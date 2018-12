No se puede negar la química en pantalla de Kristen Stewart y Robert Pattinson en la saga de Crepúsculo. Toda esa pasión traspasó la pantalla: los actores hicieron público su romance en 2009. No obstante, su relación terminó de la peor manera en medio de un escándalo en julio de 2012, cuando Stewart fue capturada infraganti con el director casado, Rupert Sanders, mientras trabajaba en la película Snow White and the Huntsmen.