento sostenido de las averías eléctricas y electrónicas: la complejidad tecnológica de los automóviles actuales hace que estas intervenciones sean cada vez más habituales en los talleres del país.

Recambios más demandados y prácticas de mantenimiento

Motores y cajas de cambio vuelven a ser los recambios más solicitados en 2025, seguidos por componentes del sistema de frenos y electrónica. Recomotor subraya la importancia de mantener el equilibrio entre un mantenimiento preventivo adecuado y la elección de piezas de calidad para alargar la vida útil del vehículo. Marc Cuñat apunta: “Cada reparación es una oportunidad para alargar la vida del coche de forma más eficiente. El uso de piezas recuperadas certificadas, con trazabilidad y garantía, reduce costes sin comprometer la seguridad ni la fiabilidad”.

Durante 2025, Citroën, Volkswagen, Seat, Peugeot y Renault han sido las marcas con mayor demanda de recambios recuperados, lo que apunta a una preferencia de talleres y profesionales por alternativas sostenibles que también permiten contener los gastos de reparación. El mapa de las averías en 2025 deja clara la importancia de prestar atención al mantenimiento periódico y a la elección de soluciones que ayuden a mantener el coche en carretera el mayor tiempo posible.

